Turismo seguro en fiestas de junio: Indecopi recomienda verificar empresas antes de viajar a Cusco y la Amazonía

Turismo seguro en junio: Indecopi pide revisar formalidad de agencias y servicios turísticos. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Ante el incremento del flujo turístico por las celebraciones del Inti Raymi en Cusco y la Fiesta de San Juan en la Amazonía, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió una serie de recomendaciones orientadas a garantizar la seguridad de los viajeros durante estas festividades. Según informó Andina Noticias, la entidad busca prevenir inconvenientes vinculados a la contratación de servicios turísticos en un contexto de alta demanda.

De acuerdo con lo señalado, durante estas fechas se incrementa significativamente la demanda de transporte, hospedaje y paquetes turísticos, lo que puede generar riesgos para los consumidores si no verifican previamente la formalidad de las empresas contratadas. Por ello, Indecopi exhortó a los usuarios a informarse antes de adquirir cualquier servicio relacionado con sus viajes.

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La institución enfatizó que una de las principales medidas de prevención es contratar únicamente proveedores formales, ya que esto permite reducir la posibilidad de estafas, incumplimientos o cambios inesperados en los servicios ofrecidos.

Turistas y guías locales transitan por la Plaza de Armas de Cusco durante las festividades del Inti Raymi, mientras personas con trajes coloridos y sombreros folclóricos animan el ambiente festivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contratación segura de servicios

Indecopi recomendó a los viajeros comprobar la formalidad de las empresas antes de realizar cualquier pago, especialmente en servicios de transporte, hospedaje y paquetes turísticos. Para ello, la entidad recordó la importancia de utilizar herramientas digitales que permiten verificar antecedentes de los proveedores.

Entre estas plataformas se encuentra el sistema “Mira a quién le compras”, que permite consultar si una empresa registra sanciones por incumplimientos a los derechos del consumidor. Esta herramienta busca brindar mayor transparencia al momento de contratar servicios turísticos.

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Asimismo, Indecopi destacó la importancia de conservar toda la documentación relacionada con el viaje, como boletos de transporte y comprobantes de pago, ya que estos documentos pueden ser fundamentales ante posibles reclamos por cancelaciones, retrasos o incumplimientos de contrato.

Turistas consultan agencias de viaje formales a través de una plataforma digital en una tablet y un celular dentro de una terminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paquetes turísticos y condiciones del servicio

Según lo informado por Andina Noticias, otra recomendación clave está relacionada con la contratación de paquetes turísticos. Indecopi exhortó a los usuarios a revisar cuidadosamente las condiciones del servicio antes de realizar cualquier pago.

Esto incluye verificar el itinerario del viaje, las excursiones incluidas, las políticas de cancelación y las condiciones de reembolso. La entidad recalcó que todos estos aspectos deben ser informados de manera clara por el proveedor antes de cerrar el contrato.

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Además, se recordó que los consumidores deben exigir siempre un comprobante de pago, ya que este documento constituye un respaldo en caso de reclamos posteriores por incumplimientos o modificaciones no informadas.

Turistas y residentes celebran la Fiesta de San Juan en la Amazonía peruana, donde disfrutan de baños en el río y un banquete de comida local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precios y derechos del consumidor

Indecopi también recordó que los establecimientos de hospedaje y restaurantes están obligados a exhibir sus precios de manera clara y visible, incluyendo todos los impuestos y cargos adicionales. Esta medida busca evitar cobros ocultos o sorpresivos durante la estancia de los turistas.

En esa línea, la institución advirtió que ningún proveedor puede realizar cobros adicionales que no hayan sido informados previamente al consumidor. Esta disposición es fundamental para garantizar relaciones de consumo transparentes durante la temporada alta de turismo.

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Asimismo, se recomendó a los viajeros solicitar información detallada sobre los servicios contratados, especialmente en zonas turísticas donde la demanda suele generar variaciones en los precios.

Turistas y habitantes celebran el Inti Raymi en la Plaza de Armas de Cusco, donde varios guías orientan a los visitantes con la catedral de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reclamo durante festividades

En caso de presentarse inconvenientes durante las celebraciones del Inti Raymi o la Fiesta de San Juan, Indecopi recordó que los consumidores pueden acudir al Libro de Reclamaciones del establecimiento, mecanismo obligatorio que permite registrar quejas y solicitudes de solución.

De acuerdo con lo señalado por Andina Noticias, la entidad también mantiene habilitados diversos canales de atención para orientar a los usuarios, incluyendo plataformas digitales y líneas telefónicas de consulta.

Usuarios redactan documentos mientras funcionarios atienden consultas en un centro de atención al consumidor de Indecopi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, Indecopi reiteró que estas recomendaciones buscan promover un turismo responsable y seguro durante dos de las festividades más importantes del calendario cultural peruano, que cada año concentran a miles de visitantes nacionales y extranjeros en Cusco y la Amazonía.

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