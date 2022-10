Hernán Barcos condenó racismo contra Kevin Quevedo: “No puede pasar. Es rival, no enemigo”

El 'Pirata' se pronunció por el condenable acto contra el atacante de Melgar y también tuvo palabras sobre el triunfo de su equipo ante Cienciano. (Video: Radio Ovación)

La noticia de la semana en el fútbol peruano ha sido el acto de racismo que sufrió Kevin Quevedo en el último duelo entre Universitario de Deportes ante Melgar por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. Un hincha del cuadro ‘crema’ le lanzó un plátano al atacante, lo cual provocó una ola de críticas hacia ese personaje, aunque una parte también recayó sobre el jugador. Varios protagonistas del medio se pronunciaron al respecto y, el reciente en hacerlo ha sido Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, quien condenó esta situación y aclaró que no es posible que estas cosas aún se lleven a cabo.

“Es lamentable. Cosas de racismo en el 2022… Es algo para llorar porque no puede pasar. Por más rival que sea, es rival no enemigo. No hay que decir nada, no tiene nada positivo”, comentó en declaraciones a la culminación del entrenamiento de su equipo el lunes 17 de octubre.

De la misma manera, aseguró que él no es la persona indicada para determinar si los comunicados funcionan en este tipo de casos, dando un toque de atención a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), organizadora del campeonato local. “No soy nadie para decir si los comunicados sirven o no. Creo que cada uno sabe lo que tiene que hacer y, sobre todo la FPF, que tendría que poner orden”, dijo.

Y es que luego del hecho controversial, los dirigentes de Melgar pidieron sanciones drásticas al responsable del deplorable acto, pero además de que se halle una manera de cortar el tema desde la raíz, algo que no ha ocurrido hasta el momento. De hecho, el mismo Edgar Villamarín indicó que los comunicados no servían si no se tomaba acción.

La respuesta de Universitario no se hizo esperar y tuvo mucha polémica. Esto debido a que no solo aseguró que pudo detectar al culpable, sino también que solicitó una sanción ejemplar contra el directivo del ‘León del Sur’ por sus expresiones, al igual de dar la información que el mismo Quevedo incitó a que suceda el acto racista.

Por si fuera poco, el coordinador deportivo de la entidad ‘merengue’, Adrián Gallardo, también se pronunció por el caso de Kevin y manifestó que tanto el insulto del atacante y el racismo son igual de graves.

El directivo 'crema' se pronunció sobre el hecho de racismo ocurrido el último choque ante Melgar. (Video: DirecTV Sports Perú)

Presente de Alianza Lima

Por otro lado, Hernán Barcos habló sobre el duelo que Alianza Lima le ganó a Cienciano en Cusco. “Era importantísimo porque de no ganar obviamente se nos ponía mucho más difícil. Sabíamos que ganando seguimos ahí en carrera y tenemos chances. Mientras matemáticamente nos dé, nosotros vamos a pelear hasta el final”, sostuvo.

Ahora, el artillero argentino no jugó como titular, aunque ingresó en el segundo tiempo para darle otra tónica al ataque. En ese sentido, se refirió por su suplencia, agregando que pese a los movimientos del técnico Guillermo Salas en el esquema táctico, el resultado les fue favorable. “Son decisiones técnicas y hay que respetarlas. No sé si la altura tuvo que ver, pregunten al entrenador. No importan los jugadores ni entrenadores. Nada ni nadie está por encima de Alianza Lima, así que lo más importante es que el equipo gane. Gracias a Dios se logró el triunfo porque lo buscamos en todo el partido hasta que al final se nos dio”, dijo.

Para finalizar, dejó en claro que los ‘victorianos’ irán en busca de la victoria en los próximos encuentros, consciente de que también deberá esperar un tropiezo de Sporting Cristal. “Venimos bien, con confianza. Nos quedan tres finales y hay que afrontarlas como tal. Después, esperaremos los resultados”, concluyó.

Con golazos de Concha y Peruzzi, el equipo de 'Chicho' Salas se llevó 3 puntos de oro de Cusco. (Video: GOLPERU).

SEGUIR LEYENDO