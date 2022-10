Así fue el primer programa de ‘En Boca de Todos’ que se emitió en el 2017

En Boca De Todos: así fue el primer programa de América TV. (América Hoy)

Con un set totalmente distinto y Maju Mantilla dando la bienvenida. Así fue el estreno del programa ‘En Boca de Todos’ el 18 de enero del 2017. El magazine dirigido a las amas de casa comenzó teniendo en la conducción a la exreina de belleza, el presentador Ricardo Rondón, el comediante Carlos Vílchez y la periodista deportiva Alexandra Hörler.

Como ya se ha anunciado, el espacio de América Televisión llega a su fin este 28 de octubre luego de estar 5 años al aire y como líderes en el horario. La directora de contenidos de PRO TV, Mariana Ramírez del Villar reveló que el programa que va de 13:00 horas a 15:00 horas necesita renovarse y que se tomarán una pausa en la emisión para hacer cambios.

Por ello, este lunes ‘En Boca de Todos’ empezó su edición recordando la vez que Maju Mantilla ingresó al estudio de América Televisión con un vestido corto color azul y un peinado de media cola. Cabe mencionar que, la exMiss Perú ya se encontraba conduciendo ‘Al Aire’, magazine que presentaba junto a Sofía Franco antes de que cambie de nombre por ‘En Boca de Todos’.

“Muy buenas tardes, ¿cómo están?. Que lindo estar de regreso. Ahora sí en mi casa América Televisión y en el inicio de En Boca de Todos. Necesitaba un descanso, pero ya estoy aquí. Un nuevo programa que regresa a la una de la tarde. Este es un programa para toda la familia”, fueron las primeras palabras que la modelo pronunció.

Al ver las imágenes, Maju Mantilla se mostró emocionada y le envió un saludo a Alexandra Hörler, con quien compartió la primera temporada del espacio televisivo debutando en la conducción. Lamentablemente, a fines del 2017 anunció que no iba a continuar y se despidió del público.

Alexandra Hörler.

¿Qué otros conductores estuvieron en ‘En Boca de Todos’?

Otro de los personajes que estuvo al inicio de este programa fue Carlos Vílchez con su caracterización de La Carlota. Aunque se creyó que estaría para la segunda temporada de ‘En Boca de Todos’ porque había grabado las promociones para el nuevo año, no llegó a presentarse. Esto debido a que tomó la decisión de dar un paso al costado por no llegar a un acuerdo con la producción.

Carlos Enrique Banderas, más conocido como Carloncho, también se convirtió en uno de los rostros del magazine. El locutor radial ingresó al programa y se acopló rápidamente con sus compañeros, pero terminó siendo despedido en marzo del 2021, cuando tuvo comentarios machistas en contra de su expareja Rosángela Espinoza durante la emisión de uno de sus programas de radio. Luego de que se viralizara el contenido, la producción decidió separarlo de la pantalla chica asegurando que no avalaban comportamientos que violenten a las mujeres.

Santi Lesmes también compartió set con Maju Mantilla como co-conductor. El expanelista de ‘El Gran Show’ tenía comentarios más a la yugular casi al estilo de Ricardo Rondón. Era el invitado recurrente para dar sus ácidos comentarios. Sin embargo, este 2022 decidió dar un paso al costado y se pasó a Latina Televisión con el magazine ‘Arriba Mi gente’.

Finalmente, Gino Pesaressi fue de las últimas personas que dejó de trabajar en ‘En Boca de Todos’. El exchico reality sorprendió al no aparecer de un momento a otro sin siquiera tener una despedida. En una reciente entrevista, Pesaressi reveló que simplemente terminó su participación, razón por la que no aparecería más y dejó en claro que no tiene ningún problema con la producción.

Gino Pesaressi no aparece en programa 'En Boca de Todos'. Foto: composición.

