La reacción de Rafael Nadal tras las elogiosas declaraciones de Lionel Messi en el Mundial 2026

"ESTAMOS MIRANDO AHORA LA SERIE DE RAFA NADAL Y ME IDENTIFICO MUCHO. CREO QUE SOMOS MUY PARECIDOS..."



✍️ Leo Messi tras otro partido único en el Mundial



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Las palabras de Lionel Messi sobre Rafael Nadal generaron un impacto inmediato y no tardaron en llegar hasta el propio ex tenista, que respondió públicamente al crack de la selección argentina, que reveló que lo tiene como una de sus inspiraciones tras su debut en la Copa del Mundo 2026.

“Gracias Messi. Y enhorabuena por el gran arranque en el Mundial”, escribió el español en una historia en Instagram junto al video de las declaraciones del astro rosarino, quien había revelado que está siguiendo la serie documental dedicada a la trayectoria de Nadal.

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El intercambio entre dos de las mayores leyendas deportivas de las últimas décadas se produjo después del debut de Argentina frente a Argelia en el Mundial. Luego del encuentro y los tres goles que sellaron el triunfo del conjunto nacional, Messi expresó su interés en la serie sobre el mallorquín y explicó por qué se siente reflejado en su historia.

“Estamos mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho con él. Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo y siempre me quiero sentir bien”, expresó el capitán argentino.

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La historia que publicó Rafael Nadal en sus redes sociales

Las declaraciones pusieron de relieve uno de los rasgos que más definieron las carreras de ambos: la autoexigencia permanente. A pesar de haber conquistado todos los títulos posibles en sus respectivas disciplinas, tanto Messi como Nadal construyeron sus trayectorias sobre una búsqueda constante de superación y perfeccionamiento.

Toni Nadal: “Es increíble que Rafael sirva de inspiración a Messi”

La repercusión de los dichos del futbolista también llegó a Toni Nadal, histórico entrenador y tío del ex número uno del mundo, quien se refirió al tema durante una entrevista con Radio Mitre.

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“Me enteré de lo que dijo Messi. Soy admirador suyo. Es increíble que Rafael le sirva de inspiración”, señaló.

El experimentado entrenador destacó además la capacidad de resiliencia que mostró su sobrino en los últimos años de su carrera. “Después de dos años en Miami, creía que había declinado estar entre los mejores. Y otra vez demostró que como él no hay nadie. Es el mejor de la historia”, afirmó.

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Toni también trazó un paralelismo entre las personalidades competitivas de ambas figuras. “En la vida hay que ser muy exigente y Messi lo ha sido siempre. Siempre quiso dar su mejor versión y en eso coincide con Rafael”, sostuvo.

Lionel Messi festeja el primer gol ante Argelia (Crédito: REUTERS/Claudia Greco)

Cómo es “Rafa”, la serie que cautivó a Messi

La producción de Netflix dirigida por Zach Heinzerling se centra en el último año de competencia de Rafael Nadal y ofrece, según el análisis del sitio estadounidense The Contending, “una mirada sobria, incluso sombría, sobre el dolor físico y mental que acompaña a los grandes atletas”.

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La serie alterna entre los inicios de Nadal y su regreso en 2024, mostrando cómo el paso del tiempo afecta la capacidad de competir al máximo nivel.

A lo largo de los episodios, el documental revela los sacrificios personales y físicos del tenista. Desde el diagnóstico de síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad degenerativa en el pie izquierdo, hasta las múltiples lesiones que condicionaron su carrera, la narrativa expone cómo Rafa convivió con el dolor durante toda su trayectoria. El medio estadounidense detalla que el deportista “creía que cuando sufría, estaba dando todo de sí, y esa convicción marcó su camino en el deporte”.

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La serie explora además el entorno familiar de Nadal, en especial la influencia de su tío Toni, quien lo entrenó durante años y defendía la idea de que el sufrimiento era parte del camino hacia la grandeza.

El documental recopila material inédito, testimonios de rivales históricos como Roger Federer y Novak Djokovic, y repasa los momentos más críticos de la carrera del mallorquín, incluyendo episodios en los que debió competir anestesiado por el dolor.

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El tenista Rafael Nadal aparece en un momento de reflexión en un adelanto de 'Rafa', su nueva serie documental de Netflix.