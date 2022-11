Ministerio de Defensa nombra a militante de Renovación Popular como viceministro de políticas para la defensa

Andrés Salas Jaén en campaña con Renovación Popular.

El Ministerio de Defensa dispuso realizar cambios en su cartera. Según la resolución suprema N° 160-2022, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se ha nombrado como nuevo viceministro de Políticas para la Defensa al contraalmirante en retiro Andrés Eduardo Salas Jaén, quien reemplaza en el cargo al general del Ejército en retiro Benigno Leonel Cabrera Pino.

Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Salas aparece como militante de Renovación Popular. La designación llama poderosamente la atención debido a que la agrupación del virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, es oposición al gobierno de Pedro Castillo. Es más, el popular ‘Porky’ dijo que cuando se instale en la comuna metropolitana no se reunirá con nadie del Poder Ejecutivo.

“Yo le pediría al señor Castillo que renuncie de una vez por el bien del Perú, he recorrido Lima por más de 10 meses, todos los días me han visto, la gente no está comiendo, si antes vendían 100, ahorita venden 40 o 30″, dijo.

“El daño es la falta de confianza, cuando no hay confianza no hay inversión, cuando no hay inversión no hay trabajo y cuando no hay trabajado no hay consumo, así de simple es la economía”, añadió.

Resolución suprema que lo nombra.

Sin embargo, más detalles llaman la atención en la hoja de vida de Andrés Salas. Hasta hace poco fue uno de los tres asesores de la comisión investigadora sobre el presunto ‘fraude’ en las últimas elecciones generales. Esto a petición del congresista Jorge Montoya, quien viajó, incluso, a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Estados Unidos para solicitar una auditoria electoral.

El nuevo viceministro ganaba un sueldo mensual de S/ 7 789. Al final, el trabajo de la comisión Montoya no sirvió para nada porque el Pleno del Congreso archivó el informe de la investigación del proceso de las elecciones generales 2021, el cual concluye que existen presuntos indicios de infracciones constitucionales y delitos tipificados cometidos durante los comicios celebrados el año pasado.

El documento sustentado por el presidente de la comisión investigadora, Jorge Montoya, obtuvo 42 votos a favor, 55 en contra y 15 abstenciones.

La representación nacional también rechazó el informe en minoría sustentado por la legisladora Sigrid Bazán (Cambio Democrático- Juntos por el Perú), el cual concluye que no existió fraude en elecciones 2021. Fueron 45 votos a favor, 49 contra y 17 abstenciones del referido documento.

Trabajos en el Estado

De otro lado, Andrés Salas aparece que ocupó la dirección de la Oficina General de Administración de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Adicionalmente, en el registro de proveedores del Estado se visualiza que fue contratado como docente por el Ministerio de Defensa y la Marina de Guerra del Perú entre el 2016 y 2018.

Andrés Salas Jaén, militante de Renovación Popular, es nuevo viceministro en el Ministerio de Defensa.

Andrés Salas fue asesor en la comisión que investigó el presunto "fraude" en las elecciones pasadas.

Además, el nuevo integrante del Ministerio de Defensa aparece en un informe de la Contraloría General de la República que lo señala como responsable administrativo tras realizarse una auditoría a los Servicios Industriales de la Marina en 2015.

