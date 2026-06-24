EsSalud permite cambiar tu local de atención médica desde el celular

Desde la comodidad de su hogar y haciendo uso de su celular o computadora, los asegurados podrán ver sus recetas médicas y datos sobre la atención en el centro médico al que pertenecen.

La transformación digital del Seguro Social de Salud (EsSalud) permite ahora la rápida gestión uno de los trámites más solicitados por los asegurados: el cambio de local de atención médica.

Desde ahora, cualquier usuario del sistema puede realizar la modificación de su centro asistencial directamente desde su celular, agilizando un proceso que antes requería largas esperas y traslados.

“Con esta medida, los usuarios pueden cambiar su local de atención desde el celular con la finalidad de simplificar procesos”, informó la entidad a través de su plataforma oficial.

Según la normativa vigente de EsSalud, cada persona afiliada tiene asignado un establecimiento de salud, idealmente cercano a su domicilio. En caso de mudanza o necesidad de mayor comodidad, el usuario puede solicitar el cambio de local de manera virtual, accediendo desde la página web de la institución o mediante la aplicación Viva EsSalud. El proceso requiere ingresar datos personales, actualizar el domicilio y seleccionar el centro médico más conveniente.

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El trámite digital no exige la presencia física del asegurado en las oficinas administrativas. Una vez completada la actualización, la confirmación del nuevo local de atención puede verificarse en la plataforma Dónde me atiendo EsSalud.

Para hacerlo, basta con elegir el tipo de documento, ingresar el número y completar algunos datos adicionales. Así, el usuario obtiene la información del centro de salud asignado para sus próximas atenciones.

Selecciona tu tipo de documento (DNI, carné de extranjería o partida de nacimiento).

Ingresa el número de documento.

Ingresa el número verificador.

Ingresa la fecha de nacimiento.

Haz clic en “Acepto la cláusula informativa sobre tratamiento de datos personales”.

Opciones presenciales y beneficios del sistema en línea

Aunque el canal digital es la vía más rápida, EsSalud mantiene la opción de realizar el trámite de manera presencial. En ese caso, el asegurado debe presentar su DNI y documentos que acrediten el cambio de domicilio en cualquier oficina del sistema. Esta alternativa sigue disponible para quienes prefieran el contacto directo o no cuenten con acceso a internet.

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El nuevo sistema digital de cambio de local se suma a otros servicios de salud que buscan acercarse más a los usuarios. Por ejemplo, el programa PADOMI Niños de EsSalud ha realizado más de 23.000 atenciones médicas domiciliarias entre enero y mayo de este año, beneficiando a 1.040 menores en Lima Metropolitana y Callao.

Este programa está dirigido a menores de 18 años con limitaciones físicas o cognitivas que dificultan su traslado, permitiendo el acceso a atención médica integral desde sus hogares.

El Dr. Milward Ubillús Trujillo, gerente de Oferta Flexible de EsSalud, explicó que “contamos con un equipo integral que permite atender de manera personalizada las necesidades de cada paciente, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y brindando soporte permanente a sus familias”.

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Además, este modelo ayuda a reducir hospitalizaciones y evita traslados complejos, fortaleciendo la continuidad de los cuidados médicos.

Las familias interesadas en afiliar a sus menores a PADOMI Niños pueden solicitar información a través de WhatsApp, cumpliendo requisitos como estar adscrito a un establecimiento de EsSalud en Lima o Callao y presentar alguna limitación física o mental significativa.