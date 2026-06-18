¿Por qué el Inti Raymi inicia en el Qorikancha? La historia del recinto que concentró el poder religioso del Imperio Inca

El Qorikancha fue el principal templo dedicado al Sol en el Imperio Inca. Facebook

El Inti Raymi constituye una de las ceremonias más representativas de la herencia cultural andina. Cada 24 de junio, miles de personas observan en Cusco una escenificación que recrea antiguos rituales vinculados al culto solar. Sin embargo, detrás de los coloridos trajes, las procesiones y las representaciones ceremoniales existe una pregunta fundamental: ¿por qué el recorrido de esta festividad comienza precisamente en el Qorikancha?

La respuesta se encuentra en la importancia que este recinto tuvo dentro de la organización del Tahuantinsuyo. Más que un templo dedicado al Sol, el Qorikancha ocupó una posición central en la vida religiosa, política y astronómica del imperio. Desde este lugar se articulaban ceremonias que marcaban el calendario y reforzaban la relación entre las autoridades incas y sus principales divinidades.

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La actual representación del Inti Raymi mantiene ese vínculo histórico. El inicio de la ceremonia en el antiguo Templo del Sol responde a una tradición que remite a los tiempos en que la élite inca se reunía para rendir homenaje a Inti durante el solsticio de invierno, una fecha decisiva para la organización agrícola y ceremonial de los Andes.

El Qorikancha como centro del poder religioso inca

Inti Raymi / Créditos: Y tú qué planes.

El Qorikancha, cuyo nombre en quechua significa “recinto de oro”, fue considerado el principal espacio ceremonial del Imperio Inca. Ubicado en la ciudad del Cusco, concentró funciones religiosas que lo convirtieron en el lugar más importante para el culto al Sol, la divinidad principal dentro de la cosmovisión inca.

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Las crónicas y los estudios históricos describen un complejo ceremonial destinado a la veneración de diversas deidades. Aunque Inti ocupaba el lugar central, también existían recintos dedicados a la Luna, las Estrellas, el Rayo y el Arcoíris. Esta distribución reflejaba la importancia que los incas otorgaban a los fenómenos celestes y a su relación con el orden del mundo.

La relevancia del templo trascendía el ámbito religioso. El Qorikancha también funcionaba como un espacio de encuentro entre las autoridades imperiales y los principales representantes de las regiones que conformaban el Tahuantinsuyo.

Un observatorio vinculado al calendario agrícola

A la sombra de las conocidas Machu Picchu y Cajamarca yace el Coricancha, el tesoro menos explorado del Perú, cuyos secretos y simbolismo lo constituyen como el verdadero corazón espiritual del mundo inca. (Composición Infobae Perú)

Entre las características más destacadas del Qorikancha figuraba su relación con la observación astronómica. Según la información histórica disponible, los amautas utilizaban este espacio para medir el tiempo y estudiar los movimientos del Sol durante los solsticios y equinoccios.

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Estas observaciones resultaban fundamentales para la planificación de actividades agrícolas. El comportamiento del Sol permitía establecer referencias temporales utilizadas en la siembra y la cosecha, actividades esenciales para la subsistencia de la población.

La llegada del solsticio de invierno tenía un significado especial. Durante esa fecha, cercana al 24 de junio, los incas celebraban ceremonias destinadas a agradecer el retorno progresivo del Sol. La festividad expresaba la importancia de mantener el equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza y las actividades humanas.

El motivo histórico del inicio del Inti Raymi

La representación contemporánea del Inti Raymi conserva el orden ceremonial que caracterizó a las celebraciones de la época inca. Por esa razón, el primer acto se desarrolla en el Qorikancha.

En este escenario se representa el saludo del Inca al Sol y el comienzo del ritual. La elección del lugar no responde únicamente a una decisión simbólica. El templo era considerado el recinto más sagrado dedicado a Inti, por lo que toda gran ceremonia solar debía partir desde ese punto.

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Las fuentes históricas indican que el emperador y su corte se congregaban en las inmediaciones del templo durante el solsticio de invierno para expresar agradecimiento al Sol. La recreación moderna retoma esa tradición y la incorpora al programa oficial de la festividad.

Del Qorikancha a la Plaza Mayor

Tras la primera ceremonia, la representación se traslada hacia la Plaza Mayor de Cusco. En este espacio se desarrolla el denominado “Encuentro de los Tiempos”, una escena que vincula la memoria del mundo inca con la ciudad surgida durante los periodos colonial y republicano.

El desplazamiento entre ambos lugares reproduce un recorrido cargado de significado histórico. El centro urbano actual conserva espacios que fueron fundamentales para la organización política y ceremonial del antiguo Cusco.

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La Plaza Mayor se convierte así en una etapa intermedia dentro de una secuencia que busca recrear la estructura simbólica de la antigua capital del Tahuantinsuyo.

Sacsayhuamán como escenario final de la ceremonia

Por primera vez desde la recreación moderna del Inti Raymi en 1944, la Coya ocupó el mismo nivel ceremonial que el Inca en el “usnu” de la Plaza Mayor del Cusco. (Captura de pantalla)

El acto principal del Inti Raymi se realiza en la explanada de Sacsayhuamán, ubicada en la parte alta de la ciudad. Allí se concentran las escenas más extensas de la representación, incluidas las intervenciones ceremoniales y la participación de delegaciones que evocan las cuatro regiones del antiguo imperio.

El recorrido que conecta el Qorikancha, el centro histórico y Sacsayhuamán refleja la importancia política y espiritual que tuvo el Cusco durante el periodo incaico. Cada escenario cumple una función específica dentro de la representación y reproduce espacios vinculados a distintas dimensiones del poder imperial.

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La permanencia del Qorikancha como punto de partida confirma el papel que desempeñó este recinto en la organización ceremonial de los incas. Su condición de principal santuario solar explica por qué la Fiesta del Sol continúa iniciándose allí, siglos después del fin del Tahuantinsuyo.