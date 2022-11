Santi Lesmes lamenta que ‘En Boca de Todos’ lo haya olvidado en despedida: “No pusieron ni una foto mía”

Santi Lesmes incómodo con la producción de 'En Boca de Todos' por no haberlo tomado en cuenta.

Santi Lesmes se hizo conocido en nuestro país por su personaje agrio y deslenguado, aquel que siempre daba su opinión sin medias tintas en los programas ‘El Gran Show’, como jurado, y ‘En Boca de Todos’ como conductor invitado. Sin embargo, tras asumir la animación de ‘Arriba Mi Gente’, muchos han llegado a descubrir cómo realmente es el español, un presentador entregado a su profesión que solo busca ganarse un lugar en los hogares peruanos.

Muy orgulloso, señala que lo ha logrado. Junto a Mathías Brivio, Karina Borrero y Gianella Neyra; Santi Lesmes busca informar al público y ser parte de ayudas sociales en un horario bastante reñido. Tres horas, desde las 9 de la mañana, donde tiene que competir con poderosos programas como ‘América Hoy’, al cual no le quita crédito, pero con el que marca distancia. El conductor brindó una entrevista a Infobae donde explica por qué no considera competencia al espacio de Ethel Pozo, además de confesar el mal sabor que le dejó el ultimo programa de ‘En Boca de Todos’, espacio al que siempre acudió cada vez que lo requerían, y de cual se sentía parte, pese a no seguir en el mismo canal.

Santi, con ‘Arriba Mi Gente’ te desligaste por completo de ese personaje crítico que muchos llegaron a odiar...

Cuando me ofrecieron la conducción de ‘Arriba Mi gente’, lo primero que me pidieron es que querían que el público peruano conociera al Santi verdadero y que se llegara a identificar con él, porque, claro, una cosa es el personaje televisivo, y otra cosa es la persona. Para mi fue un reto hacer cambiar ese punto de vista que tenía la gente sobre mi.

¿Ese personaje era muy cuestionado?

Siempre habían muchas incógnitas, por qué está sentado ahí, por qué opina de baile. La gente no sabía lo que yo hacía, porque solo me veía criticar. Esta nueva etapa, me ha servido para que la gente sepa por qué y me conozca más. Y no extraño para nada al personaje, yo vengo de familia de artistas, mi abuelo es directora de teatro, mi tío tiene una compañía muy importante de ballet en España. Yo desde pequeño he estado muy asociado a este mundo, he estudiado dirección teatral, a eso le unes la manera de hablar que tenemos los españoles, de ser directos y sin medias tintas, yo creo que era la mezcla perfecta para desarrollar ese papel que tanto tiempo desarrollé en el programa de Gisela, que era el juez crudo, ácido, pero ese personaje, es una exigencia de guion, solo eso.

¿Cuál fue tu principal miedo a la hora de aceptar la conducción de ‘Arriba Mi Gente’?

Cuando me dicen que voy a estar al lado de monstruos televisivos, como Mathías Brvio, la estrella nacional e internacional Gianella Neyra o con una periodista con una gran reputación como Karina Borrero, para mi, era miedo, porque lo primero que uno se pregunta, ‘¿estaré a la altura?’. Llegué pensando ser solo yo, hacer lo que pueda y aprender de ellos, y es lo que estoy haciendo, creo que no he desentonado, que la gente está contenta con mi participación.

¿Los consideras tus amigos?

Nosotros nos llevamos muy bien, tenemos una buena relación, pero yo soy una persona que, aunque no lo crean, a mi no se me ve en un estreno, en una discoteca, yo separo mucho el trabajo con lo que es mi vida, yo soy una persona muy de casa. Juego con un equipo que representamos a España, con ellos hago mi deporte, todos chicos desconocidos. No es que haya amigos en televisión, mi mejor amigo es Ricardo Rondón, al cual tengo como maestro y como amigo, pero sí separo las cosas. No tengo enemigos en televisión, pero tampoco soy de salir del canal e irme de copas.

Respecto a Ricardo Rondón, el viernes 28 de octubre despidió ‘En Boca de Todos’, ¿no te invitaron?

Yo tengo dos cosas que decir, por un lado, agradecimiento a Pro TV, porque fue la productora que me llevó a la televisión en el año 2016 con el programa ‘Al Aire’, ahí arranco como conductor todo el 2016, y luego el 2017 ingresó a ‘En Boca de Todos’, he estado yendo hasta una semana antes de firmar con Latina. De hecho, mis compañeros me llamaban el quinto elemento o la llanta de repuesto, yo siempre era el quinto conductor. Siempre estaré agradecido a Mariana Ramírez del Villar, por haberme dado la oportunidad, haberme fogueado, y si no hubiera sido seguramente por esa pantalla, ni Gisela Valcárcel me hubiera llamado ni estaría ahora en Latina, por eso estoy muy agradecido.

Así se despiden los conductores de 'En Boca de Todos'. (América Televisión)

El segundo punto es lo que te incomoda más, imagino...

Sí, me quedé con un sin sabor, porque después de tantos días batallando en ‘En Boca de Todos’, eché en falta que el ultimo día no se acordaran de mí, se acordaron de gente que estuvo en pocas ocasiones y a mí, después de tantos años ahí, no. Creo que que me olvidaron, quiero pensar que a lo mejor es un tema de canales, pero sí me hubiera gustado que en ese programa final me hubieran dado dos segundos, aunque sea una mención de “los buenos momentos que vivimos con Santi Lesmes”, solo eso.

