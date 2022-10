Edson Dávila trolea a Ethel Pozo por no llorar por ampay de Rodrigo Cuba y señorita en Piura

Edson Dávila trolea a Ethel Pozo por no llorar ante ampay de Rodrigo Cuba. América TV. 'América Hoy'.

Edson Dávila no pierde la oportunidad de trolear a Ethel Pozo. La mañana del martes 4 de octubre, el popular ‘Giselo’ le cuestionó por qué no estaba llorando luego de que Rodrigo Cuba fue visto en gestos cariñosos con una señorita que no es su pareja, Ale Venturo.

Como se recuerda, la hija de Gisela Valcárcel es conocida por quebrarse muy fácilmente, ya que muchos se sorprendieron cuando botó algunas lágrimas cuando ampayaron a Melissa Paredes con su entonces bailarín de ‘Reinas del Show’, Anthony Aranda.

Por ese motivo es que en el último programa de ‘América Hoy’, luego de presentar un informe sobre el ampay de futbolista de Sport Boys y desconocida señorita. Edson Dávila le cuestionó a Pozo Alexander por qué no lloraba.

“Hermanita, perdóname pero no te veo llorar”, fueron las palabras que utilizó el bailarín y conductor.

Ethel Pozo respondió de firma inmediata: “¿Por qué habría que llorar? jamás pienso llorar” y sus compañeras comenzaron a molestarla. Por su lado, Brunella Horna le comentó que en las redes sociales, todos se preguntan por qué no se conmueve.

“Nadie me ha preguntado, Brunella”. Luego respondió. “Ya he contado 150 veces que cuando eso ocurrió lloré con Melissa y el ‘Gato’ porque éramos amigos de la casa” añadió.

Asimismo, minutos antes dijo que es un tema doloroso porque hay una mujer gestando a la cual le puede afectar muchísimo todas estas noticias.

Janet Barboza: “Rata de dos patas”

Por su lado, Janet Barboza criticó duramente los actos del futbolista Rodrigo Cuba al serle presuntamente infiel a Ale Venturo. La conductora de televisión lo llamó “rata de dos patas”.

“Estoy desatada, arrebata y le voy a decir una cosa, el Gato Cuba para mí eres un adefesio mal hecho, es una rata de dos patas”, detalló.

Janet Barboza responde a Magaly Medina. (América TV)

Rodrigo Cuba no responde acerca de video

El programa ‘Amor y Fuego’ fue el que difundió imágenes del hecho así como del preciso momento en que un reportero abordó a Rodrigo Cuba y Ale Venturo para consultarle sobre las imágenes que remecieron a la farándula peruana la tarde de este 03 de octubre.

Rodrigo Cuba fue captado bailando muy cerca con mujer en discoteca de Piura. (Willax TV)

“Hay imágenes de eso cuando la besas a la chica en el cuello y estás ‘perreando’ con ella”, le consultó el reportero a Cuba, quien se quedó callado y continúa su paso con la empresaria, actualmente embarazada de una niña. Ale Venturo también siguió su camino y bastante seria se metió al auto junto al futbolista.

“Has estado con tus amigos en una discoteca. Si deseas te puedo enseñar las imágenes para que las veas. Hay imágenes como que te ríes y como que le coqueteas”, insistió el periodista pero no obtuvo respuesta.

Ante ello, Rodrigo González lo tildó de “mosco muerto” por no querer aclarar la situación y arremetió en su contra. “Mejor no aclares si vas a oscurecer. Mejor me espero y pongo mi cara de mosco muerto. Ya con esto quedó demostrado que no todos los gatos caen parados ni tiene siete vidas”.

