Rafael López Aliaga: “Venimos a hacer una renovación de la política”

En día de elecciones, los candidatos no pueden hacer referencia a algún tema que interfiera en el proceso de votación popular. El político Rafael López Aliaga fue uno de los primeros en participar en el desayuno electoral, una reunión organizada en el distrito del Rímac. Él y su equipo de encontraron con dirigentes, entre ellos representantes de los emolienteros y mototaxistas que laboran en la zona.

Las personas que formaron parte de su campaña fueron invitados a compartir este primer alimento con el que dio inicio su actividad en las Elecciones Municipales y Regionales 2022. El representante de Renovación Popular, antes llamado Solidaridad Nacional, hizo una serie de reflexiones de lo que dejó esta temporada importante para la política peruana.

Resumen de las declaraciones del candidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular) en el desayuno electoral. (Panamericana)

Quien lo acompañó en todo momento, y se sentó a su lado, fue el postulante a teniente alcalde, Renzo Reggiardo, quien es conocido por ser un excongresista que expresó una serie de propuestas para actuar contra la inseguridad ciudadana.

Mensajes de Rafael López Aliaga

Al llegar al desayuno, López Aliaga -quien adoptó el apodo de ‘Porky’ durante la campaña- aprovechó su exposición ante cámaras y sus invitados para dejar un primer mensaje antes de dirigirse a su residencia en el distrito de Miraflores, zona donde le toca emitir su voto.

Precisó que esa ceremonia es una suerte de homenaje a las mujeres peruanas que dirigen los comedores populares y vasos de leche, así como a los ciudadanos que mantienen su compromiso con el desarrollo de la ciudad.

“Yo estoy tomando desayuno con toda la gente que ha estado en la campaña, con dirigentes de vasos y organizaciones sociales. Yo les vuelvo a rendir mi tributo, sin tocar ningún tema político porque no puedo, a las mamitas heroicas de las ollas comunes. No quiero dar detalles, pero saben que me voy a volcar a ellas, por ellas estoy. Es por eso que hoy es un homenaje a todo el trabajo silencioso y heroico. Venimos a hacer una renovación de la política”.

El candidato de extrema derecha Rafael López Aliaga (c). EFE/ Paolo Aguilar/Archivo

López Aliaga reacciona a su presunta muerte

Otro tema que también abordó fue el de las noticias falsas que se emitieron antes de que inicie las Elecciones Municipales y Regionales 2022. Sostuvo que iniciará una investigación para conocer quién o quiénes viralizaron esa información, tomando el logo oficial de su partido político.

En respuesta a ese contexto, RLA aceptó una idea de su jefe de redes sociales -quien ha dirigido los contenidos en Tiktok- el cual le recomendó grabar un video donde “resucita” y desmiente esas publicaciones que dieron por cierta su muerte.

Junto a su equipo de campaña, López Aliaga respondió a las noticias falsas de su muerte.

Asimismo, indicó que tomó con humor las reacciones que generó, haciendo mención a que es algo que lo caracteriza y que no debería ser tomado a mal por aquellos simpatizantes que se asocian a su pensamiento religioso.

Pago a miembros de mesa

En diálogo con los medios de comunicación, el postulante a la alcaldía reveló que en las elecciones pasadas ofreció 200 soles a los jóvenes para que sean voluntarios y puedan abrir las mesas de votación. Apeló que no habría incumplido ninguna norma, ya que la ONPE hace lo mismo con los ciudadanos seleccionados.

