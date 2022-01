Carloncho reaparece en ‘En boca de todos’ y hace mea culpa tras comentarios machistas: “no hay justificación para lo que dije”

Carloncho ofreció unas disculpas públicas por sus desafortunados comentarios machistas. (Foto: CapturaTV)

Carlos Enrique Banderas, conocido como Carloncho, reapareció en las pantallas de En boca de Todos tras ser despedido del programa el pasado mes de marzo del 2021 por los comentarios machistas relacionados a su expareja, Rosángela Espinoza, durante la emisión de su programa radial.

El exconductor de televisión se enlazó vía videollamada la tarde de este martes 18 de enero y fue Tula Rodríguez quien lo presentó luego de estar diez meses fuera de la TV afirmando que fue una “abrupta salida” y que nadie se lo esperaba.

“Qué gusto estar nuevamente en el programa. De verdad han sido 10 meses de una pausa que no la pensé, pero que llegó a mi vida y aquí estoy sentado, nervioso, me siento un poco raro, pero feliz de poder compartir con ustedes. Es la primera vez que estoy saliendo en un medio”, comenzó diciendo el locutor.

Asimismo, señaló que lo sucedido le dejó un gran aprendizaje y aceptó la decisión que tuvo la producción de retirarlo del programa. Además, aprovechó las cámaras para pedir disculpas públicas por sus frases que causaron bastante polémica.

“Deja un aprendizaje, muchas veces cuando uno está en el medio, entiende que lo primero que tiene que tener es responsabilidad, yo pensé que sabía muchas cosas y me di cuenta que no había logrado obtener otras. En ese sentido, lo entendí, entendí que me equivoqué, totalmente”, dijo Carloncho.

“ Pido disculpas de todo corazón a la gente que se sintió tocada por lo que yo he podido decir , por más que uno pueda decir mil cosas no hay justificación para algo que suena mal desde todos los puntos de vista. Sonó mal, yo lo entendí, lo asumí, y aquí estoy 10 meses después pidiendo disculpas”, agregó.

Carloncho reaparece en ‘En Boca de todos’ y hace mea culpa tras comentarios machistas que lo alejaron de la conducción del programa.

“ME SENTÍ UN TONTO”

Durante la conversación que mantenía con las conductoras del programa, Carloncho confesó que hubo un momento en el que se sintió muy mal hasta el punto de sentir que no cumplió su labor como un profesional en comunicaciones.

“Cuando uno tiene la responsabilidad del micrófono, la euforia, a veces quieres ser gracioso y terminas siendo un tonto. Me sentí un tonto al día siguiente, me sentí mal. Sentía que no había cumplido como comunicador, como profesional porque yo todos los días trataba de aprender”, indicó.

Finalmente, Maju Mantilla recalcó la importancia de reconocer los errores y Tula Rodríguez señaló que será el público el encargado de creer en sus disculpas y manifestó que le gustaría volver a verlo en la televisión.

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO CARLONCHO?

Todo comenzó cuando un oyente de ‘El show de Carloncho’ en Radio Moda se encontraba conversando con la figura de la farándula sobre el amor. Carloncho afirmó que “nunca se había enamorado” pero fue refutado por el fanático. Esto causó que Carlos Enrique Banderas hiciera un comentario machista comparando indirectamente a Rosángela Espinoza con un pollo sancochado.

“Yo no puedo hablar, porque no quiero ser cobarde porque no... Uno no habla, no quiero ser cobarde, pero estar enamorado es otra cosa. Yo le voy a explicar a la gente que siempre piensa, que dicen ‘ah, como alguien es bonita, esta se dobló’, Nicaragua hermano”, comenzó.

“Si ustedes creen que la única vez que he comido pollo sancochado fue esa, se equivocan. Yo he comido pollo sancochado, chicharrón, doble plato, manjares. He comido 20 veces mejores manjares y me he chupado el plato y me he chupado el hueso y me he metido el rocoto para que me pique todavía y con chupada de plato. Las cosas son como son, hermano”, agregó

SEGUIR LEYENDO