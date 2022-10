Michael Succar criticó a Alberto Quintero por comportamiento en Universitario: “Minimiza a los jóvenes”

El periodista analizó en el programa' Después de Todo' el performance del panameño ante Melgar y también de su relación con sus compañeros. (Video: Movistar Deportes)

Universitario de Deportes dejó escapar la oportunidad de seguir con vida en la lucha por el Torneo Clausura luego de empatar en condición de local ante Melgar de Arequipa en la fecha 16. No sirvió el buen rendimiento que mostraron los extremos ‘cremas’, Andy Polo y Alberto Quintero, quienes desequilibraron en los momentos oportunos, aunque no alcanzó para conseguir la victoria. Sin embargo, el nivel de ambos a lo largo del año ha estado por debajo de las expectativas, un tema que fue abordado por el periodista Michael Succar, quien además aseguró que el panameño no es un buen compañero.

Todo empezó cuando en el programa Después de Todo de Movistar Deportes, los panelistas analizaban el performance mostrado por el elenco ‘merengue’, haciendo hincapié en los mencionados extremos. “Pido que construyan una jugada ofensiva”, dijo el comunicador.

En eso, David Chávez intervino y aseguró que por la inclusión de los dos atacantes, el técnico Carlos Compagnucci dejó en el banco de suplentes a otros elementos más determinantes como Hernán Novick o Luis Urruti. “Ellos han tenido que ser regulares todo el campeonato, no solo en algunos partidos. En la medida de que hubieran mantenido un alto nivel, porque creo que Compagnucci ha dejado de lado a algunos para que Polo y Quintero sean titulares. Por eso Novick no es titular, porque no quiere sacar a Quispe ni tampoco quiere mover a los extremos. Si se la ha jugado por ellos, ahí está por qué la ‘U’ ha salido de la lucha”, comentó.

Ahí fue cuando Michael volvió a tomar la palabra y manifestó que el popular ‘Chiquitín’ no había hecho los méritos suficientes para ganarse una renovación, agregando que su comportamiento como jugador experimentado no es el mejor para influir en los más jóvenes del club. “Lo que Quintero ha hecho en la temporada no justifica su permanencia. Además, como compañero, tengo entendido que lo que hace o debe hacer un futbolista de experiencia es respaldar a los jóvenes, no minimizarlos. En ese sentido, no es un buen compañero”, sentenció.

Alberto Quintero en duda para el 2023

Sin duda, es una noticia que ha resonado, sobre todo en una etapa del año en que, primero Universitario solo se juega la clasificación a la Copa Libertadores (o Copa Sudamericana), y luego analizará la continuidad del plantel pensando en el 2023. En esa línea, el director deportivo, Manuel Barreto, junto al DT Carlos Compagnucci armarán la versión de la próxima temporada del combinado ‘estudiantil’.

Uno de los jugadores del cual se esperaba mucho en los últimos años fue el propio Alberto Quintero, quien solo deslumbró en sus primeras campañas, allá por el 2007 y 2008. Luego se fue apagando y su performance se redujo a algunos ‘chispazos’ en contados partidos. Esta temporada lleva cuatro goles y tres asistencias en 31 compromisos.

Alberto Quintero podría dejar Universitario a fin de año. (Prensa Universitario)

Molestias por cambios

Ahora, lo que se vio este 2022, no solo fue un pobre nivel del seleccionado de Panamá, sino que además realizó varios gestos de fastidio cuando era sustituido en los cotejos de la ‘U’. Evidentemente, las críticas llegaron de inmediato, aunque luego el mismo futbolista conversó con un medio de su país y aseguró que “Eso es normal en los jugadores. Me molesta que me saquen y no tiene nada que ver con el compañero que va a entrar, sino que es mi personalidad, mi carácter, mi ambición, mi manera de vivir el fútbol. Yo quiero estar siempre”.

El panameño fue consultado por esta situación, que es una referencia a la sustitución en el Universitario vs Binacional. (El Marcador)

Nacionalización

Se desconoce si eso habrá tenido que ver con el cuestionamiento de Michael Succar. Lo cierto es que ‘Negritime’, como también se le conoce al centroamericano, tendrá la oportunidad de jugar en otro club peruano si así lo desea, ya que su nacionalización peruana ha sido procesada y, en cuestión de tiempo, contará con su DNI. Esto le abre las puertas, incluso de renovar con Universitario. Todo se definirá en las próximas semanas.

