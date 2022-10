Piden no revictimizar a Gabriela Sevilla: “Exigimos un trato humano y no discriminatorio”

Gabriela Sevilla afirmó que sí estaba embarazada. Fotos: Infobae

Gabriela Sevilla, la joven embarazada que estuvo desaparecida más de 24 horas, apareció la madrugada del viernes sin su bebé y fue llevada al Hospital Militar donde estuvo hasta esta tarde cuando pidió su alta. Después de unas horas, el ministro del Interior salió a declarar que la mujer nunca estuvo gestando, según los doctores del nosocomio. Luego, la Fiscalía emitió un comunicado para informar que la mujer no presenta signos de parto reciente o antiguo, pero sí lesiones traumáticas recientes.

Hubo un ida y venida entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio del Interior. Claudia Dávila, titular del MIMP, contradijo la versión del Mininter y aseguró que se seguirá buscando a la menor desaparecida en conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP).

La misma Gabriela Sevilla salió a declarar a los medios de comunicación que la esperaban en los exteriores de un edificio para aclarar que sí estuvo embarazada: “Tengo todos los papeles en mi casa, tengo pruebas. Quiero pensar que como no terminaron de hacerme los exámenes es que ellos piensan que no hubo embarazo. Me gustaría que me hagan los exámenes completos antes de dar un comunicado de esa manera”.

La clínica Internacional preciso que, si bien colaborará con las investigaciones del caso, no puede divulgar información médica de sus pacientes, según lo establece la Ley General de Salud.

Gabriela Sevilla dio su versión de los hechos e insiste que estuvo embarazada

Piden cuidar a Gabriela Sevilla

El movimiento feminista Flora Tristán rechazó “el intento de criminalización, así como expresiones de castigo que circulan contra Gabriela Sevilla”. Sostuvo que las investigaciones deben continuar, pero cuidando la salud mental de la afectada para que se encuentra la verdad, “sin revictimización”.

“Exigimos un trato humano y no discriminatorio a Gabriela Sevilla, un alto a la revictimización que esta prohibido por ley. Ministerio de la Mujer debe acompañar este caso de manera especializada y evitar su sobreexposición en medios, la están agrediendo”, comentó.

Finalmente, expuso que la “desaparición de mujeres es un problema grave y latente en nuestro país”, por lo que “autoridades deben investigar estos casos en el marco de la debida diligencia, desplegando todos los esfuerzos estatales y sin revictimización”, complementándolo con un comunicado que escribieron conjuntamente con Amnistía Internacional.

Reporte de desapariciones hasta agosto de 2022

En medio de este extraño caso, la Defensoría del Pueblo indicó que durante el año se han reportado 7.762 casos de desaparición de mujeres en el Perú. Solo un 48% fueron halladas.

“La desaparición de mujeres por particulares es una modalidad de violencia de género, ya que las afecta particularmente. De enero a agosto, la Policía reportó, 7.762 denuncias por desaparición de mujeres en todo su ciclo de vida, de las cuales solo el 48 %”, escribió el organismo en su cuenta de Twitter.

La Defensoría del Pueblo expresó que el 68% de notas de alerta por desaparición de mujeres están relacionados con casos de niñas y adolescentes, por lo que “urge que el sistema de justicia se active eficientemente en estos casos”.

Por su parte, la exministra de la Mujer, Ana Jara Velásquez escribió lo siguiente: “Si estaba conmocionada por caso de Gabriela Sevilla de su desaparición en labores de parto y aparecer sin su bebé; ahora estoy en shock ante la posibilidad de que sea falso. Noticia aún está en desarrollo, prudencia. Nada ni nadie deslegitimará la búsqueda de mujeres desaparecidas”.

El MIMP pidió no revictimizar a Gabriela Sevilla porque todo se encuentra en investigación: “La búsqueda de las mujeres desaparecidas es una problemática que no puede ser deslegitimada”, y tal como señaló Velásquez también sugirió la prudencia en el caso.

