Melissa Paredes, Rodrigo Cuba y Ale Venturo son captados paseando juntos en centro comercial

Todo parece indicar que quieren llevar la fiesta en paz. Melissa Paredes, Rodrigo Cuba y Ale Venturo dejaron a más de uno sorprendido al lucirse paseando libremente por un conocido centro comercial disfrutando de la compañía de sus pequeñas. Como se recuerda, hace algunos días a la exreina de belleza y al futbolista le revocaron las medidas de protección en favor a su hija y ahora pueden verla sin ninguna restricción.

Así lo dejó ver el programa ‘Amor y Fuego’ en el avance de su próxima edición. En las imágenes difundidas se puede ver a la dueña de ‘La Nevera Fit’ junto a la modelo pasando tiempo cada una con sus primogénitas. Al lado de ellas se aprecia que está la mamá del popular ‘Gato’ Cuba, Ysmena Piedra.

Si bien, en el adelanto del magazine de ‘Willax TV’ no se señala la presencia de Rodrigo Cuba, más fotografías reveladas en otro portal confirmaron su presencia. Al parecer, los personajes que han dado mucho de qué hablar quieren mantener una cordial relación y olvidar los problemas mediáticos por el bienestar de los más pequeños de la casa.

El Instagram de ‘Instarandula’ compartió en horas de la tarde múltiples fotografías que evidenciarían el tan mencionado suceso. El periodista Samuel Suárez publicó el preciso momento en que una de sus seguidoras le aseguraba que Melissa Paredes, Ale Venturo, Rodrigo Cuba y su madre estaban todos juntos en el ‘Jockey Plaza’.

“Claro que es lo mejor llevar la fiesta en paz, pero igual no deja de sorprendernos que decidan hacer reunión familiar en pleno Jockey y a vista de todo mundo (...) ¿Se imaginan todos juntitos ahí? Ahora entiendo las confianzas de Melissa diciéndole “Ale”, ya le hablaba así porque se la cruzó un ratito. Sí creo que es Meli, además sostiene la mochila que tenía el Gato Cuba, la paradita, el look, sí, sí. Según la ratuja, estaban paseando libremente y no solo se juntaron un ratito”, expresó el exreportero de ‘Latina’.

Todo este hecho se da luego de la polémica opinión de la actriz hacía el ampay del futbolista, en el cual se le vio bailando muy pegadito a una joven mientras estaban en una discoteca en Piura e inicio los rumores de una posible infidelidad a su actual pareja, quien está en un avanzado estado de gestación.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre Rodrigo Cuba?

En la última edición sabatina del programa de Gisela Valcárcel, ‘El Gran Show’, Melissa Paredes volvió a hablar sobre su exesposo Rodrigo Cuba. Todo comenzó cuando Tilsa Lozano no dudó en preguntarle si había visto las imágenes del ampay de Rodrigo Cuba.

Ante ello, la exreina de belleza respondió: “¿Cómo era el refrán? Líbrame de las aguas mansas… Yo me he dado cuenta de algo que pasa muchísimo, y es que el machismo en este país es abismal. ¡Dios Santo, ya no hay nada qué hacer!. Nosotras mismas somos las que nos damos con palo y eso debería cambiar, solo voy a decir eso, por respeto a Ale (Venturo) no voy a decir nada más”.

