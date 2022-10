Las contradicciones de la familia de Gabriela Sevilla: Padre y tíos dieron versiones distintas del caso

Padre de Gabriela Sevilla cree en su embarazo y pide al ministro del Interior aclarar el tema | Canal N

Los familiares de Gabriela Sevilla declararon ante la prensa luego del anuncio del ministro del Interior, Willy Huerta, quien aseguró que la mujer nunca estuvo embarazada y que se niega a dar detalles sobre el caso. “La persona no colabora, renuente para las atenciones”. Sin embargo, los tíos no creían en esta versión y precisaron que la joven sí estaba embarazada porque ella les mostró hasta ecografías, pero uno de de ellos indicó que no puede afirmar porque nunca la vio con su barriga.

“Lo que nos han comentado que no podemos seguir hablando porque entorpecemos las investigaciones, queremos sí es que Martina aparezca, para nosotros es imposible que Gabriela no esté embarazada. Yo he hablado con su papá”, dijo uno de los familiares de Gabriela.

“No voy a afirmar ni nada porque no la he visto, ella vive en Surco. No hemos ido a su baby shower”, dijo otro familiar.

Según indicaron Sevilla Torello llegó a la casa de sus familiares en Villa María del Triunfo “mojada con olor a sangre” la madrugada de hoy viernes 21 de octubre. Esto luego de permanecer más de 30 horas desaparecida. “Estaba mojada, olía a sangre y la hemos estabilizado”, dijo su prima, quien luego indicó que los padres de Gabriela llegaron y la trasladaron hasta el hospital Militar.

En tanto el padre de Gabriela Sevilla declaró que cree en el embarazo de su hija y que estaban muy ilusionados por el nacimiento de su primera nieta. Recalcó que primero quieren que la joven se recupere para que pueda decir qué es lo que realmente pasó y buscar a Martina, la supuesta bebé que llevaba en su vientre.

“Está mal informado, está equivocado....mi hija está delicada, ustedes saben lo que significa no haber tenido un parto adecuado, o un aborto o un legrado en una mujer”, dijo.

Sostuvo que “de la forma en que ha ocurrido, yo les pido por favor que sepan respetar la situación de mi hija. Nosotros la hemos ido a recoger y la hemos llevado al hospital. Ella ha estado en una situación sicológica muy difícil”.

Gabriela Sevilla no estaba embarazada, según el Mininter, pero el padre de la joven negó esta versión.

“Cualquier cosa ella lo sentía como algo invasivo que le hacia más daño de lo que ya había sufrido. Mi hija ha estado atendiéndose pero han venido muchos operadores de justicia, 4 o 5, la han acosado repitiendo las pruebas, los exámenes... Yo le diría a ustedes una mujer cuando tiene a sus hijos saca fuerzas donde sea, cuando ella se sentía en peligro, ella conocía la zona , ha llegado donde su madrina. Ella nos llama de madrugada y hemos tenido que ir a recogerla. No tenemos ninguna sospecha”.

“Estamos tranquilizando a mi hija, queremos conversar con ella , para que nos pueda brindar información así como a las autoridades. Todavía no hemos conversado con su pareja. Niega tener impases con la pareja, pueden haber diferencias en toda pareja”, sostuvo.

Asimismo reveló que “mi hija ha decidido retirarse (del hospital) porque todo el mundo va y la acosa. Desde que ingresa al hospital viene un médico la chequea, viene otro médico y la chequea, lo que debieron es compartir la información para no revictimizar a la persona. Cuando salgan las pruebas se va a confirmar, el control de embarazo se llevaba en la clínica Internacional”.

No estaba embarazada

“Los médicos han indicado hasta el momento que no había embarazo”, mencionó a la prensa el ministro Willy Huerta y añadió que no tenía signos de haber sido golpeada.

Además, dijo que Gabriela Sevilla no colabora con su testimonio ni con los médicos del hospital Militar donde estaba internada luego de “aparecer” este viernes a las 4:00 horas.

“La persona no colabora, ha estado renuente para las atenciones y esclarecer esta situación. La PNP continúa con las investigaciones”, declaró el ministro Willy Huerta.

Ministro del Interior habla sobre Gabriela Sevilla (Canal N)

