“La más fresca de la TV”: Melissa Paredes es duramente criticada por hablar del ampay de Rodrigo Cuba

El último 08 de octubre se llevó a cabo la segunda gala de ‘El Gran Show’ y la participación de Melissa Paredes sigue dando de qué hablar. Y es que, en está última edición la exreina de belleza no pudo esquivar las preguntas sobre el ampay que protagonizó Rodrigo Cuba donde se le ve bailando muy de cerca con una joven piurana en una discoteca.

“¿Cómo era el refrán? Líbrame de las aguas mansas… Yo me he dado cuenta de algo que pasa muchísimo, y es que el machismo en este país es abismal. ¡Dios Santo, ya no hay nada qué hacer!. Nosotras mismas somos las que nos damos con palo y eso debería cambiar, solo voy a decir eso, por respeto a Ale (Venturo) no voy a decir nada más”, dijo para luego resaltar la poca atención mediática que se le ha dado al caso de su exesposo en comparación al suyo, que duró poco más de 1 año.

Estas palabras no pasaron desapercibidas para los usuarios en redes sociales que no dudaron en volver tendencia a Melissa Paredes por la ola de críticas en su contra. A través de Twitter, cientos de cibernautas expresaron su rechazo a la opinión de la exconductora de ‘América Hoy’ por hablar del machismo en el Perú.

Los internautas no dudaron en recordarle que ella se divorció debido al ampay con el bailarín Anthony Aranda. “Melissa Paredes, que el ‘Gato’ Cuba ahora tenga un ampay no hace que tu quedes como santa luego de tirar al tacho tu familia y matrimonio, acá no se borra error con error, serás la infiel por siempre”, “Melissa Paredes, en serio te sientes mejor sabiendo que tu ex le hizo a su actual pareja lo que tú le hiciste a él? No es machismo, lo tuyo es cinismo”, fueron algunos de los comentarios.

Asimismo, no faltaron los clásicos memes y el que más llamó la atención fue la imagen donde aparece el rostro de Melissa Paredes sobre una lechuga, en clara alusión a la ‘frescura’ que tuvo para opinar sobre el ampay de Rodrigo Cuba. “Melissa Paredes la mas fresca de la tv”, “Melissa Paredes alias la ‘lechugona’, freeeeesca como ella sola”, se lee como descripción a las publicaciones.

El ampay del ‘Gato’ Cuba

Hace unos días, el programa de “Amor y fuego” reveló un ampay suyo en el que se le ve en actitudes cariñosas con una joven con quien bailaba en una discoteca de Piura. El futbolista fue captado agarrándole la cintura y dándole un beso en el cuello a la mujer que no era su actual pareja.

Como era de esperarse, el ‘Gato’ se ganó diversas críticas en las redes sociales debido a que Ale Venturo está en la dulce espera. Incluso, cibernautas cuestionaron el accionar del futbolista porque, anteriormente, lo defendieron por lo sucedido con Melissa Paredes.

Tras la difusión tras la difusión de la salida nocturna del deportista, el Sport Boys lo suspendió dos fechas y fue el mismo Rodrigo Cuba quien admitió que había estado en una fiesta en la madrugada del viernes 30 de setiembre. Sin embargo, su romance con la empresaria parece no tener problema alguno, pues a solo días de aquel episodio se lucieron juntos en la inauguración de un nuevo local.

