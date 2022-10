Magaly Medina da detalles de su fiesta: “Gastamos 70 mil soles en efectivo, aparte del canje”

Magaly Medina da detalles de su fiesta a Infobae. Instagram

Magaly Medina cumple en noviembre 25 años de exitosa carrera en la televisión, y no dudó en tirar la casa por la ventana este sábado 29 de octubre. En conversación con Infobae, la conductora de TV contó que se invirtió cerca de 70 mil soles en efectivo para la realización de esta reunión, además de contar con canjes y auspicios de importantes empresas.

Asimismo, nos dio detalles de cómo vivió este especial momento junto a sus urracos y exurracos, por quienes - confiesa- hizo la fiesta. Magaly Medina también se refirió a la corona, pieza que lució para dar un claro mensaje a sus detractores.

Magaly, finalmente se celebró a lo grande tus 25 años de carrera en la TV...

Bueno, había que festejar, son 25 años. En realidad lo hice más por los chicos (sus urracos). Yo creo que ellos se emocionan con estas reuniones, volver a reencontrarse, reencontrarnos con gente que no veíamos hace mucho tiempo. Hay mucha gente que ha pasado por el programa todos estos años, ha sido como una fiesta de reencuentro. No sabíamos de la vida de muchos, y eso que hay gente que no ha venido porque no están acá en Perú o no han podido.

Les dedicaste un emotivo mensaje a tus urracos y exurracos....

Sí, bueno, no soy una jefa fácil, soy una jefa bastante exigente. Finalmente, mucho de lo que yo hago en el trabajo, me ha gustado enseñarlo. A veces, muchos han aprendido a trompicones, yo sé de este negocio. En estos años, sé cuánto sé, he aprendido mucho, y sé lo que quiero en pantalla, en una nota.

¿El éxito del programa se debe al equipo?

Es que me parecía que no tenía que ser un desfile de músicos en escenario, porque sino ya se convierte en un concierto. Y lo que yo pretendía era que los chicos bailaran y se divirtieran. No quería que los grupos se convirtieran en las estrellas de la noche, sino los propios chicos. y es muy difícil unir en una nota, imagen y texto. Se trata de tener ese toque, yo soy muy exigente con mis editores, con las ediciones. Creo que es parte del secreto de lo que hacemos.

¿Cómo tomas las imitaciones de tu programa?

La imitación se ha dado en todo, veo programas como ‘En boca de todos’, otros de fines de semana que copian estilos, la forma de locutar, las notas. Es una forma de rendirnos tributo, creo yo. Cuando veo imitaciones, yo digo, ‘hay que sentirse bien. Solo se imita aquello que se admira, aquello que está bien hecho’. En eso hay que sentirnos halagados.

Dices que hiciste la fiesta por sus urracos, ¿tú cómo lo hubieras celebrado?

Lo hubiera hecho más familiar, porque yo suelo celebrar las cosas importantes en familia, y con pocos amigos. Son una persona muy ‘familiera’.

¿Hasta que hora duró la reunión?

Nosotros nos fuimos a las 9 p.m., porque hoy (domingo 30 de octubre) tengo que acompañar a mi marido a Acho, y tenía que estar despierta temprano, arreglarme. Los chicos siguieron, la fiesta era para ellos, bailaron mucho y continuaron.

Tampoco te quedaste atrás con el baile...

Ay, yo siempre bailo en las fiestas, aunque con dos pies izquierdos pero bailo (risas). Me gusta bailar, suena la música y yo comienzo a moverme. Cómo me muevo, ese es el problema, pero yo me divierto (risas).

Y cediste al canje para la realización de la fiesta...

Sí, claro, yo dije que mi fiesta iba a ser con canje, no tenemos tanto presupuesto. Una fiesta de ese tipo cuesta mucho dinero, y eso que nosotros hemos tenido dinero en efectivo para pagar, aproximadamente son 60 mil soles, y un poco más, más de 60 mil soles. Unos 70 mil soles en efectivo, aparte del canje. Una fiesta no es barata. La torta y el local fueron canje, las dos orquestas fueron de forma gratuita. Definitivamente había que agradecer (mención en sus redes), tuvimos auspicios como Samsung, que es un auspiciador de mi programa y colaboraron con nosotros, Heineken también apostó por nosotros. El resto fue pagado al cash, sino, hubiera sido más caro.

Cuy de 'En Boca de Todos' se convirtió en 'Urraca'. (Instagram)

¿Tú te encargaste de las selección de los grupos musicales?

Lo escogieron los chicos, la fiesta era para ellos. Los chicos se encargaron de gestionarlo, ellos querían Río Band y Combinación de la Habana y lo lograron. Yo no soy de ese tipo de salsa, pero ellos lo quisieron y era su fiesta.

Carlos Barraza se ofreció a cantar gratis con su orquesta y le dijiste que no de inmediato, ¿qué pasó?

Es que me parecía que no tenía que ser un desfile de músicos en escenario, porque sino ya se convierte en un concierto. Y lo que yo pretendía era que los chicos bailaran y se divirtieran. No quería que los grupos se convirtieran en las estrellas dela noche, sino los propios chicos.

Ney Guerrero fue con su pareja a tu fiesta, ¿le has dado el visto bueno a su actual novia?

Ney se convirtió a lo largo de los años en un gran amigo. Un productor es una pieza importante, es lo que me pasa con Patrick Llamo (su actual productor). El productor se convierte a lo largo de los años en un muy buen amigo. Además en el época que estuvimos en la cárcel se preocupó mucho por mi, fue y es un súper apoyo para mi. Es el amigo que está ahí.

¿Y cómo te llevas con su pareja?

Ney ha conseguido una mujer muy inteligente, guapa y la noto enamorada. Es una mujer muy inteligente, la mejor novia que se ha podido conseguir. ¿Sí le he dado el visto bueno? Sí, yo he sido muy crítica, es cierto (risas). Y no solo con su pareja, sino con su entorno. Le critico todo. Siempre le digo, tú qué haces, a qué te dedicas (carcajadas). Claramente es una broma, porque tiene un cargo importante en el canal.

La corona que usaste tuvo un claro significado, ¿eres una única reina de la TV?

Ah, sí, ese fue un mensaje subliminal para todos (risas), el que se sienta aludido, que lo tome (carcajadas). Ese es un ornamento, la corona es un detalle, pero hay tantas peleas de quién es la reina, todo el mundo se autodefine como la reina, la diva de la televisión, ya pues, yo me puse la corona y acabado está el asunto.

Magaly Medina le dedica mensaje a sus ex 'urracos'. (Instagram)

Melissa Paredes y Janet Barboza respondieron y remarcaron que la reina de la TV es Gisela Valcárcel...

No importan, pero yo me puse la corona (risas). Mira, esos títulos no son interesantes, esos títulos lo ponen el público, la prensa, realmente a mi no me importa. A mi me interesa ser la reina en mi vida personal. Yo siempre he llevado la corona desde chiquita, invisible, pero corona al fin y al cabo, siempre me he sentido la reina y la corona la llevo en el corazón.

Pero sí eres la reina del ampay...

Del ampay y del espectáculo también (risas). No ha habido ningún programa como el mío. Cuando se haga investigación de televisión, se tendrá que hablar de Magaly Medina.

