Pleno del Congreso archivó el informe final de comisión que investigó las Elecciones 2021

El pleno del Congreso de la República, no aprobó el informe final en mayoría de la comisión investigadora del proceso de las elecciones generales 2021, el cual concluye que existen presuntos indicios de infracciones constitucionales y delitos tipificados cometidos durante los comicios celebrados el año pasado.

El documento sustentado por el presidente de la comisión investigadora, Jorge Montoya (Renovación Popular) obtuvo 42 votos a favor, 55 en contra y 15 abstenciones.

La representación nacional también rechazó el informe en minoría sustentado por la legisladora Sigrid Bazán ( Cambio Democrático- Juntos por el Perú), el cual concluye que no existió fraude en elecciones 2021. Fueron 45 votos a favor, 49 contra y 17 abstenciones del referido documento.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, señaló que al no obtener los votos requeridos para su aprobación, ambos informes pasan al archivo.

Durante el debate, Montoya sostuvo que la investigación reveló un fraude al momento de calificar las candidaturas del presidente Pedro Castillo, de la vicepresidenta Dina Boluarte, así como del expresidente Martín Vizcarra.

“Lo que hemos encontrado en palabras llanas son los actos que se cometieron previos al inicio del proceso electoral, o sea en la parte de la inscripción y la calificación de los candidatos, allí fue el fraude a las leyes”, afirmó.

Sobre los observadores internacional que respaldaron la labor de los organismos electorales nacionales como la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Montoya señaló que los observadores solo verifican que el proceso se lleve con tranquilidad.

A su turno, Bazán afirmó que “claramente no ha existido fraude electoral”, como sostienen organizaciones políticas que fueron derrotadas en la elecciones. Asimismo, enfatizó que no tiene sentido poner en duda un proceso electoral que pone en cuestión la propia presencia de los actuales parlamentarios. La legisladora criticó que la conclusión del informe final en mayoría sea trasladar la investigación al Ministerio Público.

PAREDES VS. MOYANO

Las congresistas Susel Paredes (Partido Morado) y Martha Moyano (Fuerza Popular) protagonizaron una tensa discusión en la sesión del pleno del Congreso de la República en torno a la comisión investigadora de las Elecciones Generales 2021, que presidió el parlamentario de Renovación Popular, Jorge Montoya.

Todo empezó cuando Paredes calificó como “fraude” el informe final de dicho grupo de trabajo, ya que no determina si existió una vulneración a la voluntad popular; sin embargo, igual recomienda denunciar constitucional y penalmente a las autoridades electorales.

“No votaron muertos. La misma gente que dice les han falsificado su firma dicen ‘es mi firma’. ¿Saben qué es un fraude? Esta comisión es un fraude. (…) Porque se ha gastado un montón de plata y no se ha podido concluir nada determinante”, dijo Paredes Piqué.

Acto seguido, tomó la palabra Moyano, quien exigió a la primera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Lady Camones, que invite a la parlamentaria no agrupada a retirar sus palabras. “No puede ofender una comisión que ha sido aprobada aquí en el pleno”, argumentó la congresista naranja.

No obstante, Paredes le respondió que no iba a retirar sus palabras debido a que ella fue electa en dichos comicios. “¿Sabe por qué no puedo retirar la palabra? Porque en mi absoluta interna convicción personal pienso que esa comisión fue un fraude porque yo misma soy producto de esas elecciones. ¿Cómo voy a decir que hubo fraude si me han elegido a mí en esas elecciones generales?”, aseveró.

