Ataque de pitbull deja a niño con graves lesiones en el rostro: familia pide apoyo e investigación en Chiclayo

La icónica banda de los 90, Magneto, anuncia una pausa indefinida en su carrera. El integrante Elías Cervantes confirma en una entrevista que su presentación en Lima será la última por ahora, marcando un momento histórico para sus fans peruanos. Video: América TV / Espectáculos

En la ciudad de Chiclayo, un caso que involucra a un niño de cuatro años mantiene la atención de familiares y autoridades. El menor permanece internado tras sufrir un ataque de un perro de raza pitbull dentro de una vivienda ubicada en el pueblo joven Otuzparia. Las lesiones comprometieron principalmente el rostro y otras partes de su cuerpo, situación que obliga a una atención médica especializada.

La familia enfrenta además una preocupación adicional relacionada con los costos del tratamiento. Mientras el menor recibe atención hospitalaria, su madre solicita apoyo económico para afrontar los gastos derivados de la recuperación y de los procedimientos médicos que, según afirma, resultan necesarios para atender las secuelas del ataque.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la denuncia presentada por la madre del niño, el incidente ocurrió cuando ella regresó de su jornada laboral junto a su hijo. Según su relato, el animal se encontraba fuera del lugar donde normalmente permanecía encerrado, circunstancia que, asegura, no fue comunicada previamente por la propietaria del perro.

Madre del menor relata cómo ocurrió el ataque

La madre sostuvo que llegó a la vivienda y encontró a la propietaria realizando labores domésticas. Según explicó, desconocía que el perro se encontraba libre en ese momento.

“Salgo de mi trabajo, llego y me encuentro a mi inquilina, que siempre tiene su perro, un perro pitbull gigante, más grande que mi hijo, pero la señora siempre lo anda encerrado a ese perro. Llego y la señora la encuentro barriendo y en ningún momento me ha indicado: ‘Lo tengo a mi perro suelto, ten cuidado por tu hijo’”, declaró.

PUBLICIDAD

La mujer indicó que, tras ingresar al inmueble, el animal se dirigió hacia ellos de forma repentina. También señaló que varias personas intentaron controlar al perro sin éxito.

“Entro y el perro se me abalanza. Salen los hijos de la señora a tratar de sostenerlo al perro, pero ese perro es tan gigante y tan fuerte que nadie lo pudo sostener al perro y el perro se fue de frente a atacar a mi hijo”, manifestó.

Según su denuncia, tanto ella como el menor resultaron heridos durante el incidente. El niño recibió las lesiones más graves y fue trasladado para recibir atención médica.

PUBLICIDAD

Cuestionamientos a la respuesta de la propietaria del animal

Niño de 4 años permanece hospitalizado tras ser atacado por un perro pitbull en una vivienda de Chiclayo. Visuales IA

La madre del menor afirmó que no recibió ayuda inmediata por parte de la propietaria del perro después del ataque. Además, cuestionó la información que le fue transmitida respecto a la situación del animal.

“Solo ha mandado a su hija con mil soles y me dice: ‘El perro ya está muerto y disculpa por no ayudarte’. Y no, no, el perro no está muerto, el perro está vivo, va a seguir atacando y no es justo que este caso se quede así”, señaló.

La mujer también sostuvo que nunca fue advertida sobre una posible conducta agresiva del perro. En sus declaraciones, insistió en que las consecuencias sufridas por su hijo tendrán un impacto permanente.

PUBLICIDAD

“Mire lo que le hizo a mi hijo, es un daño irreversible”, expresó.

Menor continúa hospitalizado a la espera de atención especializada

El niño permanece internado en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo. Según la madre, existe preocupación por la atención que requiere para tratar las heridas ocasionadas por el ataque.

De acuerdo con su versión, el menor necesita una cirugía reconstructiva y la familia espera la intervención de especialistas. La mujer describió las dificultades que enfrentó durante las horas posteriores al ingreso hospitalario.

“Le están poniendo gasa, gasa, la gasa se empapa de sangre y me dicen: ‘Espérate que venga el cirujano pediatra a las ocho’. Ya son más de las ocho, casi las nueve y no viene”, relató.

PUBLICIDAD

Asimismo, explicó que recibió información sobre los procedimientos internos para la evaluación médica. “Me dice: ‘Ah, no, es que tiene que pasar por todos los pisos’. Y ahí viene y va a ver si es emergencia, urgencia”, agregó.

La madre indicó además que el estado del niño requiere vigilancia constante dentro del área pediátrica del hospital.

Familia pide apoyo económico e investigaciones

Mientras continúa la atención médica del menor, la familia solicita ayuda para cubrir los gastos asociados al tratamiento y a su proceso de recuperación. La madre sostiene que las necesidades económicas aumentan conforme avanzan las evaluaciones médicas.

Paralelamente, los familiares exigen que las autoridades aceleren las investigaciones sobre lo ocurrido. Según la denuncia, la propietaria del perro habría abandonado la vivienda después del ataque.

PUBLICIDAD

El caso permanece bajo seguimiento mientras el niño continúa hospitalizado y su familia espera respuestas respecto a las responsabilidades derivadas del incidente y a la atención especializada que requiere para su recuperación.