Rodrigo González encaró a la ‘Pantera del Boys’ en vivo: “Primero me insulta y luego me pides cosas”. | Amor y Fuego.

Luego que el programa ‘Amor y Fuego’ emitiera el ampay de Rodrigo Cuba junto a una jovencita en Piura, la mascota del Sport Boys, la popular ‘Pantera de Rosa del Callao’, utilizó sus redes sociales para enviarle una advertencia a Rodrigo González.

“Este mensaje va para tí ‘Peluchín’, oe que te pasa compadre, qué te metes con mi rosada, qué te metes con mis jugadores. Déjalo que se distraiga, pues, que se divierta. Perdimos pe, que ch... perdimos. Déjate de hue... Peluchín porque vamos a ir todos y te vamos a perrear”, mencionó.

Este mensaje no pasó desapercibido por el mismo Rodrigo González, quien decidió invitar a su programa a este persona para encararlo en vivo, pues no estaba de acuerdo con las amenazas que le hizo llegar días atrás.

A su ingreso, la ‘Pantera’ fue consultado si era fan del ‘Gato’ Cuba por la manera en que salió a defenderlo, a lo que él aseguró que no, que incluso en un momento se opuso a su contratación debido a que recientemente había salido el ampay de Melissa Paredes.

“Un tiempo también estuve en contra del ‘Gato’ por Melissa, El ‘Gato’ Cuba jugaba bajoneado en el Boys, hasta que lo activé. Déjalo que se vacile, pues hermano”, respondió.

Asimismo, ‘Peluchín’ le pidió a la mascota del Sport Boys que no se moleste con él ni con su programa, pues ellos no tienen la culpa de las acciones de sus jugadores. “Pero Pantera, ¿por qué te indignas conmigo? ¿Yo he salido a perrear, yo tengo una mujer embarazada en casa?”, sostuvo.

En otro momento la ‘Pantera’ se animó a bailar un reggaetón y sacó a Rodrigo González como su pareja, causando la risa de todos los presentes. Asimismo, este personaje no perdió la oportunidad para pedirle un favor al conductor de televisión.

La ‘Pantera’ recordó que ayudó a la chocolatada que realizó Sideral en diciembre del 2021 y que no tuvo un final feliz, pues los niños que llegaron a participar no pudieron recibir su regalo debido al descontrol que se generó en los exteriores del parque en que se llevó a cabo.

Rodrigo González decepcionado de Rodrigo Cuba. (Captura)

Por este motivo, la mascota del Sport Boys le solicitó ayuda a ‘Peluchín’, para que haga una donación de juguetes y así llevar más alegría a los pequeños. Sin embargo, la respuesta de Rodrigo González causó gracias entre los que estaban presente. “Primero me insulta y luego me pides cosas, me encanta”, dijo.

En ese sentido, Rodrigo González se comprometió a realizar una donación de juguetes para niños, recalcando que pese a los insultos de la ‘Pantera’, él iba a ayudar a los pequeños más necesitados, por lo que señaló que iban a estar en contacto para hacer esto realidad.

SEGUIR LEYENDO