Daniel Urresti aconseja a López Aliaga: “Lima perderá si no se tiene contacto con Castillo”

(Andina)

Daniel Urresti, ex candidato a la alcaldía de Lima, fue consultado por la prensa sobre la actitud de Rafael López Aliaga de no querer reunirse con los ministros ni con el presidente Pedro Castillo. Además, aseguró que como un ciudadano más de la capital, es un honor para él que el líder de Renovación Popular lo haya convocado para mantener una conversación en pro a la ciudad.

“Si el alcalde de la ciudad de Lima invita a un vecino, es prácticamente un honor que me invite a mí como un vecino”, declaró a la prensa el ex candidato de Podemos Perú a la Alcaldía de Lima.

Además, Urresti mencionó que el discurso del virtual alcalde de Lima, de tomar distancia con el mandatario y su gabinete ministerial, fue el punto clave que lo llevó a ganar los últimos comicios regionales y municipales. Sin embargo, se mostró en contra de esta postura.

“Ese discurso es el que a él le ha permitido ganar estas elecciones y tiene que ser consecuente con ello, la que pierde es la ciudad, porque si él no tiene contacto con el Ejecutivo, no va a tener los recursos para hacer las obras que necesita”, sostuvo.

Rafael Lópe Aliaga y Daniel Urresti pelean voto a voto por ser el próximo alcalde de Lima

Daniel Urresti limpiará su nombre

Unos días atrás, el líder de Podemos Perú mencionó en una entrevista con radio Exitosa que su labor ahora será “rehabilitar” su nombre para que no se refieran a él como “violador o asesino”.

“Yo he denunciado a varias personas, no básicamente porque yo quiera hacerlo, sino que lo hago por mi esposa, mis hijas y mis nietos […] (mi tarea) va a ser rehabilitar mi nombre, que nadie más pueda decirme violador o asesino”, precisó.

En esa línea, dio detalles sobre la denuncia contra el virtual burgomaestre de la capital, Rafael López Aliaga.

“Dijo específicamente ‘Urresti es un matón, aprovechando su condición de militar en Huanta, violó dos veces a una campesina, mató al señor (Hugo) Bustíos, le puso una carga de dinamita y encima es un corrupto’ afirmando, y eso queda en la historia”, expresó.

Ante estas declaraciones, Urresti le envió una carta notarial a López Aliaga para que se rectifique, pero este no lo hizo.

“Entonces, lo que correspondía era una querella […] este es un ejemplo de una difamación agravada. Le dieron un plazo para que presente las pruebas y demuestre que lo que él afirmaba era cierto, lógicamente no pudo presentarlas. La jueza ya abrió el juicio oral que comienza el 19 de este mes […] él tiene que estar presente, si no va lo van a llevar de grado fuerza”, añadió.

“Supongo que lo van a condenar, yo he pedido 34 millones de soles de reparación civil. A mí, en este momento, así me dicen 100 millones de soles o 100 millones de dólares, no repararía el daño moral que me han hecho”, agregó en Exitosa.

Rafael López Aliaga exigió a la ONPE entregar “de una vez” los resultados de las Elecciones 2022. (Andina)

¿Qué dijo Rafael López Aliaga sobre reunirse con Pedro Castillo?

El líder de Renovación Popular, rechazó la sugerencia de dialogar con el presidente de la República, Pedro Castillo, a fin de gestionar obras a favor de Lima Metropolitana. El virtual burgomaestre indicó que no podría conversar con un mandatario porque es una persona “corrupta” que ha dañado a la economía del país.

“¿Qué tengo como principio? Yo no puedo dialogar con una persona que tiene siete carpetas fiscales abiertas con una fiscal de la Nación, que también felicito, que está a punto de hacer una acusación constitucional gravísima. Digo yo: ¿Cómo coordino con un ministro que rota cada dos semanas?”, indicó López Aliaga a RPP.

