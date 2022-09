Diego Bertie: a un mes de su muerte, fans recuerdan al actor asistiendo a presentación de su tema póstumo

Diego Bertie falleció un 5 de agosto. | Instagram

Un 5 de agosto, los peruanos despertamos con una terrible noticia. Diego Bertie cayó del balcón de su departamento y no llegó al hospital con vida. Fueron muchos los lamentos no solo de peruanos, sino de artistas y fans de otros países, quienes despidieron al exitoso cantante y actor bastante sorprendidos de lo ocurrido.

A un mes de su partida, los fans los siguen recordando y no dejan de publicar sentidos mensajes en las redes sociales. Sin embargo, este primer mesario está lleno de sensaciones encontradas, pues a las 19:00 horas, los seguidores podrán ser testigos del lanzamiento de la canción póstuma de Diego Bertie, ‘Qué vas a hacer?’.

Este tema fue grabado por el reconocido artista junto a Augusto Madueño, quien a través de su cuenta de Instagram anunció el lanzamiento de esta producción hoy 5 de septiembre, a un mes del fallecimiento del actor de cine, teatro y televisión. El cantante confesó en su red social que no era una felicidad completa, pues no estaría Diego Bertie con él para ver el resultado de tanto esfuerzo y dedicación.

“No puedo estar más emocionado, tanto trabajo, tanto tiempo, y por fin compartiremos esto. Y triste a la vez, tengo una pena muy honda por hacerlo sin ti presente, pero sé que desde la luz nos acompañarás en el lanzamiento, Diego Bertie. Escogimos el teatro Antonio Banderas para el estreno, ya que Diego era un hombre de tablas, de escenario, y no podemos estar más felices con todo el cariño de los fans y el buen recibimiento de los medios”, escribió el cantante.

‘Qué vas a hacer?’, lanzamiento y homenaje

Asimismo, señaló que le parecía increíble hacer esta presentación sin el actor. “Me parece increíble hacerlo sin ti, hermano, después de tanto planear, después de tanto soñar, yo quería seguir aprendiendo de ti, quería ver como se lanzaba un videoclip a lo grande , que tú me guíes, y ahora me toca hacerlo sin ti. Pero me quedo con el orgullo que tenías al ver como estaba quedando el video y ese abrazo que nos dimos al final del rodaje”, indicó.

El lanzamiento se realizará este lunes 5 de septiembre, en el Teatro Antonio Banderas, ubicado en el Centro Español del Perú, Av. Gral. Salaverry 1910, Jesús María. La entrada es libre y ya son grandes las colas que se vienen formando para ser parte de esta conmemoración.

“ Hemos preparado un mural para ti ese día, lindo, lleno de flores para que la gente pueda despedirse de ti y adornen este momento con su cariño infinito. Aunque, -para ser honestos- sabemos que nunca nos vamos a despedir de ti, porque tú eres eterno. Me diste la oportunidad de grabar juntos, me diste la oportunidad de ser productor de tu disco, y lo más bonito, me diste la oportunidad de que seamos amigos. Este lunes estrenamos en el teatro a las 7 pm y luego en todas las plataformas digitales. ¡Por ti, hermano! ¡Gracias a todos!”, concluyó Madueño.

