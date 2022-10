‘Mister G’ protagonizó ‘ampay’ con una jovencita en una discoteca, según ‘Magaly Tv La Firme’

(Magaly Tv La Firme).

En la última edición del programa de ‘Magaly Tv La Firme’, un nuevo ‘ampay’ salió al aire. Esta vez, la producción de la popular ‘Urraca’ atrapó al periodista Jaime Guerrero, más conocido como ‘Mister G’ en el reality de ‘Esto es Guerra’, en una situación bastante comprometedora con una jovencita.

Según las imágenes mostradas por el programa de Magaly Medina, el narrador de América Televisión se encontraba en aparente estado de ebriedad y con un actitud totalmente eufórica sele vio bailando de forma provocativa con una joven en un local de la avenida La Marina, el último sábado.

El espectáculo que dio la voz en off de EEG no llamaría la atención del programa de espectáculos de no ser porque el comunicador está casado desde marzo del año 2014 con Jackeline Oliveira, quien es 12 años de él. Además, según la información de ‘Magaly Tv La Firme’, ambos se mostraban como una pareja sólida que incluso como luna de miel llegaron a viajar a distintas partes del mundo.

Cabe mencionar que, las imágenes muestran a ‘Mister G’ intentando darle un beso a la mujer vestida de negro con quien ríe y baila el género musical ‘perreo’, por lo que la conductora del mencionado programa de espectáculos no dudó en criticar la infidelidad del narrador de EEG.

“Se le ve patético a este señor, porque él no tiene la edad de los guerreritos para nada. Además, es un hombre casado”, expresó Magaly Medina.

“La gente que estaba ahí lo estaba grabando. O sea, él si se percató, no le importó porque él tiene que saber que es cierto que, como es una voz en off, de repente se confía de que nadie lo conoce, pero siempre va haber gente que te identifica porque su rostro aparece en el programa de Esto es Guerra, un programa que tiene mucha sintonía y de hecho su cara es conocida. Además, si te ven en un lugar público, sobre todo con una chica así en estos bailongos bastante atrevidos, pues definitivamente la gente te va grabar, y eso es exponer a su esposa al ridículo público y a la humillación pública”, agregó la periodista.

La nota también menciona que el comunicador aparentemente lleva una vida muy liberal pues en sus redes sociales constata que sigue a diferentes jóvenes que lucen en sus fotos con poca ropa y que además tienen su cuenta en OnlyFans.

Mister G sufrió de Covid-19

Cabe recordar que, a principios del 2021, el conocido narrador de fútbol fue víctima de la enfermedad de Covid-19 que lo llevó a permanecer hospitalizado en el Hospital Nacional Guillermo Almenara. Lejos de desanimarse por su estado de salud, el periodista mostró su valentía en sus redes sociales.

“El lunes (28 de enero) contraje la COVID-19 mientras guardaba cuarentena después de un viaje. Lucharé con mi vida para ganarle al COVID. Yo los quiero a ustedes”, escribió Jaime Guerrero junto a una fotografía suya sosteniendo la copa de “Esto es guerra”.

Semanas después, ‘Mister G’ posteó una foto suya en silla de ruedas informando que había sido dado de alta tras superar la enfermedad. En sus manos lleva un cartel en el que se lee: “Yo vencí al COVID-19″.

