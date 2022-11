Diego Bertie cumplía años hoy y su sobrina le envió un tierno mensaje: “Te quiero y te extraño”

Sobrina de Diego Bertie le envía mensaje por cumpleaños. Instagram.

Diego Bertie hubiera cumplido 55 años, un día como hoy, 2 de noviembre, lamentablemente falleció el pasado 5 de agosto, al caer del piso 14 de su departamento, ubicado en Miraflores. El actor y cantante dejó un gran vacío en el mundo artístico peruano, ya que varios compañeros actores lo recuerdan con mucho cariño, por haber compartido escenas o grabaciones con el talentoso artista.

Así mismo, varias actrices del extranjero también lo recuerdan con mucho aprecio por haber trabajado con él. Varios que lo han conocido a profundidad, destacan su calidad humana, humildad, generosidad, talento y sentido del humor.

Y debido a su cumpleaños, varios han querido expresar todo el amor y respeto que sienten por su memoria. Su sobrina, Daniella Bertie, quien se mostró muy afectada por la pronta partida de su tío, compartió en sus redes sociales, un tierno mensaje para saludarlo por su onomástico.

“¡Felíz día Tío!. Te quiero y te extraño. Si supieras, cómo cambió todo”, publicó Daniella en sus historias de Instagram.

Además, compartió varios pequeños videos de un cover del tema de Diego Bertie ‘Qué difícil es amar’ por el cantante y locutor Marcial Rey.

Te puede interesar: Sobrina de Diego Bertie conmovida con la nueva canción del actor: “He sentido como si él estuviera presente”

Daniella Bertie y su mensaje a su tío. Instagram

Seguidores y amigos le dedican emotivas palabras

El club de fans del actor también se ha hecho presente, publicando diversos mensajes desde la cuenta de Instagram ‘Diegobertie_fan’. Ellos lamentaron la ausencia de Diego Bertie porque piensan que el galán de novelas tenía mucho por vivir; sin embargo, han decidido seguir los consejos del artista para trabajar en ser una mejor persona.

“Hoy es el aniversario de tu nacimiento, una fecha que siempre será especial y triste para mí. La mejor manera de conmemorarte es aplicando la enseñanza que nos dejaste, tus consejos. Honrando cada una de tus sabias palabras, a soñar más, aprender más, hacer más y volverse más, ser una mejor versión de uno mismo y vivir cada momento”, inicia el escrito

“Un día, cuando los vientos soplen frío y mi corazón deje de latir, encontraré la puerta abierta también para vernos; No hay momento en el que no te extrañe y la belleza de tu alma. Me duele lo que te faltó vivir, lo que nos faltó vivir. Fue bonito haberte apoyado y sobre todo haberte hecho sentir importante y valioso. Un día me dijiste que yo estaba presente todo el tiempo en tu vida”, continúa la publicación.

“Siempre estás presente en la mía. Gracias por haber hecho mi vida más feliz. No hay una persona en el mundo que me inspire más que tú. Te amo para siempre, Diego querido. Te extraño con toda mi alma”, finaliza el extenso escrito.

Te puede interesar: Rodrigo González se emociona al escuchar la última canción de Diego Bertie

DiegoBertie_Fan. Instagram

Además de ello, los clubs de fans de la desaparecida serie ‘De Vuelta al Barrio’ también dejo un mensaje: “Happy Birthday Diego. Ahora bailando y celebrando con los ángeles. Siempre en nuestros corazones”. El club de fans de la actriz Maricarmen Regueiro, quien compartió protagónico en la novela ‘Natacha escribió: “Happy Heavenly Birthday”.

Javier Rivero, fotógrafo y amigo cercano de Diego Bertie le dedicó un emotivo video con imágenes de los últimos años de él, donde el cantante había retomado su carrera musical. Asimismo, Rivero escribió unas sentidas palabras en su cuenta de Instagram.

Javier Rivero, fotógrafo de Diego Bertie dedicó emotivo video por cumpleaños del actor. Instagram. @Javicho.rivero

“Creo que muy pocas veces, uno tiene la suerte de coincidir con un angelito- no en este plano- en este caso, con un ángel azul. Te extraño, a pesar de que todos los días estás presente y te quiero hasta siempre, hasta donde estás ahora, pero eso, tú ya lo sabías”, comienza.

“Eres lo más bonito y puro que pasó por acá, gracias por instalarte ahí. Un beso y un abrazo gigante, de esos sanadores, de esos que te encantaba dar y que tanta falta me hacen. Feliz día, Diegacho. Tu fan más grande, siempre en primera fila”, finalizó el artista.

Javier Rivero. Instagram

SEGUIR LEYENDO