Angie Jibaja exige a Magaly Medina cumplir con su servicio comunitario tras demanda de Farfán: “Nada le cuesta ir a barrer la calle”

Angie Jibaja se sumó a la controversia entre Jefferson Farfán y Magaly Medina por el supuesto cumplimiento del servicio comunitario impuesto a la conductora.
En su programa de streaming 'Nadie sabe’, la modelo cuestionó a la periodista por el peso que tiene como figura mediática y le exigió cumplir con la sanción sin irregularidades: “Nada le cuesta ir a barrer la calle”.
La intervención de Jibaja ocurre luego de que Farfán hiciera pública una denuncia por presuntas inconsistencias en las jornadas comunitarias que Medina debe realizar como parte de la sentencia judicial en su contra.
El comentario de Angie Jibaja: “No le engañes a la gente”
En el streaming, Jibaja sostuvo que el problema no solo es el caso judicial, sino el impacto del discurso mediático de Medina en su audiencia. “La gente se la cree, porque lamentablemente la gente que sigue a Magaly es la gente que quiere ser como ella, que la ve como una referente, como una líder de opinión”, afirmó.
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A partir de esa premisa, le lanzó un reclamo directo: “Entonces no le engañes a la gente, no mientas y haz tu trabajo de periodista, investiga, Magaly Medina”.
El tono de su crítica apuntó a dos frentes: el rol de Medina como figura pública y la obligación, según Jibaja, de cumplir con lo dispuesto por las autoridades sin buscar atajos.
Angie Jibaja opinó en su streaming Nadie sabe sobre la polémica entre Jefferson Farfán y Magaly Medina por el servicio comunitario de la conductora. La modelo dijo que “nada le cuesta ir a barrer la calle” y le pidió cumplir la sanción sin irregularidades, en medio de la denuncia pública del exfutbolista.TikTok.
“Farfán está investigando”: el argumento que usó Jibaja para respaldar su postura
Angie también mencionó a Farfán en su comentario. Aseguró que el exfutbolista está poniendo el foco en un “detalle” y que eso, según su mirada, evidencia el riesgo de no hacer las cosas de forma correcta.
“Si no, vas a hacer como Farfán que está investigando y por investigar mira el pequeño detalle, el ups, que te he encontrado ahora”, dijo, al explicar por qué considera que Medina debería simplemente cumplir con la sanción tal como corresponde.
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En ese mismo bloque, Jibaja insistió en la naturaleza de la tarea: “Eso que no ha ido a firmar, no, no ha ido a limpiar. O sea, es algo tan humilde que te está pidiendo el juez, por favor”.
“Nada le cuesta ir a barrer”: el cierre de su mensaje
El comentario más repetido del fragmento fue su remate. Jibaja afirmó que Medina “siempre hace lo mismo” y que, a su juicio, cae en errores o “siembra” versiones. Con ese antecedente, sostuvo que lo mejor sería evitar cualquier irregularidad.
“Así que nada le cuesta ir a barrer la calle, nada más”, expresó.
La frase se instaló como un resumen de su postura: no es una discusión sobre exposición pública, sino sobre cumplir un mandato judicial con acciones concretas.
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El trasfondo: la denuncia de Farfán y el lugar donde se cumple el servicio comunitario
La discusión pública se intensificó desde que Jefferson Farfán acudió a la Corte Superior de Justicia de Lima para denunciar presuntas irregularidades relacionadas con el cumplimiento del servicio comunitario de Magaly Medina.
En ese contexto, se difundió documentación y reportes televisivos que señalaron que la conductora realiza labores comunitarias en la Parroquia Nuestra Señora de Loreto, ubicada en Surquillo, con tareas de mantenimiento y limpieza. En la polémica también se mencionaron fechas de supervisión consignadas en documentos y el debate sobre si las jornadas se cumplieron con regularidad.
Medina, por su parte, sostuvo públicamente que sí cumple y que lo hace con discreción, y retó a Farfán a presentar las pruebas “ante el Poder Judicial”.
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