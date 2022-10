Gisela Valcárcel explica por qué se dirigió a Magaly Medina y reflexiona tras defender a Melissa Paredes

Gisela Valcárcel agradece al público por ver el estreno de 'El Gran Show'. (Instagram)

El último sábado 01 de octubre, se llevó el estreno de ‘El Gran Show’ y causó gran revuelo en la farándula peruana por los participantes que estarán en la pista de baile así como por el contundente mensaje que le envió Gisela Valcárcel a Magaly Medina en defensa de Melissa Paredes. Esto generó una ola de críticas en redes sociales, pues muchos cuestionaron la presencia de la exreina de belleza, Giuliana Rengifo, ‘Robotín’, entre otros.

Ante ello, la popular ‘Señito’ no se quedó callada y se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram con un extenso mensaje donde comenzó agradeciendo la preferencia del público y no dudó en enviarles un mensaje aconsejándoles cómo deben reaccionar ante los problemas. Asimismo, dejó entrever que todo lo que sucedió en su programas no estaba coordinado.

“Mil gracias a todos los que vivieron y disfrutaron con el estreno de “El Gran Show” una gala repleta de emociones, de valor, de silencios, de risas y hasta de lágrimas. Y es que los momentos que no se planean, las conversaciones que se dan desde tu interior, muchas veces te llevarán como lo hacen conmigo a confrontar y hasta a enfrentarte a lo que ves, te llevarán a expresar lo que sientes y eso puede traer problemas, pero asegúrate de hablar sin ofender, enfrentar no significa demoler al adversario, muchas veces se trata de que expreses tu opinión, digas lo que consideres y continúes tu camino, sin perder tu enfoque”, se lee en las primeras líneas de su texto.

Gisela Valcárcel da un mensaje.

Ya no hablará de Melissa Paredes en ‘El Gran Show’

Gisela Valcárcel aprovechó su pronunciamiento para explicar el por qué se tomó unos minutos de ‘El Gran Show’ para dirigirse a Magaly Medina. “Ayer he hablado porque hay muchas mujeres en el mundo de la TV o del Show Business que no pueden defenderse y que quedan señaladas, por la sociedad que a veces solo tiene una versión. Dicho esto, saben que lo que sigue es insultos y agresiones a mi y a mi familia, como ya lo he vivido, sé que lo que no te mata, te hace más fuerte”.

Finalmente, dejó en claro que ya no volverá a hablar sobre los problemas que envolvieron a Melissa Paredes desde que se emitió su ampay con Anthony Aranda, pues está enfocada en entretener a la familia peruana y solo utilizará sus redes sociales para referirse al tema.

“Ayer hablando con Melissa Paredes, dije lo que siento y no diré nada más en el programa que conduzco. Si algo tengo que decir lo haré desde mis redes, pues aquí ustedes pueden escoger si me siguen o no, y la televisión seguirá sirviendo para que yo los divierta. ¡Prepárense para lo que viene!. ¡Gracias por su apoyo , cariño y por los memes!”, concluyó.

¿Qué le dijo Gisela Valcárcel a Magaly Medina?

Durante la presentación de Melissa Paredes en la pista de baile, la conductora del reality se animó a dedicarle unos segundos del show a su siempre detractora, Magaly Medina, a quien acusó de haberla dañado emocionalmente hace algunos años y de haberse burlado por las situaciones difíciles que en algún momento vivió.

“A mí me pasó esto, es como la historia se repitiera. Con los mismos videos, la historia y los mitos crecen. Hubo cosas que jamás fueron verdad, finalmente el éxito y el abrazo del público depende de lo que ellos sientan cuando te ven. En su momento yo no fui infiel, alguien fue infiel conmigo y una persona me dijo estúpida en cámaras. Le dieron la autoridad para hacerlo, quizá no sepas todo el daño que has hecho. Es momento de que entiendas que estás haciendo demasiado daño y sabes, todos van a salir adelante sin ti. Eres tú quien va a pagarla carísimo, eres tú quien no podrá dormir tranquila”, fueron algunas palabras de Gisela Valcárcel.

Gisela Valcárcel lanza fuerte mensaje a Magaly Medina. La conductora de TV se refirió a los ataques que recibió de parte de la periodista. | América TV

