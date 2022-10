Magaly Medina cuestionó a los famosos peruanos que se hicieron la manga gástrica y no tuvieron cuidados

La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ indicó en su programa de la noche del 11 de octubre que algunos personajes de espectáculos son irresponsables al operarse cuando no lo necesitan porque muchas veces luego de hacerlo no se cuidan y vuelven a subir de peso.

“Mucha gente en el Perú sufre de sobre peso y ¿qué cosa hacen las personas mediáticas que son ociosas, que no saben comer y no tienen una vida disciplinada?, Someterse a esa cirugía bariátrica o banda gástrica, pero no todas las personas deberían de someterse a esa operación”puntualizó.

Magaly Medina agregó que usualmente son personas con sobre preso que no quieren bajar esos kilos de más por su cuenta y de manera irresponsable se van a operar con un médico estético.

“No porque tienes un poco de sobrepeso y no quieres bajar de peso, te vas a hacer la manga gástrica, eso es irresponsable. Lo que venden al público es que vayan buscando esos doctores y se sometan a esta operación como si fuera una liposucción. La nueva moda para estar regios y flacos”, indicó.

Pero quiénes son esas figuras de la farándula peruana que de manera irresponsable se operaron. De acuerdo a Magaly Medina, la primera sería la excantante de Agua Bella.

Giuliana Rengifo

La intérprete Giuliana Rengifo se sometió a una operación de manga gástrica hace aproximadamente un año, pero actualmente tiene un sobre peso que es expuesta todos los sábados en el programa ‘El Gran Show’.

Además, ha recibido críticas de parte del jurado y de sus compañeros por su alza de peso que impide que baile de forma ligera y dificulta algunos trucos y acrobacias en el baile.

“Para mi Giuliana con todo respeto, estás subida de peso”, le dijo el productor Julio Zevallos en ‘América Hoy’.

Por su parte, la cantante se excusó diciendo que efectivamente está subida de peso, pero según ella come poquito, agregó que debido a los shows que realiza en provincia y al cuadro de asma que padece, toma medicamentos que ocasionan que su cuerpo se hinche.

Giuliana comentó que se encuentra siguiendo las indicaciones de un nutricionista para poder bajar de peso y estar más ligera para los bailes del programa de Gisela Valcárcel.

Giuliana Rengifo se defiende de las críticas. (Instagram)

Josimar Fidel

En su momento, Magaly Medina también criticó que el cantante de salsa se sometiera a esta operación porque como era un hombre joven podía bajar de peso. Sin embargo, se operó en el 2019 y hasta el momento conserva su peso.

En su momento le diagnosticaron obesidad tipo 2 y logró bajar 30 kilos. “Gracias a mi Dios, estoy totalmente sano, sin colesterol, sin triglicéridos, sin hígado graso, ya no tengo la famosa pre diabetes”, escribió en su cuenta de Instagram.

Josimar, su expareja, su madre y un extrabajador están implicados en un caso de falsificación ideológica. (Foto: Instagram/ josimarfideloficial)

Ethel Pozo

Ethel Pozo logró bajar siete kilos para lucir su vestido de novia en su matrimonio; sin embargo, lo que pocos saben es que ella se realizó una operación de manga gástrica. No obstante, a lo largo de todos estos años ha subido de peso.

Según contó la misma conductora de ‘América Hoy’, ella se operó luego del nacimiento de su segunda hija y ha tenido que luchar contra sus ganas de comer en varias ocasiones.

“Me operé de la manga gástrica hace 13 años, cuando di a luz a mi segunda hija. Lo que yo les decía a las chicas es que a mí a veces me da por comer más de la capacidad que tengo. Lo que decía Brunella que tiene que ver con la parte psicológica”, confesó la hija de Gisela Valcárcel en febrero de este año.

Por su lado, Magaly Medina cuestionó a Ethel por criticar a Giuliana Rengifo porque considera que no tiene autoridad moral, ya que cada cierto tiempo sube de peso.

“Es una chica joven que no tenía por qué hacerlo (operarse) pero lo hizo, tampoco le funcionó porque hay temporadas que la pobre parece excedida de tamales y chicharrones”, puntualizó Medina.

Ethel Pozo luce atuendo de tres colores. foto: Instagram

Jaime ‘Choca’ Mandros

El conductor de ‘Más Espectáculos’ contó durante una secuencia en ‘América Hoy’ de este año que se realizó la cirugía bariátrica para perder de peso, pero confesó que no ha sabido cuidarse y por eso ha recuperado los kilos que perdió.

“Hay que hablar sinceros... Si te operas y no te cuidas, porque es lo que me ha pasado... Llevo 5 años desde que me hice la bariátrica y yo bajé 41 kilos, pero ya recuperé de nuevo. Lo primero es que tienes que ir acompañado de un nutricionista y de un tratamiento, porque tú bajas lo gordo de acá, pero de acá (señalando su rostro)”, recalcó Mandros.

Choca Mandros hace un cameo en AFHS . (Foto: Captura)

Consejo

Por otro lado la comunicadora de ATV indicó que lo que hacen las figuras públicas no es ningún ejemplo para la gente joven y más allá de operarse es cambiar de mentalidad y tener disciplina para ejercitarse. “Lo más sano es aprender a comer y cuidar nuestro cuerpo”, finalizó Magaly Medina.

