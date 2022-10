Melissa Paredes habló del ‘ampay’ del ‘Gato’ Cuba: “líbrame de las aguas mansas”

La expareja de Rodrigo Cuba señaló que no hablará del tema "por respeto a Ale (Venturo)". (El Gran Show).

En la última edición sabatina del programa de Gisela Valcárcel, ‘El Gran Show’, Melissa Paredes volvió a hablar sobre su exesposo Rodrigo Cuba, esta vez sobre el ampay que protagonizó con una joven piurana en una discoteca. Tilsa Lozano fue la encargada de traer el tema a flote.

La jurado del reality de América Televisión no desaprovechó la disponibilidad de Melissa Paredes de responder a sus preguntas. “¿Has visto el ampay de un encapuchado?”, dijo la modelo.

“¿Cómo era el refrán? Líbrame de....”, dijo Melissa y Gisela completó el refrán “de las aguas mansas”.

Luego, habló sobre la poca atención mediática que se le da al ampay de ‘Amor y Fuego’ que protagonizó el padre de su hija. Según aseguró, vivimos en un país demasiado machista y por eso el ampay de ella y su bailarín sí fue demasiado expuesto.

(El Gran Show).

Agregó que no hablará más del tema por respeto a la actual pareja de Rodrigo Cuba quien está embarazada.

“Yo me he dado cuenta esta semana que pasa en nuestro país y es el machismo, es abismal. Qué bestia, es increíble. Deberíamos cambiar eso y por respeto a Ale (Venturo) no voy a decir nada más, no voy a decir nada más”, señaló Melissa Paredes.

Melissa Paredes niega embarazo

En otro momento, la también actriz peruana descartó el ruido mediático sobre un posible embarazo cuando le consultaron qué quiso decir con su mensaje de la semana anterior. “Embarazada no, de acá a muchos años. Descartado totalmente”, aseguró.

Cabe mencionar que, a su ingreso a la sala del programa, Gisela le consultó a Melissa por las especulaciones que hay sobre su embarazo. “Yo salí de aquí del programa y en todos lados, ‘embarazo’, ‘embarazo’, dije ¡qué pasó!”, manifestó.

El ‘ampay’ del ‘Gato’ Cuba

Hace unos días, el programa de “Amor y fuego” reveló un ampay suyo en el que se le ve en actitudes cariñosas con una joven con quien bailaba en una discoteca de Piura.

Como era de esperarse, el ‘Gato’ se ganó diversas críticas en las redes sociales debido a que su actual pareja, Ale Venturo, está en la dulce espera. Incluso, cibernautas cuestionaron el accionar del futbolista porque lo defendieron por lo sucedido con Melissa Paredes.

Cabe señalar que, tras la difusión de la salida nocturna del deportista, el Sport Boys lo suspendió dos fechas.

Sin embargo, su relación amorosa parece no tener problema alguno, pues a solo días de aquel episodio se lució junto a Venturo en la inauguración de un nuevo local.

Asimismo, se le vio presumiendo la pancita de Ale en sus redes sociales, dejando en claro que su romance con la rubia sigue fuerte.

Cabe precisar que, hasta el momento, ni el Rodrigo Cuba ni Ale Ventura se pronunciaron sobre el mencionado ampay. Incluso, el integrante del cuadro chalaco fue abordado por las cámaras de “Amor y fuego” para conocer su versión, pero este evitó responder al respecto.

¿Qué dijo Magaly Medina?

La conductora de espectáculos no se quedo callada con el ampay del ‘Gato’. La popular ‘Urraca’ consideró el hecho como una falta de respeto, más aún cuando Ale Venturo se encuentra en proceso de embarazo.

“No lo entiendo realmente, si ya tiene una pareja... Por eso dicen los psicólogos que un clavo saca a otro clavo es lo más falso que existe. Tiene una mujer embarazada en casa y se va a divertir como soltero. Es una falta de respeto lo que le ha hecho a Ale Venturo y creo que ella lo está pasando (el tema) por agua caliente”, mencionó Magaly Medina.

