Lucciana Pérez prolonga su gran momento en San Gregorio: va por la final de dobles y una revancha ante Nadia Podoroska

Lucciana Pérez volvió a exhibir un nivel sobresaliente en el W35 de San Gregorio II y avanzó con autoridad a los cuartos de final del cuadro individual, además de instalarse en las semifinales de dobles, manteniéndose como una de las grandes protagonistas del certamen que se disputa sobre arcilla en Italia.
La limeña, ubicada en el puesto 372 del ranking WTA, necesitó poco más de una hora para imponerse por un contundente 6-1 y 6-0 a la británica Amy Stevens (848 WTA). Desde el inicio del encuentro marcó diferencias con la consistencia de su juego desde el fondo de la cancha y apenas concedió oportunidades a su rival, confirmando el gran nivel que ya había mostrado durante la semana anterior en este mismo escenario.
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Gracias a este resultado, Pérez asegura ocho puntos para el ranking mundial de individuales, unidades que serán contabilizadas el próximo 22 de junio y que le permitirán continuar acercándose a las mejores posiciones de su carrera.
Sin embargo, la prueba más exigente de la semana llegará este viernes. En busca de un lugar en las semifinales, la peruana se enfrentará a la argentina Nadia Podoroska, ex integrante del Top 40 mundial y actual número 780 del ranking. El duelo tendrá un ingrediente especial, ya que ambas protagonizaron la final del W35 de San Gregorio I apenas unos días atrás.
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Aquella definición dejó uno de los mejores partidos del torneo. Pérez estuvo muy cerca de conquistar el título, pero terminó cediendo por 2-6, 6-4 y 7-6 tras una batalla de 3 horas y 23 minutos. Ahora tendrá una oportunidad inmejorable para buscar la revancha y demostrar cuánto ha crecido en estas semanas sobre la arcilla italiana.
Pero las buenas noticias para la peruana no terminaron allí. En la modalidad de dobles también continúa avanzando con paso firme. Junto a la italiana Miriana Tona, actual número 342 del mundo en individuales, consiguió el pase a las semifinales luego de superar a la dupla conformada por Galatea Ferro y Noemi La Cagnina por 6-1, 4-6 y 10-2.
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El encuentro tuvo dos caras bien diferenciadas. Pérez y Tona dominaron con claridad el primer set, pero encontraron mayor resistencia en el segundo parcial. Lejos de perder la concentración, reaccionaron en el super tie-break y mostraron toda su jerarquía para sellar una victoria convincente.
Ahora buscarán acceder a su primera final de dobles de la temporada cuando se enfrenten a Sofía Rocchetti y Beatrice Ricci, dos jugadoras locales que intentarán aprovechar el apoyo del público italiano.
Con una semifinal en dobles asegurada y un atractivo choque ante Podoroska en individuales, Lucciana Pérez afrontará una jornada decisiva en San Gregorio. La peruana sigue acumulando victorias, confianza y puntos en el ranking, consolidando un presente que ilusiona con grandes resultados en el circuito profesional durante la segunda mitad del año.
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Otro galardón para Lucciana Pérez
El éxito de Lucciana Pérez va más allá del ámbito profesional. Mientras retoma paulatinamente su participación en torneos mundiales, la tenista nacional sigue acumulando distinciones gracias a la magnífica campaña que completó en los campeonatos universitarios de Norteamérica.
Poco tiempo atrás la nombraron Tenista del Año en la Southeastern Conference (SEC), liga que destaca por su alto nivel competitivo en el circuito académico estadounidense. No obstante, las felicitaciones continuaron llegando.
La Asociación Interuniversitaria de Tenis (ITA) resolvió condecorarla como la deportista más destacada de Estados Unidos, un premio exclusivo para las figuras más brillantes del periodo. Este reconocimiento representa uno de los logros más importantes en el deporte de dicho país y ratifica la huella que dejó la jugadora representando a Texas A&M.
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Dicho trofeo evidencia además la gran evolución que registra la atleta capitalina recientemente. A la par que complementa sus estudios con la alta competencia, Pérez logró posicionarse entre las máximas exponentes del circuito universitario y, simultáneamente, conservar un avance sostenido en la clasificación mundial.
Hoy, impulsada por la seguridad de sus últimas participaciones europeas y los premios ganados en suelo americano, Lucciana intentará avanzar con fuerza en San Gregorio, apuntando a conquistar esa corona inicial del año que busca con insistencia desde hace tiempo.
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