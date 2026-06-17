Deportes

La reacción de Rafael Nadal tras las elogiosas declaraciones de Lionel Messi en el Mundial 2026

El ex tenista español respondió a las palabras del crack de la Selección, que dijo sentirse identificado con él tras ver el documental sobre su carrera

Guardar
Google icon

Las palabras de Lionel Messi sobre Rafael Nadal generaron un impacto inmediato y no tardaron en llegar hasta el propio ex tenista, que respondió públicamente al crack de la selección argentina, que reveló que lo tiene como una de sus inspiraciones tras su debut en la Copa del Mundo 2026.

“Gracias Messi. Y enhorabuena por el gran arranque en el Mundial”, escribió el español en una historia en Instagram junto al video de las declaraciones del astro rosarino, quien había revelado que está siguiendo la serie documental dedicada a la trayectoria de Nadal.

PUBLICIDAD

El intercambio entre dos de las mayores leyendas deportivas de las últimas décadas se produjo después del debut de Argentina frente a Argelia en el Mundial. Luego del encuentro y los tres goles que sellaron el triunfo del conjunto nacional, Messi expresó su interés en la serie sobre el mallorquín y explicó por qué se siente reflejado en su historia.

“Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho con él. Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo y siempre me quiero sentir bien”, expresó el capitán argentino.

PUBLICIDAD

La reacción de Rafael Nadal a las declaraciones de Lionel Messi
La historia que publicó Rafael Nadal en sus redes sociales

Las declaraciones pusieron de relieve uno de los rasgos que más definieron las carreras de ambos: la autoexigencia permanente. A pesar de haber conquistado todos los títulos posibles en sus respectivas disciplinas, tanto Messi como Nadal construyeron sus trayectorias sobre una búsqueda constante de superación y perfeccionamiento.

Toni Nadal: “Es increíble que Rafael sirva de inspiración a Messi”

La repercusión de los dichos del futbolista también llegó a Toni Nadal, histórico entrenador y tío del ex número uno del mundo, quien se refirió al tema durante una entrevista con Radio Mitre.

“Me enteré de lo que dijo Messi. Soy admirador suyo. Es increíble que Rafael le sirva de inspiración”, señaló.

El experimentado entrenador destacó además la capacidad de resiliencia que mostró su sobrino en los últimos años de su carrera. “Después de dos años en Miami, creía que había declinado estar entre los mejores. Y otra vez demostró que como él no hay nadie. Es el mejor de la historia”, afirmó.

Toni también trazó un paralelismo entre las personalidades competitivas de ambas figuras. “En la vida hay que ser muy exigente y Messi lo ha sido siempre. Siempre quiso dar su mejor versión y en eso coincide con Rafael”, sostuvo.

Lionel Messi festeja el primer gol ante Argelia (Crédito: REUTERS/Claudia Greco)
Lionel Messi festeja el primer gol ante Argelia (Crédito: REUTERS/Claudia Greco)

Cómo es “Rafa”, la serie que cautivó a Messi

La producción de Netflix dirigida por Zach Heinzerling se centra en el último año de competencia de Rafael Nadal y ofrece, según el análisis del sitio estadounidense The Contending, “una mirada sobria, incluso sombría, sobre el dolor físico y mental que acompaña a los grandes atletas”.

La serie alterna entre los inicios de Nadal y su regreso en 2024, mostrando cómo el paso del tiempo afecta la capacidad de competir al máximo nivel.

A lo largo de los episodios, el documental revela los sacrificios personales y físicos del tenista. Desde el diagnóstico de síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad degenerativa en el pie izquierdo, hasta las múltiples lesiones que condicionaron su carrera, la narrativa expone cómo Rafa convivió con el dolor durante toda su trayectoria. El medio estadounidense detalla que el deportista “creía que cuando sufría, estaba dando todo de sí, y esa convicción marcó su camino en el deporte”.

La serie explora además el entorno familiar de Nadal, en especial la influencia de su tío Toni, quien lo entrenó durante años y defendía la idea de que el sufrimiento era parte del camino hacia la grandeza.

El documental recopila material inédito, testimonios de rivales históricos como Roger Federer y Novak Djokovic, y repasa los momentos más críticos de la carrera del mallorquín, incluyendo episodios en los que debió competir anestesiado por el dolor.

