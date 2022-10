Ethel Pozo encara a Leysi Suárez por criticar el peso de Giuliana Rengifo: “Te has burlado de ella”

Ethel Pozo encara a Leysi Suárez por criticar el peso de Giuliana Rengifo | América TV

Leysi Suárez llegó a América Hoy como invitada del día, sin embargo, nunca imaginó que protagonizaría un tenso momento junto a Ethel Pozo. Todo sucedió cuando comenzaron a hablar de las declaraciones de la bailarina sobre la cantante Giuliana Rengifo.

Como se recuerda, Leysi Suárez y Giuliana Rengifo son competidoras de ‘El Gran Show’ y la bailarina criticó el peso de la cumbiambera, quien no se desenvolvió al 100% en la pista de baile. Pero, uno de sus comentarios que molestó a la hija de Gisela Valcárcel fue que Suárez señale que ‘Giuliana se comió la manga gástrica’, en alusión a que había subido de peso.

Luego de que estas declaraciones rebotaran en el magazine, Leysi decidió rectificarse de sus comentarios y aseguró que fue una respuesta producto de su molesta tras las declaraciones de su contrincante.

“Retiro mis palabras. Sé reconocer, pero tampoco merezco que tilde a mí y a mi bailarín que hacemos un show y me tilde de adorno. Yo valoro mi trayectoria, yo conozco a Giuliana, me parece que es una excelente cantante”, señaló al inicio, recibiendo la ovación de Janet Barboza.

Pero, estas palabras no fueron suficientes para Ethel Pozo, quien de inmediato intervino y expreso su molestia por esos comentarios. Cabe precisar que la conductora también se ha sometido a esta intervención quirúrgica.

“Ahora que has visto las imágenes. El Perú está viendo tus declaraciones, que para mí son desafortunadas. Has dicho que la manga no le funcionó, cosa que es una cirugía bariátrica, algo de salud. A mí no me gustan esas declaraciones sobre una mujer”, expresó en un tono enervado.

Por su parte, Leysi Suárez no se quedó callada y defendió su posición. “He reconocido que yo estuve molesta porque ella me tildó como cualquier cosa, tú no eres cualquier cosa. Yo respondí de cólera y retiro mis palabras”, reafirmó.

Ethel Pozo hizo lo propio y continuó en defensa de Giuliana Rengifo asegurando que esa fue una burla en contra del peso de una mujer, cosa que no fue de su agrado. “Te has burlado si ella sube o no. No debemos dirigirnos así de una mujer”, sentenció muy molesta la hija de Gisela Valcárcel.

Finalmente, Leysi Suárez continuó firme con sus declaraciones y sintió que lo tomaban personal. Agregó que nunca se burló del peso de su compañera, sino que fue una respuesta enérgica del momento y que continuará defendiendo sus palabras.

“Ethel, no lo tomes personal, no tienes que tomarlo personal. Me parece que lo estás llevando por un lado dónde la gente puede tener conflicto conmigo y me pueden agredir. No lo he hecho (burlarme). Estoy defendiendo lo que he dicho, he pedido disculpas si he ofendido. Yo tengo personalidad y defiendo lo que digo”, sentenció.

Luego de protagonizar este tenso momento en vivo, Leysi Suárez compartió en sus historias de Instagram su descargo. La bailarina dejó en claro que siempre defenderá sus opiniones y aclarará la situación para no quedar como la mala.

“Estoy sumamente tranquila, porque lo que me caracteriza es mi forma de ser y que no guardo sentimientos, soy una mujer de carácter y eso hace que ponga a respetar lo que yo pienso. No me gusta que pongan palabras en mi boca, cosas que no dije o que se malinterprete lo que yo hago porque no soy una persona así y no me gusta que me vean como una persona mala o una persona que no soy”, sentenció.

