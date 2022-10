Gabriela Sevilla: víctima declaró ante la Fiscalía y afirmó que fue amenazada por dos hombres para no denunciar su caso

Gabriela Sevilla aseguró que fue denunciada de muerte por dos hombres que se quedaron con el cuerpo de su hija recién nacida, según diario Perú21.

Gabriela Sevilla, gestante reportada como desaparecida el pasado miércoles, fue hallada este viernes en el distrito de San Juan de Lurigancho sin su bebé y trasladada por sus familiares al Hospital Militar. El diario Perú21 accedió a las declaraciones de Sevilla ante la Fiscalía, donde la mujer reveló que dio a luz en un ambiente donde se encontraban dos hombres que la amenazaron de muerte a ella y su familia si denunciaba el hecho. “Si no los denunciaba, me iban a devolver el cuerpo de mi hija”, dijo.

De acuerdo al testimonio publicado por el medio, Gabriela tomó un taxi tras presentar sangrado vaginal. Llamó a sus padres para comentarle este hecho, pero se encontraban lejos, por lo que les pidió encontrarse con ellos en la Clínica Internacional de San Borja. La mujer indicó que también le comunicó a su pareja Ramiro Gálvez que tomaría un servicio de taxi hasta el centro médico.

Según el diario, la joven agarró una bolsa de pañales, salió de su casa, caminó algunas cuadras y subió a un taxi, del cual no recuerda con precisión sus características, solo que era un auto de color oscuro. Sevilla indicó a los agentes fiscales que se percató que el chofer del taxi no estaba siguiendo la ruta que solía tomar cuando se dirigía a la clínica. El conductor le enfatizó que se trataba de un atajo. Minutos después, perdió la consciencia.

Gabriela despertó en una habitación junto a dos hombres. La mujer estaba en el piso pujando para que nazca su bebé, quien, al salir del vientre de la madre, no lloró. La sobreviviente contó que después de ello se quedó dormida por un período de tres horas hasta que un varón le pidió que se retire y la amenazó son asesinar a ella y a su familia si denunciaba el hecho. Según las declaraciones, esta persona le dijo que le devolvería el cuerpo de su hija si no reportaba el hecho.

La joven agregó que salió de la habitación y se encontró en un descampado, donde caminó aproximadamente 10 cuadras y llegó a un lugar oscuro donde un hombre se le acercó para venderle marihuana. Allí le preguntó la dirección donde se encontraba y el individuo le dijo que estaban en el paradero 8 de Nueva Esperanza.

Autoridades desmienten embarazo

Esta mañana, el ministro del Interior, Willy Huerta, declaró a la prensa que Gabriela Sevilla nunca estuvo en estado de gestación y mencionó que se desconocen las causas por las que la mujer de 30 años habría sostenido tal mentira y precisó que el caso aún se encuentran en investigación.

“Después de haber sido atendido clínicamente los médicos determinaron que no estaba embarazada. Los médicos dieron ese diagnóstico. No hubo embarazo. No se ha determinado que tenga golpes, pero la persona no colabora y ha estado renuente a declarar. La policía está investigando y se evalúa poder denunciarla contra la fe pública”, detalló Huerta.

Familia contradice al Ministro del Interior

Tras las declaraciones de Willy Huertas sobre el estado de gestación de Gabriela Sevilla donde afirmó que la mujer nunca estuvo embarazada, los parientes de la víctima aseguraron que sí se encontraba en estado de gestación y pidieron a las autoridades continuar buscando a la menor desaparecida.

