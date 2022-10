Daniel Urresti cree que Rafael López Aliga obtuvo “una victoria pírrica” en las Elecciones a la alcaldía de Lima

Daniel Urresti habla sobre su derrota ante Rafael López Aliaga. (Canal N)

El excandidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, señaló este jueves que el virtual burgomaestre de Lima, Rafael López Aliaga, obtuvo “una victoria pírrica”, pese a que acaparó la atención mediática durante la campaña.

“Cómo es posible que un programa sabatino tenga cuatro o cinco horas. Ha estado en todos los canales, ha tenido una exposición de 300 o 400 horas en campaña. ¿De qué le ha servido?, ¿para ganarme por 40 mil votos? A eso le llamo una victoria pírrica”, dijo en Canal N.

El general retirado añadió que desistió a dar entrevistas para evitar ser “destruido” cuando era cuestionado por el juicio por el crimen del periodista Hugo Bustíos y una denuncia de violencia sexual durante el conflicto armado.

“Me destruían en las entrevistas, [por eso] he estado de lleno en mi campaña. Soy un hombre de partido, lo que yo quiera no importa. A diferencia de hace cuatro años, ahora ya tenemos cuadros conocidos”, apuntó.

En la víspera, Urresti rechazó entablar una reunión con Rafael López Aliaga y negó colaboración con el representante de Renovación Popular en su eventual gestión edil.

“Mi plan de seguridad difiere del suyo diametralmente, que es un fracaso. Lo que ha hecho López Aliaga es ganar las elecciones justamente para ser una punta de lanza contra el Ejecutivo, y los que han votado por él han votado para que él haga eso. Él está en su papel, esa es mi opinión”, señaló.

También criticó que el virtual burgomaestre pretenda ejecutar su gestión sin trabajar con el Ejecutivo, ya que necesitará a dicho poder del Estado debido a los escasos recursos con los que cuenta la Municipalidad de Lima.

“¿Cómo puedes hacer cosas por Lima sin trabajar con el Ejecutivo? En mi caso yo no politicé, yo no me basé en decir ‘Urresti sí, burros no’ o cosas por el estilo, porque si tú estás postulando para ser alcalde de Lima es un cargo técnico, donde tú te comprometes con la ciudad a mejorarla, a mejorar la calidad de vida de la gente y para eso requieres del Ejecutivo, la municipalidad no tiene los recursos suficientes”, indicó por la mañana en Exitosa.

El excandidato refirió que, si ganaba los comicios, hubiera buscado consensos para cumplir con sus promesas de campaña. “Lo que yo hubiese hecho es justamente buscar todos los puentes que me permitan cumplir con todas las promesas que se hizo”, puntualizó.

A pesar de ello, el excongresista le envió éxitos al líder de Renovación Popular. “Le deseo lo mejor, Lima necesita recuperar la seguridad. Nada se puede puede si no se recupera la seguridad”, apuntó. De otro lado, aprovechó la ocasión para dirigirse a los electores que lo apoyaron en la última justa electoral.

(Twitter / @DanielUrresti1)

“No han votado ustedes por planes porque mi plan era el mejor de todos. Los planes que yo proponía para recuperar la seguridad ciudadana eran totalmente viables y los íbamos a realizar a partir del 2 de enero”, comentó.

Elecciones en cifras

Desde el lunes, el empresario ultraconservador, llamado el “Bolsonaro peruano”, tomó la delantera en la carrera por la codiciada alcaldía de Lima y desplazó al general retirado. Por su parte, López Aliaga ha dicho que, tras su virtual triunfo, “está lleno de amor”.

“Yo estoy ahora en son de paz y si él (Daniel Urresti) quiere seguir con eso bueno que lo siga si quiere. Está loco pues si quiere seguir con eso. Yo estoy en son de amor ahorita. Yo quiero reunirme con él a solas porque si es una persona que tiene ideas buenas, nadie es dueño de la verdad, cada persona es especialista en algo mi especialidad es conseguir dinero para Lima”, dijo.

En total, más de 24,7 millones de peruanos fueron llamados este domingo 2 de octubre a participar en las elecciones regionales y locales, que se organizaron para elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.694 distritales.

Los peruanos también votaron para elegir a 25 vicegobernadores y 342 consejeros regionales, así como a 1.714 regidores de los concejos provinciales y 9.036 de concejos distritales.

SEGUIR LEYENDO