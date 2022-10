Melissa Paredes jura que convencerá a Michelle Alexander para que le de un personaje en sus telenovelas

Melissa Paredes quiere volver a actuar y convencerá a Michelle Alexander. (Captura / Difusión)

Melissa Paredes y Michelle Alexander se reencontraron en el estreno de ‘El Gran Show’ a principios de este mes de octubre. La exreina de belleza y la productora se vieron las caras luego del escándalo que vivió la modelo debido al ampay que protagonizó con su bailarín Anthony Aranda en el año 2021.

Como se recuerda, la mujer de televisión fue la primera persona que le dio una oportunidad en la actuación a la exchica reality y desde que la ha vuelto a ver, ha tenido comentarios favorables en cada uno de sus performances sobre la pista de baile e incluso, ya le ha brindado algunos consejos para su vida personal.

Esto luego de que Melissa Paredes rompa su silencio con respecto al ampay de Rodrigo Cuba. Según dijo la exintegrante de ‘Bienvenida la Tarde’, Michelle Alexander le sugirió que haga caso omiso a las polémicas que protagoniza el padre de su hija.

“Michelle me encanta que me ha dicho que mire para adelante, eso me encanta, pues ella tiene razón. Solo dije del machismo porque lamentablemente es lo que sucede con las mujeres en nuestro país y habría que empezar a cambiar todo”, indicó Paredes recordando sus palabras.

Asimismo, se mostró decidida a conversar con la productora de ‘Del Barrio’ para que le de una oportunidad en la actuación. Y es que, la media hermana de Julián Alexander contó con Melissa Paredes para que sea la protagonista de dos telenovelas que se convirtieron en las favoritas de los televidentes.

“Espero que sí porque yo de acá me voy a actuar nuevamente. No sé cómo hago, pero voy a volver a convencer a Michelle, no sé que hare me esforzare un triple”, sentenció.

Michelle Alexander borro publicaciones sobre Melissa Paredes. (Foto: Composición)

Novelas que Melissa Paredes hizo con Michelle Alexander

Su debut en televisión lo hizo en la novela ‘Ojitos hechiceros’ en el 2018, interpretando a Estrella López conocida por su apelativo ‘La soñadora’, el personaje de una mujer que lucha ante muchas adversidades para ser una gran cantante de cumbia en la música peruana.

Tal fue el éxito que se trasmitió en Ecuador, tuvo un musical y se estrenó una segunda temporada en el 2019. Inclusive, la boda de Estrella y Juli, interpretado por el actor Sebastián Monteghirfo, fue emitida con público en una iglesia de Pueblo Libre.

Luego en el 2020 la llamaron para la novela ‘Dos Hermanas’ donde interpretó a Mery Vilca y compartió protagónico con Mayella Lloclla. Es más, la exreina de Ventanilla interpretó el tema principal de la novela junto al actor, Erick Elera.

Melissa Paredes en "Ojitos hechiceros". (Foto: América TV)

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre Rodrigo Cuba?

Tilsa Lozano fue la encargada de preguntarle a Melissa Paredes sobre el ampay de Rodrigo Cuba. Ante ello, la exreina de belleza respondió: “¿Cómo era el refrán? Líbrame de las aguas mansas… Yo me he dado cuenta de algo que pasa muchísimo, y es que el machismo en este país es abismal. ¡Dios Santo, ya no hay nada qué hacer!. Nosotras mismas somos las que nos damos con palo y eso debería cambiar, solo voy a decir eso, por respeto a Ale (Venturo) no voy a decir nada más”

