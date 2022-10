Padre de Gabriela Sevilla desmiente que su hija haya fingido embarazo: “le voy a decir al ministro que está equivocado”

Padre de Gabriela Sevilla aseguró que el ministro del Interior, Willy Huerta, está al equivocado al asegurar que su hija no estuvo embarazada.

Las declaraciones del ministro Willy Huerta donde indicó que Gabriela Sevilla nunca estuvo embarazada, según exámenes médicos realizados en el Hospital Militar, han afectado en gran medida a la familia de la mujer. Su padre declaró esta tarde ante la prensa y se mostró conmovido por las afirmaciones del titular del Mininter. El hombre recalcó que le dirá al funcionario que está equivocado y pidió a las autoridades respetar que su hija está pasando por un “momento psicológico muy difícil”.

“Mi hija está delicada. ¿ustedes saben lo que significa no haber tenido un parto adecuadamente o un aborto o un legrado, lo que sea, en una mujer y de la forma en que ha ocurrido? Yo les pido que sepan respetar la situación de la familia”, resaltó.

El padre acotó que él, junto a su esposa, acudieron en horas de la noche a recoger a su hija y la llevaron al hospital. Allí encontró a su hija en un estado psicológico grave, lo que generó que ella se resista a algún tipo de acercamiento. “Cualquier cosa, ella lo sentía como algo invasivo, algo que le hacía daño”, aseveró.

Además, agregó que encontraron a su hija en un estado de confusión, por lo cual pensaron que había sido dopada. “Las circunstancias en que mi hija ha regresado, ella, no sé, me parece que ha estado dopada porque no podía hablar bien y no podía sacarle información”, alertó.

Padre de Gabriela Sevilla cree en su embarazo y pide al ministro del Interior aclarar el tema | Canal N

También mencionó que al llegar al hospital, su hija fue revisada por una gran cantidad de médicos que la llevó a un estado de revictimización de parte del personal de salud y de los operadores de justicia que acudieron a la zona, quienes le hicieron las mismas preguntas en más de una ocasión, según sus declaraciones.

De acuerdo al testimonio de Gabriela ante los agentes fiscales, tras iniciar labores de parto caminó algunas cuadras para tomar un taxi y dirigirse a la clínica. Esto fue criticado por algunas personas quienes cuestionaron cómo pudo caminar en ese supuesto estado. Sin embargo, el padre enfatizó que dicha acción fue parte de su instinto protector como madre. “Una mujer, cuando tiene a sus hijos, saca fuerza de donde sea”, declaró.

Asimismo, se pronunció acerca de las cámaras de videovigilancia que se difundieron en redes sociales, donde se ve a una mujer salir del domicilio de Gabriela y afirmó que no reconoce a tal persona. El padre dijo que ellos habían acordado con su hija en acompañarla a la clínica, pero su parto se adelantó.

“Nosotros conversamos con ella [Gabriela], y le dijimos ‘hija, te vamos a llevar al hospital, pero nosotros tenemos cosas que hacer y si, no es tan urgente, si piensas que aun no es tan urgente, vamos y venimos rápido’. Cuando yo llego al lugar donde tenía que hacer, recibo un mensaje de mi hija ‘vengan’ e inmediatamente hemos venido, pero como comienza a perder líquido, se pone nerviosa y sale a tomar un taxi”, aseguró.

En lo que concierne a la presencia de Ramiro Gálvez, pareja de Gabriela, señaló que este no se encargó la denuncia porque se encontraba lejos de la zona y temía que esta no sea aceptada. “Si yo he hecho la denuncia no es porque Ramiro no la haya querido hacer, sino porque yo me encontraba cerca a la zona y yo, como oficial de la policía retirado, tenía mas facilidades para poder llegar y que me atiendan, porque si hubiera ido Ramiro le hubieran dicho que regrese más tarde”, detalló.

Por último, resaltó que su hija cuenta con múltiples golpes y rasguños en distintas partes de su cuerpo. “Ella tiene arañones en los brazos, en las piernas. Yo no la he visto, pero las hijas de mi comadre me han dicho que también tienen rasguños en el pecho [...] tenía uno o dos punzones en la cabeza”, añadió.

