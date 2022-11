Gisela Valcárcel muestra cómo graban a los concursantes de ‘El Gran Show’ sin que se den cuenta. (Instagram)

Gisela Valcárcel utilizó sus redes sociales para mostrar cómo ensayan los participantes de ‘El Gran Show’ antes de su siguiente gala y un detalle llamó la atención. Y es que, la popular ‘Señito’ estuvo grabándolos sin que ellos se dieran cuenta detrás de un vidrio que impide que los concursantes se percaten de la presencia de otras personas y las cámaras del programa.

Como se sabe, el reality de la conductora cuenta con espacio al que llama ‘La Academia’ ubicado en Pachacamac, donde se realizan los ensayos, por lo que la figura de América TV no dudó en poner cámaras para que registren todo lo que sucede en los días previos a sus presentaciones en vivo e, incluso, graban algunas conversaciones que tienen los artistas sobre el desempeño de sus compañeros.

Si bien, los participantes tienen conocimiento que son monitoreados en todo momento, la presentadora quiso dar a conocer cómo es que los graban. A través de su cuenta oficial de Instagram, Gisela Valcárcel compartió con sus miles de seguidores que estaba viendo ensayar a Giuliana Rengifo y al Dr. Capillo, quienes se encuentran en sentencia. Todo esto desde detrás de la luna que tiene cada habitación de baile. Asimismo, explicó cómo es que logra que ninguna de las figuras de las farándula, coreógrafos y ayudantes se den cuenta.

“Ellos no saben que estoy grabando porque estamos protegidos por esta luna-espejo. Entramos por un túnel y veo cómo son los ensayos”, explicó el último 31 de octubre.

Cabe mencionar que, debido a los vídeos que logra capturar de los ensayos, se han generado varias polémicas dentro de su reality como la vez que en su programa de canto, ‘La Gran Estrella’, mostro la fuerte discusión que se dio entre Indira Orbegoso y Masiel Mágala dentro de ‘La Academia’.

Gisela Valcárcel recibe sorpresa de su equipo por sus 35 años en la TV

Gisela Valcárcel celebró el último fin de semana sus 35 años de vida artística en la televisión peruana. Es por eso que, mediante sus redes sociales compartió los detalles que le hicieron llegar por esta fecha especial, además de los saludos de amigos y compañeros de trabajo que también celebran sus logros.

Asimismo, publicó un video de una sorpresa que le realizó su equipo de trabajo de ‘El Gran Show’, como una forma de rendirle homenaje por su trayectoria. “Llegué al set y jamás se me cruzó por la mente que el equipo me haría una SORPRESA así. He llorado, me he emocionado y amo este momento que queda en mi corazón. Ellos son el equipo de mi vida, con ellos he cumplido 35 años, animando y en ellos veo a los cientos de profesionales que me han acompañado en este tiempo”, señaló al inicio de su mensaje.

Finalmente, no tuvo más que agradecimiento para todos los que integran este show que sale al aire todos los sábados por la noche. “¡Graciassssssss chicos, saben cuánto los quiero, ustedes me han enseñado tanto! Los llevo en mi. ¡Vamos por másssss siempre!”, finalizó en su post.

