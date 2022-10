Gisela Valcárcel no se salvó de las críticas de Malú Privat por su último look: “No tiene por qué disfrazarse”

Malú Privat analiza look que lució Gisela Varcárcel en estreno de 'El Gran Show'. (Facebook)

Por segunda vez, Gisela Valcárcel generó críticas y burlas en redes sociales por el peinado que lució en el estreno de ‘El Gran Show’, el sábado 1 de octubre por la señal de América Televisión.

Sin embargo, en medio del programa ‘La Señito’ lo tomó deportivamente porque compartió en vivo los memes que habían hecho los cibernautas de su peinado.

Infobae se comunicó con la diseñadora de modas Malú Privat y el maquillador profesional Fernando García, quienes cuentan con amplia experiencia en el tema de asesoría de imagen y estilo. Ellos pueden dar su punto de vista sobre el look que usó la diva de la televisión peruana.

Malú Privat, diseñadora de modas.

Peinado

Malú Privat tuvo duras críticas acerca del peinado que le hicieron a la mamá de Ethel Pozo. La experta comentó que está bien que su programa sea un show, pero ella no tiene por qué convertirse en otra persona para llamar la atención del público televidente. La especialista en moda no rescató ni el vestido y ni el peinado.

“Está bien que su programa sea un show, pero ella no tiene por qué disfrazarse para llamar la atención. Quienes tienen que hacer el show son los bailarines, ella es la conductora”, enfatizó.

Gisela Valcárcel y peinado que lució en 'El Gran Show'. América TV.

Por su lado, el experto en maquillaje, Fernando García comentó que el peinado no estaba en coordinación con

el estilo del vestido. De acuerdo a su experiencia, cuando se crea un peinado se hace acorde a lo que usará la modelo, en este caso Gisela Valcárcel que esa noche debía deslumbrar en su primera gala de ‘El Gran Show’.

“El conjunto se veía muy desconectado, la estilista debió inspirarse en el vestido o complementarlo, pero no lo contrario. El peinado tenía bastante información, si quería algo vanguardista, quizá algo más ordenado hubiera sido ideal. Las flores me parecieron interesantes, pero no las extensiones que usó”, resaltó.

Agregó que no ha visto ese peinado vanguardista en otra celebridad, como fue el caso de la cola futurista que llevó la popular ‘Gise’ el sábado pasado. “Creo que Gisela está innovando “moda” en el Perú”, indicó.

Vestido

Con respecto al vestido en transparencias en tono blanco en la parte arriba y negro en el área de abajo, además de plumas negras en la falda, Malú comentó que no puede aprobar este tipo de vestuario porque considera que tiene mucha información.

Gisela Valcárcel y vestido que usó en 'El Gran Show'. América TV.

“El vestido estaba muy recargado, tenía escote adelante y atrás, encima transparencia con plumas entre las piernas y además de eso, más brillos. Fue demasiado”, recalcó.

“Esta vez solo puedo rescatar la actitud y osadía que tuvo para ponerse lo que se puso y que sabía lo que se venía en ‘opiniones’ sobre su outfit”, recalcó.

Consejos

Finalmente con respecto al look total; entre maquillaje, vestido, peinado y zapatos. Privat comentó que Gisela Valcárcel tenía un outfit muy recargado en la parte superior que no dejaba relucir la figura en curvas que posee.

“Me parece que en esta ocasión nada se salva, todo está muy recargado y en la parte superior tenía demasiado peso”, puntualizó.

Gisela Valcárcel y el look que usó en 'El Gran Show'. América TV.

Por su lado, Fernando expresó que hay que tener mucho cuidado cuando se usa extensiones de cabello, se debe escoger un color muy parecido a la cabellera natural y si va en ondas siempre retocarlas cada cierto momento para que no se vea desigual.

Fernando García, especialista en Makeup y HairStyle.

“Lo que no va definitivamente son el tono de las extensiones, ya que a medio programa el cabello natural se había frisado y se veía aún más la desconexión entre el cabello real y la extensión”, finalizó.

Recomendaron:

Malú Privat. Diseñadora de Modas. @maluprivat / @privatoficial

Fernando Garcia. Especialista en Makeup & HairStyle. @fgmakeupartist

