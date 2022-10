Abogado de Universitario y el caso de Andy Polo: “Es un tema de él. No tenemos nada que decir”

Adrian Gilabert, letrado de la entidad 'merengue', se pronunció sobre la situación del atacante tras sentencia de Estados Unidos. (Video: Movistar Deportes)

Universitario de Deportes no viene teniendo una semana positiva. Y es que no solo ha quedado prácticamente relegado en la lucha por el Torneo Clausura. Sino que además ha protagonizado un hecho de racismo en su estadio contra el atacante de Melgar, Kevin Quevedo, un tema que ha sido polémico por el cruce de palabras entre dirigentes de ambos clubes y, sobre todo, la postura del club frente a un hecho de este calibre. Pero además, sigue presente el caso de Andy Polo, un asunto del cual el abogado de la entidad ‘crema’, Adrian Gilabert, lo catalogó de índole personal en donde la institución no puede intervenir.

“Ese es un tema personal del jugador. Nosotros no tenemos nada que decir con respecto a ello. Sí creo que debería haber un poco más de información sobre el particular porque lo que ha ocurrido en Estados Unidos no es una sentencia por un hecho de violencia propiamente dicho. Y creo que, en ese sentido, debería haber un poco más de información”, comentó el letrado en entrevista para el programa Zona Mixta de Movistar Deportes.

De la misma manera, aseguró que podría haber un pronunciamiento de parte del extremo y sus abogados para explicar cómo se ha determinado el asunto. “Entiendo que el futbolista y su parte legal explicarán e informarán lo que ha ocurrido que no es un hecho de sanción de violencia”, indicó.

Sin embargo, la respuesta de Gilabert no convenció a la conductora Daniella Fernández, quien dio a entender que este comentario no va alineado con lo que en su momento declaró Jean Ferrari, administrador de Universitario, respecto a la situación de Andy Polo si su caso llegaba a hechos mayores. “No son consecuentes con lo que se habló el día de la contratación, que salió Jean Ferrari a decir que no se había comprobado nada. Bueno, hoy la justicia en Estados Unidos ha dictado un veredicto frente a Andy Polo. Si bien es cierto, es otro país y todo, pero sí hay una resolución. Me parece que con lo que estás diciendo, no son muy consecuentes”, sostuvo.

Adrian se mantuvo firme y expresó que, de acuerdo con su entender, la sentencia que llega de parte de suelo norteamericano tendría otra explicación y no la que la prensa ha brindado. “Usted está afirmando que en Estados Unidos se ha corroborado que hay un hecho de violencia y yo tengo otra información. Por eso digo, con mucho respeto, que debería haber un poco más de información sobre lo que ha pasado allá para que no se hablen cosas que en realidad no son”, concluyó.

Lo que ocurrió en Estados Unidos fue que la corte civil del condado de Multnomah, en Oregon dictaminó una sentencia por violencia familiar contra Andy Polo, quien deberá pagarle a su aún esposa, Genessis Alarcón, la fuerte suma de 600 mil dólares, además de una tasa anual del 9% del monto especificado. Esta información fue brindada por el periodista estadounidense, Jeff Carlisle, a través de su cuenta de Twitter con fecha del 30 de setiembre de este año.

Información sobre la sentencia de Andy Polo en Estados Unidos.

Universitario con miras al 2023

De esta manera, se comprobaría lo que en un inicio parecían rumores, pues Universitario contrató a la ‘Joya’ cuando había una denuncia de por medio, pero la Justicia aún no había determinado una resolución. Con este panorama, se desconoce si el delantero renovará su contrato, tomando en cuenta que culmina a final de este año y la dirigencia ya analiza los jugadores y el plantel que armará pensando en el 2023. La clasificación hacia una Copa Libertadores o Sudamericana aún está en juego, por lo que todo se conocerá en las siguientes semanas.

