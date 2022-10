'El Gran Show': todos los detalles de la segunda gala del programa de Gisela Valcárcel

‘El gran Show’ presentará su segunda gala este sábado 8 de octubre a las 21:00 horas a través de la señal de América Televisión. Para esta noche, un participante será eliminado, dos caerán en sentencia y también llega la décima participante que no pudo ser presentada en el estreno.

A través de sus redes sociales, Gisela Valcárcel mostró el adelanto de lo que se viene para esta noche. En el video se ve la frustración de Facundo González en sus ensayos, algunos impases que tiene Giuliana Rengifo en el trabajo de su presentación y la molestia de Dalia Durán.

La cubana se mostró inconforme con haber pasado a sentencia cuando aún faltaba que sea presentada una concursante más. Sin embargo, tendrá que batirse a duelo con Robotín para poder continuar en la contienda, por lo que también piden el apoyo del público.

Pero, una de las sorpresas de la noche es el anuncio de un versus entre Melissa Paredes y la nueva participante, que se trata de Gabriela Herrera. Ambas deberán demostrar lo mejor de su talento para coronarse como la mejor de la noche.

¿Quienes quedaron en sentencia?

Tras la primera gala, se anunciaron a los mejores pasos de la noche que, en esta ocasión, se lo llevaron Melissa Paredes y Santiago Suárez. Ambos empataron con un total de 37 puntos y se consagraron como los triunfadores de la primera gala.

Caso contrario sucedió con Dalia Durán y Robotín, ambos quedaron en la última parte de los puntajes por lo que fueron enviados a sentencia. Ante ello, Gisela Valcárcel aseguró que en la segunda fecha si o si habría un eliminado.

¿Quiénes son los 10 participantes?

Para esta noche se sabía que 10 personajes iban a integrar el show. Sin embargo, por una cuestión de tiempo solo se logró presentar a 9 de ellos y se tratan de Giuliana Rengifo, Facundo González, Samahara Lobatón, Melissa Paredes, Robotín, Dalia Durán, Dr Cappillo de América Hoy, Leysi Suárez y Santiago Suárez. Ante ello, Gisela Valcárcel anunció que en la segunda gala se conocerá a la participante número 10.

Melissa Paredes fue la ‘bomba’ de la noche

La exconductora de América Hoy fue presentada por todo lo alto a la pista de ‘El Gran Show’. Tras varios meses de ausencia televisiva, Melissa Paredes retorno al programa donde surgió su relación con Anthony Aranda y que luego se convirtió en el motivo por el que se quedara sin trabajo.

En la noche inaugural del programa, la actriz se pronunció y dedicó unas sentidas palabras a manera de reflexión sobre todo lo que había pasado en este tiempo. Incluso, derramó algunas lagrimas y se convirtió en la inspiración para que Gisela Valcárcel arremetiera contra Magaly Medina.

“Hace un año, yo he dejado que mi vida personal tome protagonismo, y no debe ser así. Yo soy una persona que bailó bien, que actúo bien, quizás no excelente, pero puedo hacerlo cada día mejor. Como lo dije, me caigo y me levanto, si tengo que tocar mil puertas, lo voy a hacer, lo he hecho, vengo de abajo, lo he hecho y siempre lo voy a seguir haciendo”, indicó la artista muy segura de este nuevo comienzo.

