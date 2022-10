Coordinador de Universitario sobre la polémica con Kevin Quevedo: “El insulto y el racismo son igual de graves”

El directivo 'crema' se pronunció sobre el hecho de racismo ocurrido el último choque ante Melgar. (Video: DirecTV Sports Perú)

Universitario de Deportes consiguió un empate en condición de local ante Melgar en un duelo válido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. Sin embargo, la noticia de los últimos días tiene que ver con la muestra de racismo que se evidenció por el lanzamiento de un plátano hacia Kevin Quevedo. Aunque luego se pudo comprobar que el atacante había realizado gestos polémicos contra los hinchas de la ‘U’. En ese sentido, Adrián Gallardo, coordinador deportivo de la entidad ‘crema’ equiparó a los dos sucesos en el mismo nivel y afirmó que la discriminación es subjetiva.

Esto sucedió en una charla en el programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV Sports Perú, cuando el dirigente intercambió palabras con dichos panelistas en torno a esta controversia. “El primer acto fue el hecho del plátano”, indico Daniel Kanashiro. En eso, el directivo dijo: “Tú estás justificando que Quevedo no hizo nada”, algo que negó el periodista. “No, hemos dicho desde un principio que él va a ser sancionado”, comentó.

Gallardo no se conformó con ello y realizó una cuestión: “¿Qué tiene que ver que uno sea primero que el otro? No justificamos. Todos son condenables y todos son sancionables”.

De pronto, Óscar Del Portal intervino e indicó que los dos hechos son diferentes en cuanto a su gravedad. “Tiene que quedar claro que la gravedad de uno es totalmente distinta a la gravedad del otro”, mencionó. La respuesta de Adrián dejó sorprendido a todo el set de televisión: “Es subjetivo. Para mí, ambos son gravísimos”. Del Portal insistió: “Si a mí me insultas, no es lo mismo que seas racista conmigo”. Pero el coordinador siguió con su postura: “Estás ofendiendo a los dos en ambos casos. ¡Ojo!”.

El también conductor de Fútbol en América explicó la diferencia entre ambos sucesos. “La gravedad de uno está tipificado y el racismo es mucho peor que el insulto”, sostuvo. Aunque la discusión no parecía tener fin. “¿Y la injuria no está tipificada? Sí, también, pero ¿cuál es más grave?”.

Kevin Quevedo fue discriminado en Melgar vs Universitario, le tiraron un plátano desde la tribuna.

Gallardo no cambio de parecer, aunque desarrolló su parecer y manifestó que todo acto de esta índole es rechazado por el club ‘merengue’. “No puedo determinarla (la gravedad). Los dos son igual de graves. Yo no voy a abogar por el hincha. Al contrario, nosotros rechazamos eso y a esa persona la rechazamos como hincha de la ‘U’, no la consideramos parte de la identidad del club”, señaló.

Daniel Kanashiro tomó la palabra otra vez y le comentó al integrante de la institución de Ate que es deber de los clubes nacionales que hagan presión ante la FPF para que el reglamento modifique y se lleven a cabo acciones más severas contra los que actúan de mala manera. “Se deben cambiar las bases. En otros países, al primer acto de racismo se para el partido y se acaba todo. Los clubes son los que se encargan de eso. Tienen que hacer fuerza común y decirle a la FPF que imponga el máximo exigir por parte de la reglamentación de la FIFA”, concluyó.

Cabe mencionar, que Jean Ferrari, administrador de Universitario, se pronunció en horas de la mañana del lunes 17 y aseguró que el hincha que lanzó el plátano al campo había sido identificado. De la misma manera, afirmó que buscarán sanciones contra el gerente deportivo de Melgar, Edgar Villamarín, quien momentos previos había pedido mayor rigurosidad a los clubes contra estos actos, dando a entender que lo que se ha hecho hasta el momento no cortará el tema de raíz. Un tema que aún dará qué hablar en el transcurso de la semana.

