Daniel Urresti descarta posibilidad de acceder a convocatoria planteada por Rafael López Aliaga

Daniel Urresti y Rafael López Aliaga lideran encuestas para la alcaldía de Lima. | Foto: Agencia Andina

Tras culminar la campaña electoral, Daniel Urresti reapareció para rechazar cualquier posibilidad de colaborar en una eventual gestión de Rafael López Aliaga en la Municipalidad de Lima. El exministro del Interior señaló que no se encuentra interesado de liderar el campo de la seguridad ciudadana para los próximos cuatro años.

“[¿Si Rafael López Aliaga te convocara para colaborar con él en enfrentar en particular el tema de la seguridad, tú estarías dispuesto a trabajar con él?] No, de ninguna manera. Yo ya demostré que se puede trabajar en seguridad ciudadana. La primera vez que perdí las elecciones me fui a Los Olivos y ese distrito volvió a tener tranquilidad”, declaró a Exitosa Radio.

A pesar de ello, el excongresista le deseó éxitos al líder de Renovación Popular. “Le deseo lo mejor al señor Rafael López Aliaga, Lima necesita recuperar la seguridad. Nada se puede puede si no se recupera la seguridad”, manifestó. De otro lado, Urresti aprovechó la ocasión para dirigirse a los electores que lo apoyaron en la última justa electoral.

“No han votado ustedes por planes porque mi plan era el mejor de todos. Los planes que yo proponía para recuperar la seguridad ciudadana eran totalmente viables y los íbamos a realizar a partir del 2 de enero”, manifestó. En otro momento, agregó que le faltó al menos un par de semanas para obtener la victoria en los comicios municipales.

Rafael López Aliaga, candidato a la alcaldía de Lima.

“Consideramos que mejor era una campaña cara a cara, hacer conocer nuestras propuestas, y casi hemos ganado, nos faltó tal vez un par de semanas y lo hubiésemos conseguido, porque la verdad yo hice lo humanamente posible. He caminado desde noviembre recorriendo todos los cerros, las lomas de Lima y los distrito populares en Lima Norte y Sur”, concluyó.

Relación

Como se recuerda, Rafael López Aliaga no dudó en asegurar que quiere contar con Daniel Urresti y que espera reunirse con él si es que así desea el líder de Podemos Perú. “Una cosa es la pelea electoral y otra las ganas que se tienen de trabajar por Lima”.

Consultado por la prensa sobre la demanda que sigue en pie que le interpuso su oponente Daniel Urresti, el líder de Renovación Popular aseguró que “Está loco”, porque él en estos momentos “está lleno de amor”. “Porky es amor”, sentenció.

“Yo estoy ahora en son de paz y si él (Daniel Urresti) quiere seguir con eso bueno que lo siga si quiere. Está loco pues si quiere seguir con eso. Yo estoy en son de amor ahorita. Yo quiero reunirme con él a solas porque si es una persona que tiene ideas buenas, nadie es dueño de la verdad, cada persona es especialista en algo mi especialidad es conseguir dinero para Lima”, dijo.

