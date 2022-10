Magaly Medina y sus emotivas palabras a sus extrabajadores: “Espero les haya ido mejor”. | Instagram.

Magaly Medina se encuentra de fiesta, pues este sábado 29 de octubre viene celebrando sus 25 años en la televisión. La ‘Urraca’ organizó una tremenda fiesta en una haciendo ubicada en Pachacamac, donde han asistido su actual equipo de producción y también sus extrabajadores.

Como toda una estrella, la polémica periodista hizo su ingreso a este evento mediante una alfombra roja. Ella lució un vestido rojo y una tiara en la cabeza, esto en símbolo a lo que representa en el mundo del espectáculo, pues es conocida como la ‘Reina de los ampays’.

Asimismo, durante su discurso de bienvenida, Magaly Medina primero agradeció a todas las personas que estaban presentes, así como a todos los que colaboraron en su carrera televisiva durante los últimos 25 años.

“Bienvenidos a todos, a quienes hicieron posible el programa ‘Magaly TV’ a lo largo de 25 años, porque si bien es cierto que yo doy la cara a mí es a la que critican, a la que atacan, pero me sostengo sobre la columna vertebral de mi equipo y han sido siempre fundamentales, chacales, reporteros, investigadores, editores, todos aunque me hagan renegar son parte de hacer un programa y sobre todo han sido parte de la historia del programa más exitoso de espectáculos de la televisión nacional”, dijo.

Además, de acuerdo a Trome, le envió un mensaje a todos sus extrabajadores, quienes llegaron con la intención de celebrar y pasar un grato momento, así como revivir los ampays que realizaron hace varios años y causaron más de un divorcio.

“Gracias por venir, cuántas memorias, cuantos recuerdos, verlos a cada uno de ustedes (...) Me encanta verlos a cada uno de ustedes. Saben que no soy muy expresiva con mis afectos, pero, sin embargo, tengo recuerdos de cada uno de ustedes. Me encanta tenerlos acá, compartir con ustedes un momento porque fueron parte de este programa”. añadió.

Magaly Medina celebra sus 25 años de trayectoria. (Instagram)

Antes de finalizar el brindis, se dirigió a las personas que fueron parte de su programa y señaló que ellos al haber estado bajo su mando los ayudó a crecer profesionalmente, así como en lo personal, por lo que esperaba que ahora les estuviera yendo mejor.

“Espero que cada uno en la vida que hayan hecho luego del programa les haya ido mejor, que hayan aprovechado bien el aprendizaje, porque ‘Magaly TV’ se convirtió en una especie de escuelita y el aprendizaje que tuvimos ahí ojalá que todos lo hayan sabido utilizar en su vida cotidiana, en su carrera, en su desarrollo profesional”, precisó.

