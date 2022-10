Magaly Medina celebra 25 años en televisión: todos los detalles de cómo viene celebrando su fiesta aquí

Magaly Medina celebra sus 25 años por todo lo alto. (Instagram)

Magaly Medina celebra este sábado 29 de octubre sus 25 años al mando de uno de los programas de espectáculos más importantes del Perú. Sin embargo, la fecha oficial del inicio de su espacio fue el 1 de noviembre de 1997, lo que la ha coronado como una de las reinas de la televisión nacional.

Fiel a su estilo, la popular ‘Urraca’ no iba a dejar que sus bodas de plata pasen desapercibidas, por lo que ha preparado toda una elegante recepción con la que espera celebrar junto a sus urracos y exurracos, quienes fueron y son parte de esta aventura en la pantalla chica. Aquí te detallamos todo lo que viene sucediendo.

Desde muy temprano, la figura de ATV se mostraba preparándose para este ansiado día con un equipo de maquillaje y estilistas que la dejaran espectacular para esta noche. A través de sus redes sociales, iban compartiendo el proceso para lograr el look con su característico color rojo.

Pero, lo que ha llamado la atención es que la conductora agregó a su look una corona hecha por la diseñadora Maritza Mendoza. Con este símbolo, dejaría entrever que envía un mensaje aludiendo que ella es la reina de la televisión.

Magaly se luce con corona para su aniversario.

Por otro lado, la periodista luce un vestido de noche de gasa en color rojo intenso con aplicaciones en pedrería y brillo. Además, es de corte sirena con un pronunciado escote en la parte de la espalda, este estilo de vestido que resalta la figura de la conductora. En el peinado, apostó por el cabello suelto, acompañado de una tiara, pues ella es quien está siendo homenajeada.

Magaly Medina celebra sus 25 años en televisión y luce elegante vestido. | Instagram

Recepción y decoración

Como esta es una fiesta de 25 años de trabajo constante en televisión, era de esperarse una recepción bastante grande. Según se ha podido ver en las historias de Instagram de Magaly Medina, al ingresar al local se encuentra un gran arreglo de globos y letras gigantes con el número 25 y el nombre de Magaly.

Decoración de fiesta de Magaly Medina.

Además, hay una extensa alfombra roja por la que los invitados pueden pasar para tomarse las respectivas fotos. Y como los videos no pueden faltar, una cabina 360° es el espacio ideal para hacer video boot del recuerdo y así tener en la memoria esta fiesta.

Magaly Medina se luce en recepción por su aniversario.

Detalles de la recepción de la fiesta de Magaly Medina.

Josue Scaccabarrozzi, estilista de Magaly Medina, compartió en sus historias de Instagram, algunos detalles de la mesa que recibe a todos los invitados en esta fecha especial. Como se conoce, la esposa de Alfredo Zambrano es amante de las flores, por lo que estas se encuentran presentes en los centros de mesa y en más zonas del evento.

Detalles de la decoración de la fiesta de Magaly Medina.

La presencia de la Urraca

El peluche icónico de este programa es la ‘Urraca’, que también es el seudónimo de la presentadora de espectáculos. Aunque ya no aparece tanto en cámaras, para esta fecha especial volvió para estar presenta en la celebración.

‘La Urraca’, fue presentada y posó junto a Magaly Medina, a manera de chambelán de la noche. La figura de ATV no pudo aguantar las bromas y reveló que este personaje era quien hacía de el Cuy en ‘En Boca de Todos’. “Con mi Urraca que me la he traído de En Boca de Todos, se ha quedado desempleada. Era falsamente llamado el Cuy”, señaló Medina causando la risa de todos los asistentes.

Urraca de Magaly Medina se presenta en la fiesta por sus 25 años | Instagram

