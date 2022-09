Magaly Medina criticó el regreso de “Carloncho” a la televisión nacional

"Urraca" aseguró que es un gran error volverlo a contratar.

Luego de que se compartieran en las redes sociales una serie de videos donde se muestra al polémico “Carloncho” en las instalaciones de “América Televisión”, la conductora de “Magaly TV La Firme” criticó el retorno del presentador a la pantalla chica.

Fiel a su estilo y sin “pelos en la lengua”, la periodista de ATV, aseguró que es un gran error volver a permitir que una persona como el expresentador de “En Boca de Todos”, vuelva a pisar un set para dirigirse a los televidentes.

“Vuelve como si nada”, indicó Magaly Medina antes de mostrar un reportaje, donde recordaron todos los escándalos en los que se involucró al joven artista. Como se recuerda, “Carloncho” fue duramente criticado hasta por sus propios compañeros de trabajo al expresarse con frases machistas en vivo y en pantalla nacional.

Carloncho fue sacado de 'En boca de todos' a inicios de marzo. Foto: Instagram

Durante la emisión del último programa de “Magaly TV La Firme”, la “Urraca” reveló que según sus fuentes de información, ProTV estaría preparando el regreso de la expareja de Rosángela Espinoza a la conducción de “En boca de todos”.

¿Por qué Carloncho se alejó de la televisión?

El joven artista se encontraba en una buena etapa de su carrera como conductor televisivo y radial, incluso estaba siendo contratado por diversas marcas que lo solicitaban como influencer y presentador de eventos.

Sin embargo, se tuvo que alejar de las cámaras, por realizar una serie de actitudes y comentarios machistas que le costó su trabajo y el rechazo de miles de televidentes. Por lo cual, la conductora de ATV, no dudó en dedicar algunos minutos de su programa, para pronunciarse sobre la nueva oportunidad que le estaría brindando América Televisión.

“Ahora vuelve a la televisión como si nada, para mí que lo han puesto en un programita casi inexistente de los muchos que hay, pero que puede ser la preparación como invitado de repente para En Boca de Todos ahora que están haciendo un casting al aire”, sentenció durante su intervención.

Carloncho y Rosángela Espinoza fueron pareja. Foto: Instagram

Del mismo modo, la figura del espectáculo recordó la lista de escándalos en las que el locutor radial estuvo como protagonista y lo cual, lo pusieron en medio del ojo público y en los diversos titulares de la prensa.

“Lo han vuelto a traer, él se ha mostrado grabando un programa de la mañana”, indicó Magaly Medina al mostrar una serie de videos donde se obsrva a “Carloncho” como parte del equipo del programa “Emprendedor Ponte las Pilas”

Pero eso no es todo, la “Urraca” también recordó a sus televidentes, que el joven presentador, protagonizó otro escándalo, mientras mantenía una relación amorosa con Rosángela Espinoza, quien decidió alejarse de él, por algunas actitudes machistas que le mostraba en su momento.

“Acaso no se acuerdan que era un celoso, y que agarró a un bailarín a correazos porque no quería que nadie se acerque a su entonces enamorada Rosángela. No podemos olvidarnos de todo eso señores”, precisó la figura de ATV.

“Esta es la misma productora de Esto es Guerra, así que están preparando el terreno para que este hombre vuelva a En Boca de Todos. Es la manera de operar de ellos, lo mismo hicieron con Nicola Porcella, porque así lo retornaron, le pasaron un poco de lejía y listo, de vuelta a las pantallas”, agregó la conductora.

Carloncho ofreció unas disculpas públicas por sus desafortunados comentarios machistas. (Foto: CapturaTV)

Despido

Luego de perder el trabajo por todos los escándalos que protagonizó, “Carloncho” estuvo alejado de la televisión y de la radio hasta hace algunas horas que se difundieron los videos que lo muestran en un set de América Televisión.

