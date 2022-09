Claudia Berninzon y Mónica Torres recuerdan a Diego Bertie en estreno de videoclip.

Claudia Berninzon y Mónica Torres en estreno de canción de Diego Bertie. América TV/ América Espectáculos

A un mes de la partida de Diego Bertie, se estrenó el tema inédito ‘¿Qué vas a hacer?’ que el productor y cantante Augusto Madueño grabó con el actor nacional. La presentación se hizo en el teatro Antonio Banderas en el Centro Español de Jesús María. Estuvieron varios artistas peruanos presentes, entre ellos Claudia Berninzon y Mónica Torres.

Ellas compartieron roles con el galán de novelas en el reciente teleserie ‘De Vuelta al Barrio’ que se trasmitía por América Televisión. Como se recuerda, Claudia fue la pareja en la ficción de Bertie en la producción nacional, ella interpretaba el papel de Cristina Bravo y Diego hacía del acaudalado, Felipe Sandoval.

Ambos actores compartieron mucho tiempo juntos debido a las grabaciones. Claudia Berninzon comentó al reportero de América Espectáculos que ya había conocido a Diego hace mucho tiempo, pero en esta producción, afianzaron los lazos y se convirtieron en grandes amigos.

“Nos conocíamos, pero ya con la serie, como siempre estábamos juntos, hicimos una pareja muy bonita que el público quería mucho. Él amaba su trabajo y yo también, eso nos unió bastante”, añadió.

Debido a su cercanía con Bertie es que no podía faltar al mesario de su fallecimiento y evitar conmoverse por su pronta partida. Claudia se emocionó y votó algunas lágrimas ante las cámaras de televisión. “Son lágrimas bonitas, de felicidad, de haberlo conocido, de haberlo tenido en mi vida y todo eso”, expresó la reconocida actriz.

Además, Berninzon reveló que le gustaba mucho viajar con Diego Bertie, tan así que en dos oportunidades se fue de vacaciones de fin de año a Asia y otra ocasión al continente de Oceanía. “Éramos como un matrimonio de 50 años. Nos terminábamos las frases, viajábamos juntos, la primera vez nos fuimos a Tailandia y a Vietman y la segunda vez a Australia y Nueva Zelanda”, expresó.

Claudia Berninzon y Mónica Torres recuerdan a Diego Bertie en estreno de videoclip.

Mónica Torres participó en videoclip

Por su lado, Mónica Torres, quien acompañaba a Claudia, participó del videoclip del tema inédito de Augusto Madueño. Además de los actores tales como Pablo Saldarriaga, Melania Urbina y Fernando Luque quienes acompañaron en las grabaciones del tema musical.

Cuando Mónica fue consultada de cómo se sentía al estar en la presentación oficial de la canción y del videoclip de Bertie, ella confesó que lo hubiera gustado que sea en otras circunstancias, pero que es una oportunidad para celebrar la vida, carrera y el haber conocido a Diego Bertie.

“Esperábamos que fuera diferente, pero de todas maneras estamos acá, para celebrar su trabajo, su vida y sobre todo para celebrar el hecho de que tuvimos la oportunidad de disfrutar muchos momentos con él”, expresó Torres a América Espectáculos.

Asimismo, la reconocida ‘Tía Pepa’ compartió cómo fue la experiencia cuando el intérprete del tema ‘Qué difícil es amar’ la invitó a participar de videoclip.

“Me remueve muchas cosas porque no hay forma de olvidar aquella tarde en Pachacámac cuando me dijo que tenía un video y... luego un día me llamó y me dijo ya está todo, cancelé todo y ese domingo pude compartir con él en el hotel Bolívar, fue un día muy lindo e intenso”, relató.

Finalmente, ambas destacaron que era muy divertido trabajar con Diego porque tenía muchas ocurrencias y parecía “un niño juguetón”.

“Era delicioso trabajar con él, porque sabía que podía pasar cualquier cosa, porque también le metía sus cositas, es más, hasta ahora para mí, está de viaje y lo volveremos a ver”, expresó Mónica Torres.

SEGUIR LEYENDO: