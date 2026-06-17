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Flor Vigna se sumó a Only Fans con una jugada sesión de fotos: “Mostrarles todo lo que en otros lugares no puedo”

La artista compartió en redes un anuncio con una producción con estética celeste y blanca, y adelantó el estreno con un mensaje breve en sus historias

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Flor Vigna se suma a Only Fans y lanza una sesión inspirada en la Selección Argentina
Flor Vigna anunció su llegada a Only Fans y abrió una nueva etapa en su carrera como cantante, bailarina e influencer (Instagram)

Desde bailarina a cantante, e incluso triunfando en el cuadrilátero como boxeadora, Flor Vigna se anima a transitar diferentes rubros y disciplinas. En ese marco, la joven sorprendió a sus seguidores al comenzar un nuevo camino en su vida. Con la idea de expresar toda su sensualidad, la influencer decidió sumarse a Only Fans.

Les dejo un lanzamiento especial en mis historias”, escribió Vigna en la descripción de su posteo donde comunicó la noticia con una jugada sesión de fotos inspirada en la Selección Argentina. Utilizando únicamente un top celeste y blanco, y una tanga de color blanco, la joven posó causando furor entre sus más de cinco millones de seguidores.

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En la primera imagen, Flor destacaba con su pelo largo de color rojo y posaba con ambas manos sobre su abdomen, con los dedos extendidos y entrelazados de manera simétrica. Llevaba puesto un top deportivo con los colores celeste y blanco y el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino, junto a las tres estrellas doradas bordadas. Su expresión facial era neutra, con la mirada dirigida hacia un punto fuera de cámara. El ambiente era interior y minimalista, con luz artificial suave.

Luego, en otra de las imágenes, Vigna llevó su sensualidad al máximo y posó recostada boca abajo sobre una cama cubierta con sábanas blancas. Llevaba puesta ropa interior blanca y apoyaba la cabeza sobre uno de sus brazos, mientras dirige la mirada hacia la cámara con expresión relajada. Su pelo caía extendido sobre la superficie de la cama y parte de su torso.

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Flor presentó su nuevo espacio digital con una invitación directa a sus seguidores
Flor Vigna explicó que su espacio en Only Fans le permitirá mostrar contenido que no publica en otras redes y responder mensajes de sus seguidores

Flor presentó su nuevo espacio digital con una invitación directa a sus seguidores: “Este es mi espacio para mostrarles todo lo que en otros lugares no puedo. Voy a estar respondiendo todo, prefiero hablar por acá que por otras redes”, señaló en la descripción de su perfil. Anunció una oferta de bienvenida con un descuento del 50% durante los primeros 30 días. Quienes se suscriban antes del 19 de junio pagarán 4,99 dólares mensuales, frente al valor habitual de la membresía, que es de 9,98 dólares.

La cantante y bailarina sumó en tono informal: “Descuentito para los primeros que entren”, aludiendo a la promoción. Iniciativas similares ya habían formado parte de su presencia en Divasplay en años anteriores. La propuesta generó repercusión inmediata en redes sociales, donde numerosos usuarios comentaron la decisión de la exintegrante de Combate, que en los últimos años afianzó su carrera como cantante y figura mediática.

Flor Vigna se suma a Only Fans y lanza una sesión inspirada en la Selección Argentina
Flor Vigna ya había impulsado propuestas similares en Divasplay antes de lanzar su perfil en Only Fans (Instagram)
Flor Vigna se suma a Only Fans y lanza una sesión inspirada en la Selección Argentina
La presentación de Flor Vigna en Only Fans incluyó una sesión de fotos inspirada en la Selección Argentina que compartió en sus redes sociales (Instagram)
Flor Vigna se suma a Only Fans y lanza una sesión inspirada en la Selección Argentina
El debut de Flor Vigna en Only Fans generó repercusión en redes sociales y despertó la curiosidad de sus seguidores, que comenzaron a suscribirse (Instagram)
Flor Vigna en Buzios
Flor Vigna publicó hasta el momento dos contenidos en la plataforma y reforzó en redes una faceta artística y estética que sostiene desde hace tiempo

Hasta el momento, Flor publicó dos contenidos dentro de la plataforma, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores, quienes comenzaron a suscribirse y aprovechar la promoción inicial. Además, compartió en sus redes sociales algunas de las imágenes más destacadas de su carrera, reforzando una faceta artística y estética que mantiene desde hace tiempo y que ahora tendrá un espacio reservado para quienes elijan acompañarla en esta etapa digital.

Lejos de este universo, días atrás Vigna manifestó su dolor tras la muerte de Oliver Tree. La joven expresó su gratitud hacia el artista estadounidense, recordando los momentos vividos juntos y el efecto de sus palabras en su vida personal y profesional.

Flor Vigna Loteria
Días antes del lanzamiento en Only Fans, Flor Vigna expresó su dolor por la muerte de Oliver Tree y compartió una reflexión sobre la libertad, la vida y la importancia de aprovechar cada instante
Flor Vigna
Flor Vigna explota su sensualidad en su cuenta de Only Fans

En su cuenta de Instagram, publicó un mensaje donde reflexionó sobre la fragilidad de la existencia y la importancia de aprovechar cada instante. “Cada vez más señales me invitan a aprender que estamos un ratito acá… Lo conocí a Oliver en México y desde ahí con mucha humildad no paró de alentarme a que supere mis miedos, siempre me habló de que la libertad es más importante que la aprobación y lo importante que es jugártela sin importar el qué dirán".

Acto seguido, continuó: “Daba la sensación de que era un ángel loco en la tierra, no paraba de bajar data linda, de esas que hacen que te animes a creer más en vos mismo. Todos sus consejos me hacían ver lo conectada que estaba su alma con algo más grande que nosotros, un tipo con una conciencia diferente, pura, mágica… Qué triste todo, me gusta pensar que todo pasa por algo y que atrás de esto hay un gran mensaje, tan simple y bello como animarse a vivir la vida a pleno, pues un día estamos y al otro no”.

Este sentimiento se profundizó con una reflexión que compartió a modo de despedida: “La vida es un ratito no más… Vivítela a pleno, sin importar el qué dirán. Cree en vos y cuida mucho a los tuyos, hoy estamos, mañana no…”. Con estas palabras, Flor resumió la enseñanza que le dejó Oliver Tree y el mensaje que eligió transmitir a sus seguidores, en sintonía con la filosofía de vida que el cantante practicaba y sugería a quienes lo rodeaban.

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