Primer plano de Rafael Nadal mirando hacia arriba con expresión pensativa, en un fondo oscuro con el logo de Netflix visible en la esquina superior derecha
El tenista Rafael Nadal aparece en un momento de reflexión en un adelanto de 'Rafa', su nueva serie documental de Netflix.

Temas Relacionados

Rafael NadalLionel Messiselección argentina Mundial 2026Mundial 2026deportes-argentinaCopaMundial2026Tenis argentinotenis

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Besos, insultos, el falso Messi y un final inesperado: el video del periodista brasileño que se metió en el corazón de la fiesta argentina

“Son los tres mejores minutos de mi vida, Diego Defante hizo historia”, resumió un usuario de las redes sociales

Besos, insultos, el falso Messi y un final inesperado: el video del periodista brasileño que se metió en el corazón de la fiesta argentina

La encendida arenga del nuevo técnico de Túnez al plantel tras asumir en pleno Mundial: “Todo el mundo está enojado”

Hervé Renard, ex orientador de Arabia Saudita en Qatar 2022, asumió luego de la estrepitosa caída 5-1 ante Suecia

La encendida arenga del nuevo técnico de Túnez al plantel tras asumir en pleno Mundial: “Todo el mundo está enojado”

Por qué el fútbol importa tanto: la explicación psicológica detrás de una pasión que atraviesa al país

El psicólogo Sebastián Saravia analizó en Infobae a la Tarde las razones detrás de una pasión que atraviesa generaciones, clases sociales y géneros. La identificación con los ídolos, las emociones colectivas, las cábalas y el fanatismo como rasgo cultural argentino

Por qué el fútbol importa tanto: la explicación psicológica detrás de una pasión que atraviesa al país

Cuál fue la canción que sonó en cada gol de Argentina contra Argelia: el repertorio elegido por la Selección para el Mundial

La Albiceleste optó por musicalizar sus tantos con temas de cumbia y raigambre popular

Cuál fue la canción que sonó en cada gol de Argentina contra Argelia: el repertorio elegido por la Selección para el Mundial

River Plate oficializó la llegada de su segundo refuerzo en el actual mercado de pases

El mediocampista uruguayo Mauro Arambarri firmó con el Millonario y se sumará a la pretemporada comandada por Chacho Coudet

River Plate oficializó la llegada de su segundo refuerzo en el actual mercado de pases

DEPORTES

Una figura de Brasil sorprendió al explicar cuál es la principal diferencia de Argentina y Francia con la Verdeamarela

Una figura de Brasil sorprendió al explicar cuál es la principal diferencia de Argentina y Francia con la Verdeamarela

El llamativo análisis de Arturo Vidal tras la brillante actuación de Messi en el triunfo de Argentina ante Argelia en el Mundial

Besos, insultos, el falso Messi y un final inesperado: el video del periodista brasileño que se metió en el corazón de la fiesta argentina

La encendida arenga del nuevo técnico de Túnez al plantel tras asumir en pleno Mundial: “Todo el mundo está enojado”

Por qué el fútbol importa tanto: la explicación psicológica detrás de una pasión que atraviesa al país

TELESHOW

El podio de los temas más escuchados de la Selección Argentina tras el triunfo ante Argelia

El podio de los temas más escuchados de la Selección Argentina tras el triunfo ante Argelia

La esposa de Raúl Lavié se quejó de la atención recibida tras el accidente en la TV Pública: “En vez de asistirlo le sacaban fotos”

La preocupación de Yanina Latorre por una maniobra virtual contra su hija Lola: “No es ella”

Juli Savioli, la expareja de Gaspi, respondió a los ataques tras la muerte del youtuber: “Se está perdiendo todo lo humano”

Claribel Medina habló de su lucha contra las adicciones: “El pedir ayuda es absolutamente necesario”

INFOBAE AMÉRICA

Nicaragua: el obispo Silvio Báez llama a denunciar la crueldad de las dictaduras

Nicaragua: el obispo Silvio Báez llama a denunciar la crueldad de las dictaduras

Ajedrez en Toronto: el duelo de técnicos en el partido de Ghana vs Panamá

Suspensión de clases causa pérdidas de USD 4,471 millones en la educación pública de República Dominicana, según Educa

Embalses en Panamá muestran niveles estables ante el avance de El Niño

Guatemala: informe del PNUD advierte que la democracia en América Latina se erosiona pese a su peso regional