Se entiende el tema de canales, pero tal vez un enlace...

Me hubiera gustado un enlace, una llamada, que me digan Santi vente a Pachacamac, no puedes salir en cámara pero para tomarnos una foto todos al final, porque han sido 5 años con ellos. De hecho, yo he tenido contrato de conductor. Tantos titulares he dado, he cubierto tantas bajas. Eso me ha extrañado, creo que se olvidaron de mí.

¿Te sientes decepcionado?

No sé si eso, yo vivía en Ica, eran muchos kilómetros de carrera. Sin embargo, cuando me decían Santi, necesitamos que vengas mañana, yo iba, nunca dije que no, porque me sentía parte del equipo. Creo que debieron valorar eso, tal vez no dar mi nombre, pero al menos un collage de fotografías donde salgo compartiendo un momento bonito, no pusieron ni una foto. De hecho, cuando ponían imágenes del recuerdo, muchas veces se escuchaba mi voz, pero jamás mi rostro.

Convocaron a Carloncho...

Sí, él estuvo un día antes de la despedida, pasó por allá y lo dejaron despedirse, dirigirse a la prensa, después de su fatídica salida, del impasse que tuvo en la radio el año pasado. De hecho cuando Carloncho salió, todos creían que el que entraba fijo era yo, pero yo ya tenía contrato con Gisela Valcárcel. Luego entró Gino Pesaressi.

Carloncho regresó en el penúltimo programa de En Boca de Todos. (Captura)

¿Por qué crees que salió del aire ‘En Boca de Todos’?

En el momento que América Televisión escuchó que venía ‘Arriba Mi Gente’ metieron un programa terminando ‘América Hoy’, que se llama ‘+Espectáculos’. Luego seguían las noticias, pero en esas noticas había otro bloque de espectáculos. Al final, yo creo que esa estrategia terminó por hundir ‘En Boca de Todos’, porque el espectáculo empieza las 9 de la mañana, con Rebeca Escribens. La verdad que la gente quedaba tan saturada de espectáculos que al final, cambiaba a la telenovela de ATV, que es la que ha estado liderando el medio día. Ahora, los estudios de ‘En Boca de Todos’ estaban en Pachacamac, los artistas preferían ir a los otros programas, más temprano pero en el local de Santa Beatriz.

Consideras que fue una mala estrategia de América TV...

Es mi opinión, por querer parchar o ir contra ‘Arriba Mi Gente’, entiendo que es estrategia de canales, el gran perjudicado ha sido ‘En Boca de Todos’.

¿A ustedes le han hecho algún llamado de atención por las cifras?

No, para nada. La gerencia del canal nos comenta que están muy contentos con el programa, porque es un espacio que comercialmente se vende. Las marcas están muy interesadas en el programa. Incluso, ya estamos planificando el año que viene, de hecho ya tenemos la fecha, todo.

¿Continúan los mismos conductores? ¿Algún compañero más?

De momento continuamos tal cual, los cuatro.

Conductores de ‘Arriba Mi Gente’. (Latina TV)

¿Ya firmaron contrato?

Bueno, no puedo hablar por mis compañeros, pero yo tengo un contrato de larga duración con Latina.

¿‘América Hoy’ es competencia de ‘Arriba Mi Gente’?

Desde el primer momento nos dejaron claro que la propuesta de Latina era totalmente diferente a lo que ahora mismo la televisión ofrece en esa franja horaria. Sabíamos que íbamos a competir con la farándula, sí, pero seamos sinceros, en este país eso es imposible. A la gente le encanta el chisme, nosotros hemos traído un formato completamente distintito. Nosotros tenemos nuestro público. Tenemos 3 horas de programa en vivo, el público nos sigue desde que arranca el programa. Todos hablan del rating, pero no de las curvas. ‘Arriba Mi Gente’ siempre sube, empieza con 3 puntos, aumenta y se mantiene. Programas como ‘América Hoy’ empieza con 10 puntos, pero su curva es hacia abajo y llega hasta 6. Lideran el rating, sí, pero la gente nos busca. Es competencia por el horario, sí, pero no competimos en contenido, somos una opción distinta.

Arriba Mi gente y América Hoy. (Fotos: Instagram)

Dirías que hiciste una buena apuesta, el dejar América TV por Latina...

A ver, me pude haber quedado con Gisela, y miren ¿qué pasó con su programa? Con la estrella, qué iban a decir que Gisela Valcárcel llegaría a levantar un programa de sábado en la noche. Yo creo que estés con quién estés, no sabes lo que va a ocurrir. Lo que sí te puedo decir es que cuando me hicieron la propuesta de ‘Arriba Mi Gente’, me dijeron que se trataba de un proyecto que duraría de 7 a 8 años. Date cuenta que es un tema de acostumbrar a la gente, porque aquí la gente ve más espectáculos. Déjame decirte que, incluso, se especula que el nuevo formato que reemplazará a ‘En Boca de Todos’, es más parecido que ‘Arriba Mi Gente’, que al propio ‘En Boca de Todos’.

