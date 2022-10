Melissa Paredes lanzó misil a Rodrigo Cuba por caso de infidelidad “A mí me insultaron” | América TV / América Hoy

Melissa Paredes no pudo evitar referirse al escándalo de infidelidad que atraviesa hoy Rodrigo Cuba, quien fue captado besando y bailando de manera sugerente con una señorita en Piura. La actual participante de ‘El Gran Show’ señaló que al futbolista no se lo lapidó mediáticamente como así sucedió con ella, cuando fue ampayada con el bailarín Anthony Aranda en octubre de 2021.

Como se recuerda, la modelo fue consultada sobre el tema en la segunda gala del reality de baile. Sin embargo, prefirió guardar silencio por respeto a Ale Venturo, quien lleva en su vientre al segundo hijo del deportista. “Líbrame de las aguas mansas… Yo me he dado cuenta de algo que pasa muchísimo, y es que el machismo en este país es abismal. Nosotras mismas nos damos con palo”, señaló en el set.

Ya cuando las cámaras del programa de Gisela Valcárcel se apagaron, Paredes fue mucho más frontal con el escándalo protagonizado por su exesposo. “Lo que pasa es que cuando hay un tema similar o parecido, entre un hombre y una mujer, es abismal la diferencia de cómo se tratan a las mujeres”, dijo en un inicio para ‘América Espectáculos’.

“A mí me han insultado, me han dicho de todo, de arriba para abajo. Me han tratado de lo peor, me han dicho que soy la peor mujer del mundo, que no valgo nada. Y a los hombres… pues a ellos ‘pues sí, se equivocó y ya, chau’”, fue su mordaz crítica.

Melissa Paredes se refirió al ampay de Rodrigo Cuba.

Mandó indirecta a Ale Venturo

Melissa Paredes aprovechó una pregunta realizada por Gisela Valcácel para mandarle una indirecta a Ale Venturo, actual pareja del ‘Gato’ Cuba y la futura madre de su segundo hijo. La exconductora de ‘América Hoy’ aseguró que no piensa embarazarse de Anthony Aranda porque aún es muy pronto para hacerlo.

“Todos lados vi ‘embarazo, embarazo’. ¿Qué pasó? Bueno, es un tema privado que no se puede compartir abiertamente, pero es un tema privado. Pero embarazada, de verdad que no, no por el momento. De aquí en muuuchos años más, totalmente descartado. Dame unos cinco añitos, ¿no?”, indicó en la segunda gala.

Aunque no dijo nombres ni apellidos, se especuló que estas declaraciones estarían dirigidas a Ale Venturo y Rodrigo Cuba. Ambos iniciaron un romance a inicios de 2022 y los rumores de un embarazo, que al final resultaron ciertos, se dieron en mayo. Es decir, cuatro meses bastaron para que decidieran formar una familia juntos.

Melissa Paredes en 'El Gran Show'. (GV Producciones)

Actualmente, todo parece indicar que la rubia empresaria perdonó el ampay del ‘Gato’, pues se han dejado ver paseando juntos y hasta muy felices en la inauguración de un nuevo local de Venturo. Según fuentes de ‘Amor y Fuego’, fue la madre del futbolista, la señora Ysmena Piedra, quien le pidió a Ale que perdonara a su hijo.

