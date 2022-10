El extraño caso de Gabriela Sevilla: no estuvo embarazada, pero padres contradicen versión de las autoridades

Ministro del Interior habla sobre Gabriela Sevilla (Canal N)

En horas de la madrugada del viernes apareció Gabriela Sevilla, la mujer de 30 años que estaba embarazada y tras 30 horas desaparecida, se presentó en la casa de un familiar en Villa María del Triunfo sin su bebé, luego fue llevada al Hospital Militar donde se dio de alta en las últimas horas. Todas las autoridades como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio del Interior (Mininter), la Fiscalía y Migraciones trabajaron conjuntamente para dar con el paradero de la menor.

Pero en horas de las tarde, el ministro del Interior, Willy Huerta, dio un giro inesperado cuando confirmó que la joven no estaba gestando. “Después de haber sido atendido clínicamente los médicos determinaron que no estaba embarazada. Los médicos dieron ese diagnóstico. No hubo embarazo. No se ha determinado que tenga golpes, pero la persona no colabora y ha estado renuente a declarar. La policía está investigando y se evalúa poder denunciarla contra la fe pública”, dijo el titular del Mininter.

El ministro estuvo acompañado del ministro de Defensa, Daniel Barragán, y el fiscal Paulo Loayza Calderón para realizar las diligencias correspondientes dentro del Hospital Militar. El representante del Ministerio Público dijo que si se comprueba esta versión es cierta puede ser denunciada por el delito contra la fe pública.

Huerta expresó que Gabriela Sevilla decidió no colaborar con las investigaciones pese a que la Policía quiere esclarecer la situación porque la denuncia legal es por la desaparición de una persona supuestamente embarazada.

Fotos del baby shower

Después de conocerse la noticia que no estaba gestando, se comenzaron a difundir fotos del baby shower. Su pareja, Ramiro Gálvez Ramírez, aparece agarrando la pancita. Incluso, estas imágenes se compartieron cuando el Ministerio de la Mujer lanzó la alerta para hallarla.

Los padres de Gabriela Sevilla se pronunciaron, pidiendo que Martina aparezca porque les resulta imposible que su hija no estaba embarazada. Contaron que no la habían visto gestando porque no habían asistido a la reunión de la llegada de la bebé.

Los familiares de la joven aseguraron que cuando la rescataron en Villa María del Triunfo no estaba con la recién nacida, pero por la desesperación, no le preguntaron más y la llevaron al Hospital Militar porque se encontraba mareada.

Posteriormente, el padre de Gabriela, Samuel Sevilla Sevilla, refutó la versión del ministro del Interior: “Mi hija está delicada. No ha tenido un parto adecuadamente y en la forma en la que ha ocurrido. Nosotros la llevamos al hospital, estuvo en una situación psicológica muy difícil”.

Gabriela Sevilla en el día de su baby shower

La versión de Gabriela Sevilla

El diario Perú21 tuvo acceso a las declaraciones de Gabriela Sevilla ante la Fiscalía: acusó a dos hombres que la secuestraron, sustrajeron al bebé y la amenazaron si denunciaba su caso ante las autoridades.

La joven confesó que había tomado un taxi de la calle después que presentara un sangrado vaginal. Llamó a su padres para contarles lo que sucedía, pero como se encontraban muy lejos les pidió encontrarse en la clínica Internacional de San Borja. Su pareja, con quien lleva un año y medio de relación, también se iría allí.

Gabriela contó que no recuerda las características del taxi. Al percatarse que el chófer no estaba siguiendo la ruta, le preguntó qué sucedía, y este le contestó que estaba tomando un atajo; y minutos después perdió totalmente la conciencia.

Despertó en una habitación con dos hombres. Pujó para que nazca su bebé y después de salir del vientre de la madre, no lloró. Se quedó dormida por unas horas, luego alguien la levantó y amenazó con asesinarla a su familia y a ella si denunciaba este caso. Esta persona le mencionó que era posible que el cuerpo de su hija aparezca si no lo acusaba ante las autoridades.

Caminó 10 días cuadras. Se encontró en un descampado. Llegó a un lugar oscuro donde un hombre se le acercó a vender marihuana. Le preguntó dónde estaba y le respondió que estaba en el paradero 8 de Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo.

Contradicciones entre el Mininter y el MIMP

Aun cuando el ministro del Interior, Willy Huerta, dijo que Gabriela Sevilla no estaba embarazada; la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Claudia Dávila, contradijo la versión del Mininter.

“Tengo serias dudas de que Gabriela no haya estado embarazada, esa hipótesis no la descarto de plano, pero me genera serias dudas que todo esto haya podido ser armado, sobre todo porque la víctima está narrando los hechos”, afirmó.

Dávila expuso que conversará con su compañero del Gabinete para que le explique cuál es su fuente y si tiene alguna prueba física. La ministra de la Mujer declaró que seguirán buscando a Martina porque la familia afirma que sí ha estado embarazada.

Ministra de la Mujer, Claudia Dávila, critica declaraciones del ministro del Interior, Willy Huerta sobre Gabriela Sevilla. (Canal N)

Se dio de alta

Infobae tuvo acceso a las fotos cuando Gabriela Sevilla se dio de alta del Hospital Militar. Totalmente tapada el rostro, la joven salió en un auto con dirección desconocida.

El padre de la mujer afirmó que su hija había tomado esta decisión porque se había sentido maltratado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y por las autoridades que arribaron al nosocomio como el Ministerio del Interior y la Fiscalía.

Gabriela Sevilla es trasladada por la Policía. Pidió alta voluntaria (Infobae)

