Usuaria le dedicó a Magaly Medina un video por su aniversario y ella se emociona: “¡Que bonito!”

El último sábado 29 de octubre, Magaly Medina celebró sus 25 años en la televisión peruana. La popular ‘Urraca’ organizó un gran evento donde reunió a sus reporteros, miembros de producción y extrabajadores que compartieron con ella a lo largo de su carrera televisiva para festejar su aniversario. Asimismo, hubo orquestas en vivo y un show temático.

La periodista estuvo compartiendo en sus redes sociales varios momentos de la celebración así como algunos vídeos que encontraba en TikTok con respecto a su trayectoria. La conductora de espectáculos no dudó en publicar un clip donde se aprecian varias imágenes de su presencia en la pantalla chica como sus graciosos bailes y la vez que se puso un disfraz de girasol. Sin embargo, lo que habría emocionado a la figura de ATV serían las palabras de dedicatoria.

“Admírate de lejos es todo lo que puedo hacer, pero lo disfruto. Tu arte me acompaña y muchas veces me sana. ¿Cómo puedo sentir tanta admiración por alguien a quien no conozco?. Siento que te debo tantas cosas y no nos conocemos, pero si te tuviera al frente no sabría por donde empezar. Tu arte es mi compañía, escucharte apaga la oscuridad que hay en esta habitación. Si supieras lo bien que me hace, no dejarías de hacerlo nunca”, se escucha como voz en off mientras transcurre el vídeo.

“Que bonito”, escribió Magaly Medina como agradecimiento a sus fieles fanáticos en las historias de su cuenta oficial de Instagram este lunes 31 de octubre.

Recordemos que, no es la primera vez que la presentadora comparte material creado en la plataforma de TikTok en sus propias redes sociales, pues en varias oportunidades ha dejado en claro que respeta y valora el trabajo que se toman sus fans para elaborar vídeos o fotografías de su persona.

Magaly Medina admite que parte de su celebración fue por canje

En conversación con Infobae, Magaly Medina reveló que se gastó al rededor de 70 mil soles en efectivo para la realización de sus 25 años de trayectoria. A pesar de la gran suma, también hubo algunas marcas y orquestas que fueron canje.

“Yo dije que mi fiesta iba a ser con canje, no tenemos tanto presupuesto. Una fiesta de ese tipo cuesta mucho dinero, y eso que nosotros hemos tenido dinero en efectivo para pagar, aproximadamente son 60 mil soles, y un poco más, más de 60 mil soles. Unos 70 mil soles en efectivo, aparte del canje. Una fiesta no es barata. La torta y el local fueron canje, las dos orquestas fueron de forma gratuita. Definitivamente había que agradecer (mención en sus redes), tuvimos auspicios como Samsung, que es un auspiciador de mi programa y colaboraron con nosotros, Heineken también apostó por nosotros. El resto fue pagado al cash, sino, hubiera sido más caro”, dijo a Infobae.

