Melissa Paredes a Gisela Valcárcel por convocarla a ‘El Gran Show’: “Gracias a la verdadera reina de la TV”

Melissa Paredes regresó a la televisión peruana el último sábado 01 de octubre. La exreina de belleza fue convocada por Gisela Valcárcel para que forme parte de la nueva temporada de ‘El Gran Show’ junto a otras figuras del espectáculo peruano que han estado en el ojo de la tormenta en las últimas semanas como Giuliana Rengifo, ‘Robotin’, Dalia Durán, entre otros.

Tras casi un año de haber protagonizado un ampay al lado de Anthony Aranda, la modelo vuelve a pisar el set del reality y no dejó de agradecerle a la popular ‘Señito’ por esta oportunidad. Si bien, en la edición del espacio sabatino expresó su felicidad por estar nuevamente en la pantalla chica, esta vez utilizó sus redes sociales.

“Me paré aquí con mucho respeto porque respeto tu escenario, porque es grandioso volver a tu pista, porque es grandioso volver a empezar, y te lo digo con todo el corazón, hoy yo vuelvo a empezar. Si tengo que sacarme la mugre, lo voy a hacer; si tengo que volver a pasar mil casting, como lo he hecho antes, lo voy a volver a hacer”, fueron las primeras palabras de la exintegrante de ‘Bienvenida la tarde’.

Melissa Paredes no dejó pasar mucho tiempo para mostrar su agradecimiento a Gisela Valcárcel por querer tenerla en ‘El Gran Show’ este 2022. Sin embargo, dentro de su texto, muchos resaltaron que también le habría mandado una indirecta a Magaly Medina tildando como ‘Reina de la TV’ a la rubia conductora.

“No quiero dejar de contarles que estoy súper feliz de haber vuelto a la TV y agradecida con esta nueva oportunidad de mostrar mi trabajo que la recibo con mucha humildad para dar lo mejor de mí sábado a sábado en esta competencia. Me esforzaré por dar mi 100% en la pista. Gracias a la verdadera reina de la TV, Gisela Valcárcel por este nuevo comienzo en mi carrera, sé que cosas grandiosas se vienen”, se lee en las primeras líneas de su texto.

Asimismo, se dirigió a todos sus seguidores y a sus detractores. “Gracias a todos ustedes público querido por abrirme sus corazones una vez más y a los que no también gracias. Sigamos pa lante con toda la actitud”, agregó.

Su publicación tuvo más de 24 mil ‘Me encanta’ y decenas de comentarios donde amigos y seguidores también celebraron su retorno. “Sigue adelante”, “Con todo mi bebecita”, “Con todo”, escribieron Yahaira Plasencia, Cielo Torres y Stephanie Valenzuela, respectivamente. Incluso, su actual pareja Anthony Aranda se sumó a las reacciones. Me encanto verte brillar amor y se que lo seguirás haciendo genial te amo mi compañera”.

Gisela Valcárcel sacó cara por Melissa Paredes

Aprovechando el retorno de Melissa Paredes, Gisela Valcárcel tuvo palabras de confrontamiento contra Magaly Medina. La conductora del reality se animó a dedicarle unos segundos del show a su siempre detractora, quién acusó de haberla dañado emocionalmente hace algunos años y de haberse burlado por las situaciones difíciles que en algún momento vivió.

“A mí me pasó esto, es como la historia se repitiera. Con los mismos videos, la historia y los mitos crecen. Hubo cosas que jamás fueron verdad, finalmente el éxito y el abrazo del público depende de lo que ellos sientan cuando te ven. En su momento yo no fui infiel, alguien fue infiel conmigo y una persona me dijo estúpida en cámaras. Le dieron la autoridad para hacerlo, quizá no sepas todo el daño que has hecho. Es momento de que entiendas que estás haciendo demasiado daño y sabes, todos van a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, eres tú quien no podrá dormir tranquila”, señaló la rubia.

