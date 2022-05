Santi Lesmes explica por qué se fue de América TV: “Es un canal frío y no me sentía valorado”

Santi Lesmes está decepcionado de América Televisión. (Foto: Captura / Instagram)

¡No se quedó callado! Santi Lesmes sorprendió al contar las verdaderas razones de su retiro de América Televisión para ingresar a Latina TV con el nuevo programa matutino Arriba Mi Gente donde es el conductor junto a Gianella Neyra, Mathías Brivio y Karina Borrero.

El polémico español siempre ha destacado por ser frontal y no tener pelos en la lengua cuando se trata de decir sus pensamientos y opiniones. Es por ello que, durante una entrevista con un medio local, el presentador señaló que no se sintió valorado y bastante decepcionado con el canal de Pachacamac.

Si bien, agradeció el tiempo en que formó parte de los realities de Gisela Valcárcel y las invitaciones a distintos magazines, confesó que durante los casi 6 años que trabajó con ellos no se sabían ni la fecha de su cumpleaños.

“Hay algo que valoro mucho más que el dinero: el cariño, sentirme querido. Y sí que tengo que agradecer a América TV por todos los años de crecimiento, pero no sentía cariño por parte del canal. Cuando me preguntan qué fue lo que me hizo cambiar de bando, es que después de 6 años allí ellos no sabían qué día era mi cumpleaños” , dijo para el diario La República.

Asimismo, reveló que el canal de la avenida San Felipe lo convenció en la primera reunión que tuvieron cuando le preguntaron sobre su familia, pues sintió el ‘calor humano’ que no tuvo en América Televisión. Además, resaltó que no se sintió valorado como él pensó que lo harían.

“Que aparezca Latina y que me hablen de mi familia me sorprendió, porque no estaba acostumbrado a ese calor. Latina me demostró que es más humana, familiar, América TV es un gran canal, pero es frío. Y muchas veces los artistas lo que queremos es eso, sentirnos cariños. En América TV no me sentía valorado” , agregó.

En otro momento, expresó la felicidad que siente de formar parte de Latina Televisión y espera que su estadía perdure por mucho tiempo. “Estoy tan feliz acá (en Latina) que ojalá me quede el resto de mi vida”.

Recordemos que, Santi Lesmes ha sido jurado de ‘El Artista del Año’ y ‘Reinas del Show’ en los últimos años así como comentarista de moda e invitado en los programas ‘América Hoy’ y ‘En Boca de Todos’. Además, tuvo una corta aparición en el último capítulo de la teleserie ‘De Vuelta al Barrio’.

SANTI LESMES LANZA INDIRECTA A AMÉRICA HOY Y MUJERES AL MANDO

Arriba Mi Gente se estrenó en medio de gran expectativa el pasado 25 de abril a las 9 de la mañana hasta las 12 de la tarde, siendo competencia de América Hoy por el horario. Santi Lesmes llegó con la lengua bastante afilada, lanzando un peculiar comentario contra Mujeres al Mando y América Hoy.

“Porque usted lo pidió, porque es lo que necesita la televisión en la mañana, porque Latina la fin lo consiguió. Glamour y elegancia europea a partir de las 9 de la mañana. Así que señoras y señores ya estoy acá”, comenzó diciendo el español.

“Me ha costado muchos años de carrera tener mi propio programa. Quiero darle la bienvenida a toda la gente que nos ve desde casa porque por fin sus mañanas tienen conductores de verdad” , indicó ante la sorpresa de sus compañeros.

Sin embargo, tras pedir una oportunidad, lanzó otro dardo al programa Mujeres al Mando, espacio que fue retirado en febrero por falta de rating. “Usted que está en casa, a partir de hoy este elenco de artistas están al mando”, señaló Lesmes causando revuelo en el set.

Arriba Mi Gente inició con indirecta a Mujeres Al Mando y América Hoy. Santi Lesmes sorprendió con sus comentarios. (Video: Latina)

